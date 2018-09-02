АПЛ. «МЮ» в меньшинстве обыграл «Бернли», «Тоттенхэм» проиграл «Уотфорду»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 2:0. Дубль на счету форварда Ромелу Лукаку.

На 71-й минуте встречи у «МЮ» был удален форвард Маркус Рэшфорд – через десять минут после выхода на поле. Рэшфорд ударил защитника «Бернли» Филлипа Бардсли.

В другом матче «Уотфорд» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

Уотфорд – Тоттенхэм – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Дукуре (в свои ворота), 53; 1:1 – Дини, 69; 2:1 – Каткарт, 76.

Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Лукаку, 27; 0:2 – Лукаку, 44.

Нереализованный пенальти: нет – Погба, 69.

Удаление: нет – Рэшфорд, 71.

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