На памятнике советским футболистам в Витязево выгравировали игрока «Барселоны»

В селе Витязево Краснодарского края открыли мемориал в память о советских футболистах, обыгравшим немецких солдат в 1943 году.

На нем рядом со списком фамилий игроков находится изображение некоего футболиста «Барселоны». Это обнаружилось только на открытии мемориала. При этом не совсем понятно, кто именно из выгравирован на памятнике: нападающий Лионель Месси или экс-форвард каталонцев Боян Кркич.

На памятнике были перепутаны имена героев и обнаружилось много орфографических ошибок. Спустя несколько дней камень заменили, но изображение игрока «Барселоны» осталось.

«Листик с текстом-черновиком был у спонсора. Он решил, что это уже «беловик», не вчитывался. Пришeл к изготовителю памятника. Тот тоже подошeл формально, не особо задумываясь о сути написанного. Мы со своей стороны не снимаем с себя ответственности, что не перепроверили перед открытием, пришлось всe переделывать», – сказал один из инициаторов создания памятника Алексис Александридий.