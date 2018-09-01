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    Летние трансферы ЦСКА – удивительная история. Такого больше не будет


    3.6
    Голосов: 18
    01.09.2018 11:55
    Сразу девять интересных покупок.

    Масштаб изменений

    ЦСКА завершал сезон-2017/18 вот в таком составе:

    Летом из команды ушли братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Миланов, Оланаре, Головин и Витиньо. Завершилась и аренда Ахмеда Мусы, который теперь зажигает в Саудовской Аравии. Ткачева и Базелюка отдали в годовую аренду сами армейцы. На их место в ЦСКА взяли сразу девять игроков, трех из которых вообще подписали в заключительный день ТО. Так масштабно ЦСКА на рынке еще не работал.

    Кого взяли?

    Семь новичков считаются легионерами, двое взяты в аренду, еще двое перешли свободными агентами. Обляков, Сигурдссон, Магнуссон, Нисимура, Бийол, Ахметов, Эрнандес, Влашич, Бекао – эти фамилии вам о чем-то говорят?

    Кто из них самый важный?

    Хорват Никола Влашич пришел из «Эвертона» в аренду без права выкупа, хотя ЦСКА хотел заплатить за его трансфер 10 миллионов евро. Свободный агент Абель Эрнандес вызывается в сборную Уругваю, долго котировался на топ-уровне, но испытывает проблемы с травмами. Родриго Бекао неожиданно непроходим, хотя в бразильском клубе «Байя» вообще не попадал в стартовый состав. Иван Обляков чуть не прошел в Лигу Европы с «Уфой», а Хердур Магнуссон когда-то тренировался в «Ювентусе». Пока именно эти игроки выглядят главным усилением.

    Что творилось в заключительный день?

    ЦСКА бомбил с самого утра и набрал сразу три покупки. Портал Transfermarkt утверждает, что за лето клуб потратил 12,2 миллиона евро. 9 из них ушли на трансферы перед закрытием ТО. Дальше пойдем по персоналиям.

    Такума Нисимура. 21-летний нападающий в этом японском сезоне шел с результативностью в гол за два матча (16 мячей за 32 игры). В составе клуба «Вегалта Сэндай» его научили играть оттянутого форварда, выдвинутого нападающего и даже флангового игрока. Главное достоинство Нисимуры – скорость, но удар поставлен лучше, чем у Ахмеда Мусы. В японской команде Нисимуру считали главной звездой, а до этого он получал награду лучшему молодому игроку чемпионата Японии. ЦСКА подписал его за миллион евро, хотя у Нисимуры скоро заканчивался контракт. Японца представили креативно.

    Арнор Сигурдссон. Играл в шведском «Норчепинге», а Transfermarkt оценивает полузащитника всего в 250 тысяч евро. Кажется, ЦСКА серьезно переплатил, потому что за трансфер Сигурдссона армейцы отдали сразу 4 миллиона. Арнор может играть в центрального полузащитника и опорника, хотя его основная позиция на левом краю. Сигурдссона можно и нужно рассматривать именно на усиление фланга. 19-летний исландец классно подключается к атаке и идеально вписывается в схему 3-5-2, где фланговые игроки должны закрывать всю бровку.

    Иван Обляков. Бывший полузащитник «Уфы» подписал пятилетний контракт с ЦСКА, хотя еще за день до этого играл в квалификации Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс». В той игре Обляков запорол выход один на один, но цельно смотрелся на европейском уровне. 20-летний воспитанник петербургской СДЮСШОР «Зенит» два сезона играл в основном составе «Уфы», а в его переходе сыграла большую роль именно неудача клуба в еврокубках. По игровым амплуа и цене Обляков очень напоминает Сигурдссона. За россиянина тоже отдали 4 миллиона евро, но он все-таки чаще выходит в центре поля.

    Кого еще могли подписать?

    Сразу после оформления аренды Влашича ЦСКА интересовался полузащитником «Ливерпуля» Груйичем. Его тоже хотели взять на сезон, но позже перешли к другим кандидатурам. ЦСКА делал два предложения по трансферу Венделла из «Спортинга», но оба раза португальцы отказывали. Серьезным был настрой и на поляка Шиманьски. Полузащитник «Легии» даже пропускал матч чемпионата Польши, но «Легия» запросила за него 7 миллионов евро. ЦСКА такие деньги платить не захотел, хотя Шиманьски мог быть полезен.

    Кто теперь в составе?

    Вратари: Акинфеев, Помазун.

    Защитники: Бекао, Васин, Магнуссон, Набабкин, Фернандес, Чернов, Щенников.

    Полузащитники: Ахметов, Бийол, Бистрович, Влашич, Гордюшенко, Дзагоев, Ефремов, Кучаев, Макаров, Обляков, Сигурдссон, Хосонов.

    Нападающие: Жамалетдинов, Нисимура, Чалов, Эрнандес.

    Почему это важно?

    Такой масштабной перестройки в ЦСКА еще не было. Команду покинули игроки на целый основной состав, а им на замену подписали много перспективных парней. ЦСКА начинал сезон самым молодым клубом РПЛ по среднему возрасту (23,5 года). С августовскими трансферами ничего существенно не поменялось. Основа обновлена, но болельщики шутят, что в ближайшие несколько лет трансферов от ЦСКА не стоит ждать вообще. К такому поведению клуба во время ТО никто не привык.

