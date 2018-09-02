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  • Дриусси и Дзюба сыграют в атаке у «Зенита»; Боккетти. Ломовицкий и Роша выйдут с первых минут у «Спартака»

Дриусси и Дзюба сыграют в атаке у «Зенита»; Боккетти. Ломовицкий и Роша выйдут с первых минут у «Спартака»

2 сентября 2018, 17:54
67

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на центральный матч шестого тура РПЛ.

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Ерохин, Паредес, Кузяев, Мак, Дриусси, Дзюба.

«Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков, Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш, Педро Роша.

Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (67)
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filosof sparty
1535900203
Бокетти и Роша в составе меня пугают...
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oyabun
1535900342
Бомбардир, зачем вводите публику в заблуждение? В заголовке упомянут Ломовицкий, а ниже в составе его нет. И очень настораживает отсутствие Джикии. Каррера решил слить игру?
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uvarokarim
1535900444
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Зарема лис
1535900459
Что с Джикией?Какой нах Боккети, Ломовицкий , Роша ещё ладно, а почему нет Ханни на поле?
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Project Бабангида
1535900673
меня мучает вопрос, за кого сегодня Москалёв сыграет ?)
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oyabun
1535900721
Похоже Каррера снова чудит с составом. Несколько молодых в такую то бойню. Осутствует Джикия, Ханни. Либо Каррера гений, задумавший каверзу для Зенита, либо сливает игру
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СШГЭС
1535901513
Еще играть не начали, а уже ряд вопросов, вот Спартак неугомонный.
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AlfavitЪ
1535901982
Тувинский шаман предсказал победу гостей в 1 мяч или ничью. А он самого ВВП консультирует.
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OfaZavr
1535902033
вот ведь кто угодно только не Хании. даже из пыли и плесени Педро Рошу выудил. не зря Трабукки сказал что угадать состав будет непросто. и еще настораживает отсутствие Джикии и присутствие такого кол-ва молодежи для столь важной битвы.
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Братья Васильевы
1535902496
Если мы удивлены, то Семак сейчас срочно состав тусует, задачи меняет. Не понять спартачей, состав необычный, Промеса перед игрой продали, что-то замышляют, пора сдаваться, пока не вынесли.
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