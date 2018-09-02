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  • Уткин: «Полагаю, ничья сегодня будет успехом для «Зенита». «Спартак» сейчас прочнее и надежнее»

Уткин: «Полагаю, ничья сегодня будет успехом для «Зенита». «Спартак» сейчас прочнее и надежнее»

2 сентября 2018, 15:45
28

Комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ «Зенит»«Спартак».

«Полагаю, ничья будет успехом для «Зенита». «Спартак» сейчас прочнее и надежнее.

Претензии к «Спартаку»: отчего он не играет настолько хорошо, как хотелось бы? Кому именно, неважно. Тем более, что болельщики, тренер, директорат и кто там еще, вполне возможно, под качеством понимают разные вещи.

«Зенит» же зыбок. Играя в плей-офф, он трижды многообразно подводил себя на грань поражения. В Минске; в ответной игре в Петербурге, заработав удаление и получив от белорусов гол в овертайме; подвесив ответный с «Мольде» матч в Норвегии. А еще с тем же «Мольде» он первым пропустил дома.

Семак правильно сказал: «Без настроя мы средняя команда». Но это половина правды. Средние команды бывают крепкими, а «Зенит» средний не как «Амкар» – серостью. Он среднеарифметический. То есть бывает хорошо, бывает никак.

«Зенит» хрупок. И сейчас ему не просто надо ввести себя в правильное моральное состояние. О, нет. «Зенит» теряет в случае неудачи слишком много. Он потеряет уверенность в себе надолго. Так что он на одинаковом расстоянии от победы и от провала.

«Спартак» надежнее. Я бы сказал, что на победу «Зенита» – 20%, ничья и победа «Спартака» – по 40%», – написал Уткин в телеграм-канале.

Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Уткин Василий
Комментарии (28)
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Aaisberg
1535893248
Зенит победит. Логика в таких матчах не всегда действует.
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matvei_72
1535893567
Матч за 6 очков.Будет наверняка жарко.Каждый будет болеть за свою команду, но главное чтобы была честная и интересная игра,и победит сильнейший...
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shinnik
1535893681
«Зенит» хрупок. с этим можно согласиться. всё остальное,..жёваная по сути тавтология,пиарщина давно не говорившего человека..
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Kollljan
1535894400
Возражу Уткину. Если сегодняшняя ничья и будет успехом для "Зенита", то только потому, что "Зенит" играет через два дня на третий, а "Спартак" неделю отдыхал. Вот и всё. А слишком засерать эфир умными фразами не надо.
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Обер-КанцлерЪ
1535894486
Полная чушь! Спартаку вообще в этом матче ловить нечего, так ещё и Промес уехал. Спартак сегодня будет раздавлен. Снова.
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Serg919
1535895244
Вася! Давай до свидания!
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15112007
1535898774
Спартак выиграет только в том случае, если судьи опять начнут ему подсуживать. А вообще, ставлю на победу Зенита 2-1
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OfaZavr
1535899904
только игра покажет кто в каком состоянии и на что способен. а до игры все это просто предположения.
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AlfavitЪ
1535902059
Золотые слова.
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zigbert
1535914329
Занизил уровень Зенита.
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