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    На памятнике советским футболистам в Витязево выгравировали игрока «Барселоны»

    В селе Витязево Краснодарского края открыли мемориал в память о советских футболистах, обыгравшим немецких солдат в 1943 году.

    На нем рядом со списком фамилий игроков находится изображение некоего футболиста «Барселоны». Это обнаружилось только на открытии мемориала. При этом не совсем понятно, кто именно из выгравирован на памятнике: нападающий Лионель Месси или экс-форвард каталонцев Боян Кркич.

    На памятнике были перепутаны имена героев и обнаружилось много орфографических ошибок. Спустя несколько дней камень заменили, но изображение игрока «Барселоны» осталось.

    «Листик с текстом-черновиком был у спонсора. Он решил, что это уже «беловик», не вчитывался. Пришeл к изготовителю памятника. Тот тоже подошeл формально, не особо задумываясь о сути написанного. Мы со своей стороны не снимаем с себя ответственности, что не перепроверили перед открытием, пришлось всe переделывать», – сказал один из инициаторов создания памятника Алексис Александридий.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    02.09.2018 16:29
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 3 сентября 2018, 15:08

      Позорище ! Такая хрень может только у нас приключиться. Спасибо что хоть Бояна бахнули, А то наши кудесник могли и Немца указать. Страшно представить как тогда пришлось оправдываться ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 21:59

      Обычная безграмотность.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 2 сентября 2018, 21:26

      а вместо формы барселоны нельзя было на футболиста форму СССР одеть???? заставили перевернуться в гробу футболистов с. Витязево своим отношением

      2
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      Рейтинг: +597

      Krd123 2 сентября 2018, 20:11

      Бомбардир это желтая пресса. Всякую хероборку пишет!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать . Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://xx.org.ua/blogdk

      -6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 17:56

      суть понятна. все отнеслись к реализации этой идеи спустя рукава. стыдоба.

      7
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 2 сентября 2018, 17:40

      ОДНО СЛОВО - БЕЗДАРИ И НЕУЧИ!!!!

      3
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 2 сентября 2018, 17:18

      Позор! Это что-то сродни баннеру ко Дню Победы, где изображён нацист. "...один из инициаторов создания памятника Алексис Александридий" Странно, что на памятнике изображён не его тёзка Алексис Санчес в форме Барсы.

      3
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      Рейтинг: +1501

      777+ 2 сентября 2018, 16:57

      Маразм!!! Все через жопу!!!......

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      Рейтинг: +214

      Sanirin79 2 сентября 2018, 16:52

      Памятник как отражение отношения к работе...поху..зм...и так везде

      11
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