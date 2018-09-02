АПЛ. «МЮ» в меньшинстве обыграл «Бернли», «Тоттенхэм» проиграл «Уотфорду»

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 2:0. Дубль на счету форварда Ромелу Лукаку.
На 71-й минуте встречи у «МЮ» был удален форвард Маркус Рэшфорд – через десять минут после выхода на поле. Рэшфорд ударил защитника «Бернли» Филлипа Бардсли.
В другом матче «Уотфорд» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Тоттенхэм» со счетом 2:1.
Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур
Уотфорд – Тоттенхэм – 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Дукуре (в свои ворота), 53; 1:1 – Дини, 69; 2:1 – Каткарт, 76.
Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Лукаку, 27; 0:2 – Лукаку, 44.
Нереализованный пенальти: нет – Погба, 69.
Удаление: нет – Рэшфорд, 71.
Источник: Бомбардир.ру