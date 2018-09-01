Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ташаев: «В матче с «Зенитом» «Спартак» будет биться и умирать на 200 процентов»

Ташаев: «В матче с «Зенитом» «Спартак» будет биться и умирать на 200 процентов»

1 сентября 2018, 22:35
25

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Зенита».

«Команда будет биться и умирать не на 100, а на 200 процентов в матче с «Зенитом».

Все понимают, что это противостояние двух столиц и идеологий. Гол, результативная передача… Я буду стараться делать все.

Сейчас «Спартак» набирает очки, показывает хорошие результаты. Надеюсь, это будет продолжаться как можно дольше», – сказал Ташаев.

Матч пройдет завтра на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Победа или смерть». Болельщики «Спартака» встретили команду в Санкт-Петербурге

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Ташаев Александр
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1535831160
Очень приятно что есть такой боевой настрой. Главное чтобы он был у всей команды. И тогда Успех обязательно придет. Верим в Спартак!!
Ответить
VVM1964
1535831951
Надо выжить и победить !
Ответить
Мары
1535832615
Умирать не надо.Надо выйти, сыграть в свой футбол и победить.Точка.
Ответить
Томик
1535850298
Ташаев просто ещё не понял где играет. Бьются и умирают обычно против Спартака. Отрывают ноги, обострение слепоты у судей. А Спартаку надо просто играть в свою силу при относительно нейтральном судействе. Этого хватит. Понятно будет на первых минутах уже что за фрукт этот Вилковозаменитель. Лишь бы не придумал ничего - большего и не надо.
Ответить
Krossmen73
1535858766
Не надо громких слов!Выходите и показывайте добротный футбол .И про самоотдачу не стоит конечно забывать.Матч будет трудным для обеих команд.Шансы 65/35 в пользу Зенита.Это на мой взгляд.Хотя буду болеть за красно-белых.В пользу Зенита играет своё поле,свои трибуны и запредельный настрой.Плюс Семак дал отдохнуть некоторым основным игрокам.У Спартака ушёл Квинси.Да и с организацией атак у москвичей в последнее время не очень...Пропал креатив.Плюс в последнее время Спартак мало бьёт со средних и дальних дистанций,что не идёт на пользу команде. В общем проблем хватает.Хотя в таком матче все игроки конечно же будут выкладываться полностью.Хорошей игры всем нам.Игрокам обойтись без травм.Пусть победит сильнейший на данный момент!
Ответить
Опорник84
1535861521
Только победа принесет в наш Спартаковский дом удовлетворение!
Ответить
bzfar
1535867089
Красивая вывеска! Ждем отличного футбола! Спартак вперёд!
Ответить
батог
1535867337
Умирать не надо Саша, надо победить! Удачи вам ребята!!!
Ответить
OfaZavr
1535875497
Александр давай без громкий слов, просто сделайте качественно свое дело и порадуйте болельщиков. Вперед Спартак!
Ответить
zigbert
1535877877
Конечно в таких поединках сил жалеть не надо.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
2
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
1
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
11
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+