Ташаев: «В матче с «Зенитом» «Спартак» будет биться и умирать на 200 процентов»

Полузащитник «Спартака» Александр Ташаев поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Зенита».

«Команда будет биться и умирать не на 100, а на 200 процентов в матче с «Зенитом».

Все понимают, что это противостояние двух столиц и идеологий. Гол, результативная передача… Я буду стараться делать все.

Сейчас «Спартак» набирает очки, показывает хорошие результаты. Надеюсь, это будет продолжаться как можно дольше», – сказал Ташаев.

Матч пройдет завтра на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Победа или смерть». Болельщики «Спартака» встретили команду в Санкт-Петербурге