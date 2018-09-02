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  • На памятнике советским футболистам в Витязево выгравировали игрока «Барселоны»

На памятнике советским футболистам в Витязево выгравировали игрока «Барселоны»

2 сентября 2018, 16:29
12

В селе Витязево Краснодарского края открыли мемориал в память о советских футболистах, обыгравшим немецких солдат в 1943 году.

На нем рядом со списком фамилий игроков находится изображение некоего футболиста «Барселоны». Это обнаружилось только на открытии мемориала. При этом не совсем понятно, кто именно из выгравирован на памятнике: нападающий Лионель Месси или экс-форвард каталонцев Боян Кркич.

На памятнике были перепутаны имена героев и обнаружилось много орфографических ошибок. Спустя несколько дней камень заменили, но изображение игрока «Барселоны» осталось.

«Листик с текстом-черновиком был у спонсора. Он решил, что это уже «беловик», не вчитывался. Пришeл к изготовителю памятника. Тот тоже подошeл формально, не особо задумываясь о сути написанного. Мы со своей стороны не снимаем с себя ответственности, что не перепроверили перед открытием, пришлось всe переделывать», – сказал один из инициаторов создания памятника Алексис Александридий.

Источник: «Комсомольская правда»
Испания. Примера Россия Барселона
Комментарии (12)
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deinego77@yandex.ru
1535895655
Бараны !!! Ни какого уважения к людям освободившим нашу страну от фашизма!!!!
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Project Бабангида
1535895656
хочется у прадедов и дедов прощенья попросить, за то что мы всё за банку пепси-колы прострали
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Sanirin79
1535896323
Памятник как отражение отношения к работе...поху..зм...и так везде
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777+
1535896653
Маразм!!! Все через жопу!!!......
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Черкизовский Кот
1535897890
Позор! Это что-то сродни баннеру ко Дню Победы, где изображён нацист. "...один из инициаторов создания памятника Алексис Александридий" Странно, что на памятнике изображён не его тёзка Алексис Санчес в форме Барсы.
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Fan Loko mik
1535899227
ОДНО СЛОВО - БЕЗДАРИ И НЕУЧИ!!!!
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OfaZavr
1535900177
суть понятна. все отнеслись к реализации этой идеи спустя рукава. стыдоба.
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uvarokarim
1535900479
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать . Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://xx.org.ua/blogdk
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Мы ЦСКА
1535912765
а вместо формы барселоны нельзя было на футболиста форму СССР одеть???? заставили перевернуться в гробу футболистов с. Витязево своим отношением
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zigbert
1535914750
Обычная безграмотность.
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