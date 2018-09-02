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    Дриусси и Дзюба сыграют в атаке у «Зенита»; Боккетти. Ломовицкий и Роша выйдут с первых минут у «Спартака»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Спартака» на центральный матч шестого тура РПЛ.

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Набиуллин, Нету, Ерохин, Паредес, Кузяев, Мак, Дриусси, Дзюба.

    «Спартак»: Максименко, Боккетти, Жиго, Рассказов, Мельгарехо, Зобнин, Глушаков, Ломовицкий, Фернандо, Зе Луиш, Педро Роша.

    Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    02.09.2018 17:54
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 22:17

      Каррера на такой матч не побоялся выставить молодых ребят.

      3
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      Рейтинг: +839

      dimag 2 сентября 2018, 20:45

      О Заболотный вышел. Бывает, что раз в год и ружье стреляет

      0
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 2 сентября 2018, 20:10

      Пенальти на Роше. 100% . Ломовицкий выпадает. С таким зенитом и ничья стыдновато

      1
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      Рейтинг: +839

      dimag 2 сентября 2018, 20:09

      Спартак играет как может, а Зенит через Дзюбу.У Спартака не очень получается, а у Зенита через Дзюбу.Я незнаю как будет игать Спартак во вторм тайме, но Зениту пора прекращать играть только через Дзюбу.

      0
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      Рейтинг: +248

      kondron 2 сентября 2018, 20:04

      Нууу судьи и комментаторы явно за Спартак. Голову чуть не снёс у Дриусси и говорят ситуация 50 на 50
      Юмористы))))

      0
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      Рейтинг: +839

      dimag > kondron 2 сентября 2018, 20:11

      50 на 50 за фол на *****, в штрафной Зеньки.

      0
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      Рейтинг: +839

      dimag > dimag 2 сентября 2018, 20:12

      О сайт банит имя игрока .

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 2 сентября 2018, 19:54

      Судья плывет

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 2 сентября 2018, 18:57

      От состава Спартака конечно в шоке....

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 2 сентября 2018, 18:56

      Зря Зря Каррера столько молодёжи выставил...Ломовицкий не к месту

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 2 сентября 2018, 18:54

      Сюрприиииииз!!!
      Результат покажет прав ли Каррера...
      но... Бокетти?

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      Рейтинг: +118

      Дави гниду 2 сентября 2018, 18:52

      Все будет окейно, питерцы всю ночь бухали, узнав при продажу Промеса.

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