    Удобная таблица трансферов РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 18
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 2 сентября 2018, 19:10

      Ребятам бы до встречи с Реалом сыграться ,и будет большой вопрос... Можем нагадить

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 1 сентября 2018, 15:06

      Со всеми линиями разобрались... А с дублёром Акинфееву? Второй год об этом пишу! С тех пор, как в двух матчах подряд имел несчастье лицезреть Помазуна... Бесполезно! Будем молиться за здоровье Игоря! Иначе кранты!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > cska-62 1 сентября 2018, 21:49

      Помазун, конечно, не айс, но, надо признать, что за прошедший год он прибавил.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > GM 1 сентября 2018, 23:53

      Я видел его в двух матчах подряд чуть больше года назад. Это и были, кажется, все его матчи в высшей лиге нашего футбола. Это был тихий ужас...! Если к 21 году (тогда) он не научился видеть поле и читать игру, то это неисправимо! Какой бы реакцией в створе он не обладал... Хотя и этого за ним замечено не было... Любой вратарь заводской московской команды 80-ых был на голову выше!

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM > cska-62 2 сентября 2018, 00:01

      Я летние товарняки смотрел - было лучше, чем зимой.
      Так-то да, доверия не внушает..

      0
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 1 сентября 2018, 13:39

      Да всё будет хорошо) Все заиграют) в ЛЧ выступим достойно) Удачи команде) и Поменьше травм)

      7
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      Рейтинг: +39

      xsdm > Mirex_CSKA 1 сентября 2018, 19:42

      Верим в Витю! Уверен, что он способен превратить всех этих парней в сплоченный коллектив!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 1 сентября 2018, 13:38

      Ну мне. например, нравится. По итогу закупились не плохо в плане имен и того что вижу. Особенно понравился влашич, сразу влился и показал , что может тащить и развивать атаки, а это , пожалуй, самое главное звено в любой команде рпл, ибо всем не хватает "умений" в построении атаки. эрнандес - не плох, чалов - человек замена, но зато эффективен. По японцу же пока нет мнения, но в любом случае, вмеасто одного чалова в атаке, теперь еще 2 новых игрока. В ПЗ так вообще не хило затарились, даже есть для ротации люди. В защите очень нравится бекао, не лучший в мире конечно, но пока очень надежен, а магнусон хорош в " первом действии", т.е от него с защиты начинаются действия вперед, еще васин поправится и будет лучше. Главное, чтобы сыгрались по быстрее, и я уверен, что может быть интересно, и даже лучше чем было. Сейчас очень многое зависит от Гончаренко. ОЧЕНЬ. Ибо это вам не 40-летних трех защитников перестраивать и чему-то учить, как и с остальными, ведь мужика в 35 уже ничего не научишиь, особенно когда много лет их слуцкий тренировал, теперь все лепить заново и делать как хочешь. Посмотрим. Реально интересно понаблюдать.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 сентября 2018, 13:36

      Теперь самое главное в команде-сыгранность и взаимозаменяемость игроков.
      Кроме этого не нужно забывать и об игроках из молодежного состава ЦСКА и
      при возможности подключать к основному составу, хотя бы на сборах. Удачи и
      успехов ПФК ЦСКА!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 1 сентября 2018, 13:22

      Я очень опасаюсь того что в нашем случае количество это не значит качество... По мне просто наполнили корзинку не качественным товаром. Мне лично будет очень стыдно если эти ребята не выстрелят!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > sobaka120982 1 сентября 2018, 14:09

      Собака лает, караван идет. Дружище, как ты живешь с таким негативом?

      2
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      ...
      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 > Vickont 1 сентября 2018, 14:17

      Да как то так и живу, правда смотрю на жизнь уже давно не через розовые очки)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +187

      maxpav > sobaka120982 2 сентября 2018, 10:25

      Сочувствую.

      0
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат 1 сентября 2018, 13:13

      Целую команду подписали за полцены Головина и меньше чем за премию от участия в группе ЛЧ. Причем я не сомневаюсь, что Ганчаренко сделает из них минимум 3-4 игроков уровня прежнего ЦСКА. Короче, ЦСКА удачи в деле строительства новой команды.

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Вомбат 1 сентября 2018, 13:43

      Не забывай, что ещё в зимнее ТО могут быть покупки 2-3 игроков,
      долги перед банком, зарплаты игрокам и сотрудникам клуба и
      т.д. и т.п. На всё нужны деньги.

      2
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      Рейтинг: +1481

      GM 1 сентября 2018, 13:12

      Новая команда "младших лейтенантов". Будем надеяться, что все получится...

      Кстати, вот хотелось бы узнать, откуда известны суммы трансфертов? Кто-то где-то предположил, что вот этого игрока купили за столько, а этого продали за столько? Достоверность типа "новостей от Нобеля"?

      3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 сентября 2018, 12:52

      давно такого не было... даже за три-четыре трансферные окна план перевыполнили .... желаю одно- чтобы молодежь оказалась качественной порослью

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > 84aivengo 2 сентября 2018, 10:39

      это гинер все купил ))))

      0
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      Рейтинг: +311

      Olga85 1 сентября 2018, 12:47

      Конечно, от такого молодого и обновленного состава не стоит ждать стабильной игры в первом, а возможно даже в первых 2-3 сезонах, хотя, я уверена, что красивые и зажигательные матчи в их исполнении будут. Надеюсь, Гончаренко удастся создать команду, которая лет через 5 сможет взять еврокубковый трофей, поскольку такие молодые игроки явно покупаются на перспективу. Конечно, ЦСКА обычно не очень активен на трансферном рынке, да и игроки как правило не звездные, а молодые и перспективные, зато армейцы умеют создавать команду со стабильным и сыгранным составом лет на 10-15 вперед.
      В любом случае, с учетом молодости состава, команда не должна показывать скучный футбол. Удачи армейцам!

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