Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    АПЛ. «МЮ» в меньшинстве обыграл «Бернли», «Тоттенхэм» проиграл «Уотфорду»

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Бернли» в матче 4-го тура РПЛ со счетом 2:0. Дубль на счету форварда Ромелу Лукаку.

    На 71-й минуте встречи у «МЮ» был удален форвард Маркус Рэшфорд – через десять минут после выхода на поле. Рэшфорд ударил защитника «Бернли» Филлипа Бардсли.

    В другом матче «Уотфорд» одержал четвертую победу подряд, обыграв «Тоттенхэм» со счетом 2:1.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    Уотфорд – Тоттенхэм – 2:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дукуре (в свои ворота), 53; 1:1 – Дини, 69; 2:1 – Каткарт, 76.

    Бернли – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Лукаку, 27; 0:2 – Лукаку, 44.

    Нереализованный пенальти: нет – Погба, 69.

    Удаление: нет – Рэшфорд, 71.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.09.2018 19:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 сентября 2018, 22:03

      Вот вам и "Уотфорд" на старте. Игру не видел, но "шпоры" были шикарны в матче с "МЮ," а тут не устояли. На "Уотфорд" надо будет посмотреть в игре с "Челси, "Ливером" , "Мансити", "МЮ".

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11