Дриусси и Дзюба сыграют в атаке у «Зенита»; Боккетти. Ломовицкий и Роша выйдут с первых минут у «Спартака»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на центральный матч шестого тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Ерохин, Паредес, Кузяев, Мак, Дриусси, Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков, Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш, Педро Роша.

Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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