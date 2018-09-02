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    Уткин: «Полагаю, ничья сегодня будет успехом для «Зенита». «Спартак» сейчас прочнее и надежнее»

    Комментатор Василий Уткин поделился ожиданиями от матча шестого тура РПЛ «Зенит»«Спартак».

    «Полагаю, ничья будет успехом для «Зенита». «Спартак» сейчас прочнее и надежнее.

    Претензии к «Спартаку»: отчего он не играет настолько хорошо, как хотелось бы? Кому именно, неважно. Тем более, что болельщики, тренер, директорат и кто там еще, вполне возможно, под качеством понимают разные вещи.

    «Зенит» же зыбок. Играя в плей-офф, он трижды многообразно подводил себя на грань поражения. В Минске; в ответной игре в Петербурге, заработав удаление и получив от белорусов гол в овертайме; подвесив ответный с «Мольде» матч в Норвегии. А еще с тем же «Мольде» он первым пропустил дома.

    Семак правильно сказал: «Без настроя мы средняя команда». Но это половина правды. Средние команды бывают крепкими, а «Зенит» средний не как «Амкар» – серостью. Он среднеарифметический. То есть бывает хорошо, бывает никак.

    «Зенит» хрупок. И сейчас ему не просто надо ввести себя в правильное моральное состояние. О, нет. «Зенит» теряет в случае неудачи слишком много. Он потеряет уверенность в себе надолго. Так что он на одинаковом расстоянии от победы и от провала.

    «Спартак» надежнее. Я бы сказал, что на победу «Зенита» – 20%, ничья и победа «Спартака» – по 40%», – написал Уткин в телеграм-канале.

    Встреча «Зенит» – «Спартак» состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Telegram

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    02.09.2018 15:45
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 3 сентября 2018, 06:15

      Д.......б

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 21:52

      Занизил уровень Зенита.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      AlfavitЪ 2 сентября 2018, 18:27

      Золотые слова.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры > AlfavitЪ 2 сентября 2018, 18:42

      Должно случиться.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -33

      uvarokarim 2 сентября 2018, 18:01

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- http://urlcut.ru/blogdk

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 17:51

      только игра покажет кто в каком состоянии и на что способен. а до игры все это просто предположения.

      3
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 2 сентября 2018, 17:45

      Да...Вася, лучше бы как раньше меньше про тебя читал !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      xaza 2 сентября 2018, 17:36

      Эххх..
      ВАСИЛиЙ. Вроде взрослый дядя а х-ю несёшь

      -1
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      Рейтинг: +1351

      15112007 2 сентября 2018, 17:32

      Спартак выиграет только в том случае, если судьи опять начнут ему подсуживать.
      А вообще, ставлю на победу Зенита 2-1

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 сентября 2018, 17:30

      Ничья? Мы не расстроимся

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 сентября 2018, 17:28

      Опять крякнул не по делу....вот для .Спартака ничья будет успехом....играть без Промеса будет Спартачам тяжело...

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