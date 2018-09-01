Бабаев – о новичках ЦСКА: «Нам надо набраться терпения. Нужно понимать, что это выпускники ВУЗов»

А вообще, Гончаренко сейчас должно быть очень интересно работать - практически новая команда, молодые ребята из которых можно лепить то, что нужно и хочется. И уже только полный неадекват может сказать, что Гончаренко едет на наследии Слуцкого.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что пока рано делать выводы по футболистам, приобретенных этим летом. По его словам, стоит запастись терпением.
В прошедшее трансферное окно состав московской команды пополнили девять новых игроков.
«Выводы будем делать позже. Но уже сейчас оправдывает себя приобретение Абеля Эрнандеса. Безусловно, очень сильный футболист, который играет с большим желанием и самоотдачей. Хочется верить, что он продолжит в том же духе. Влашич, на мой взгляд, интересный игрок.
В целом, мы продолжили нашу стратегию по поиску молодых, талантливых ребят. Самая молодая команда в Премьер-лиге. И как это необычно звучит для ЦСКА, не очень опытная. Хотя, безусловно, остались и старожилы – Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Жора Щенников, Кирилл Набабкин, Витя Васин, которые прошли огонь и воду.
Но есть много игроков, которые только начинают свой путь в большом футболе. Уверен, что Виктор Михайлович и наш костяк смогут добиться с новичками результата. Возможно, не сразу: будут спады, но нам надо набраться терпения. Нужно понимать, что это выпускники ВУЗов, которые только начинают свой карьерный рост», – сказал Бабаев.
Летние трансферы ЦСКА – удивительная история. Такого больше не будет