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    Ташаев: «В матче с «Зенитом» «Спартак» будет биться и умирать на 200 процентов»

    Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Зенита».

    «Команда будет биться и умирать не на 100, а на 200 процентов в матче с «Зенитом».

    Все понимают, что это противостояние двух столиц и идеологий. Гол, результативная передача… Я буду стараться делать все.

    Сейчас «Спартак» набирает очки, показывает хорошие результаты. Надеюсь, это будет продолжаться как можно дольше», – сказал Ташаев.

    Матч пройдет завтра на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    «Победа или смерть». Болельщики «Спартака» встретили команду в Санкт-Петербурге

    Источник: ФК «Спартак»

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    01.09.2018 22:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 2 сентября 2018, 14:19

      Вот как есть на 200% оболваненный дебил!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 сентября 2018, 14:14

      Биться...? Биться!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 2 сентября 2018, 11:44

      Конечно в таких поединках сил жалеть не надо.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 сентября 2018, 11:04

      Александр давай без громкий слов, просто сделайте качественно свое дело и порадуйте болельщиков. Вперед Спартак!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 сентября 2018, 08:48

      Умирать не надо Саша, надо победить! Удачи вам ребята!!!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 2 сентября 2018, 08:44

      Красивая вывеска! Ждем отличного футбола!
      Спартак вперёд!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 сентября 2018, 08:15

      дерзай

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 2 сентября 2018, 07:12

      Только победа принесет в наш Спартаковский дом удовлетворение!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 сентября 2018, 06:43

      В Питер поехало 22 футболиста Спартака. На поле выйдет 11, плюс 3 поменяют, итого смогут умереть 14 игроков. 14/22=0.638.
      Ни как не получится умереть всем по два раза.
      Врет бродяга.

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 сентября 2018, 06:26

      Не надо громких слов!Выходите и показывайте добротный футбол .И про самоотдачу не стоит конечно забывать.Матч будет трудным для обеих команд.Шансы 65/35 в пользу Зенита.Это на мой взгляд.Хотя буду болеть за красно-белых.В пользу Зенита играет своё поле,свои трибуны и запредельный настрой.Плюс Семак дал отдохнуть некоторым основным игрокам.У Спартака ушёл Квинси.Да и с организацией атак у москвичей в последнее время не очень...Пропал креатив.Плюс в последнее время Спартак мало бьёт со средних и дальних дистанций,что не идёт на пользу команде. В общем проблем хватает.Хотя в таком матче все игроки конечно же будут выкладываться полностью.Хорошей игры всем нам.Игрокам обойтись без травм.Пусть победит сильнейший на данный момент!

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