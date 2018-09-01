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    Бабаев – о новичках ЦСКА: «Нам надо набраться терпения. Нужно понимать, что это выпускники ВУЗов»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев​ заявил, что пока рано делать выводы по футболистам, приобретенных этим летом. По его словам, стоит запастись терпением.

    В прошедшее трансферное окно состав московской команды пополнили девять новых игроков.

    «Выводы будем делать позже. Но уже сейчас оправдывает себя приобретение Абеля Эрнандеса. Безусловно, очень сильный футболист, который играет с большим желанием и самоотдачей. Хочется верить, что он продолжит в том же духе. Влашич, на мой взгляд, интересный игрок.

    В целом, мы продолжили нашу стратегию по поиску молодых, талантливых ребят. Самая молодая команда в Премьер-лиге. И как это необычно звучит для ЦСКА, не очень опытная. Хотя, безусловно, остались и старожилы – Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Жора Щенников, Кирилл Набабкин, Витя Васин, которые прошли огонь и воду.

    Но есть много игроков, которые только начинают свой путь в большом футболе. Уверен, что Виктор Михайлович и наш костяк смогут добиться с новичками результата. Возможно, не сразу: будут спады, но нам надо набраться терпения. Нужно понимать, что это выпускники ВУЗов, которые только начинают свой карьерный рост», – сказал Бабаев.

    Летние трансферы ЦСКА – удивительная история. Такого больше не будет

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.09.2018 18:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1481

      GM 1 сентября 2018, 22:04

      А вообще, Гончаренко сейчас должно быть очень интересно работать - практически новая команда, молодые ребята из которых можно лепить то, что нужно и хочется. И уже только полный неадекват может сказать, что Гончаренко едет на наследии Слуцкого.

      1
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 1 сентября 2018, 20:56

      Как бы то не было,но уже начинают показывать оскал,а это очень хорошо!!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 сентября 2018, 19:53

      Да, это молодые специалисты, но уже зубастые.

      2
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 сентября 2018, 18:09

      Витя Васин не проходил огонь.
      Только воду.
      А остальные..Курсанты.так точнее.

      2
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