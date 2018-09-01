Бабаев – о новичках ЦСКА: «Нам надо набраться терпения. Нужно понимать, что это выпускники ВУЗов»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев​ заявил, что пока рано делать выводы по футболистам, приобретенных этим летом. По его словам, стоит запастись терпением.

В прошедшее трансферное окно состав московской команды пополнили девять новых игроков.

«Выводы будем делать позже. Но уже сейчас оправдывает себя приобретение Абеля Эрнандеса. Безусловно, очень сильный футболист, который играет с большим желанием и самоотдачей. Хочется верить, что он продолжит в том же духе. Влашич, на мой взгляд, интересный игрок.

В целом, мы продолжили нашу стратегию по поиску молодых, талантливых ребят. Самая молодая команда в Премьер-лиге. И как это необычно звучит для ЦСКА, не очень опытная. Хотя, безусловно, остались и старожилы – Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Жора Щенников, Кирилл Набабкин, Витя Васин, которые прошли огонь и воду.

Но есть много игроков, которые только начинают свой путь в большом футболе. Уверен, что Виктор Михайлович и наш костяк смогут добиться с новичками результата. Возможно, не сразу: будут спады, но нам надо набраться терпения. Нужно понимать, что это выпускники ВУЗов, которые только начинают свой карьерный рост», – сказал Бабаев.

Летние трансферы ЦСКА – удивительная история. Такого больше не будет