Уткин: «Полагаю, ничья сегодня будет успехом для «Зенита». «Спартак» сейчас прочнее и надежнее»

Комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Полагаю, ничья будет успехом для «Зенита». «Спартак» сейчас прочнее и надежнее.

Претензии к «Спартаку»: отчего он не играет настолько хорошо, как хотелось бы? Кому именно, неважно. Тем более, что болельщики, тренер, директорат и кто там еще, вполне возможно, под качеством понимают разные вещи.

«Зенит» же зыбок. Играя в плей-офф, он трижды многообразно подводил себя на грань поражения. В Минске; в ответной игре в Петербурге, заработав удаление и получив от белорусов гол в овертайме; подвесив ответный с «Мольде» матч в Норвегии. А еще с тем же «Мольде» он первым пропустил дома.

Семак правильно сказал: «Без настроя мы средняя команда». Но это половина правды. Средние команды бывают крепкими, а «Зенит» средний не как «Амкар» – серостью. Он среднеарифметический. То есть бывает хорошо, бывает никак.

«Зенит» хрупок. И сейчас ему не просто надо ввести себя в правильное моральное состояние. О, нет. «Зенит» теряет в случае неудачи слишком много. Он потеряет уверенность в себе надолго. Так что он на одинаковом расстоянии от победы и от провала.

«Спартак» надежнее. Я бы сказал, что на победу «Зенита» – 20%, ничья и победа «Спартака» – по 40%», – написал Уткин в телеграм-канале.

Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.