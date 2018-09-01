Летние трансферы ЦСКА – удивительная история. Такого больше не будет

Масштаб изменений

ЦСКА завершал сезон-2017/18 вот в таком составе:

Летом из команды ушли братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Миланов, Оланаре, Головин и Витиньо. Завершилась и аренда Ахмеда Мусы, который теперь зажигает в Саудовской Аравии. Ткачева и Базелюка отдали в годовую аренду сами армейцы. На их место в ЦСКА взяли сразу девять игроков, трех из которых вообще подписали в заключительный день ТО. Так масштабно ЦСКА на рынке еще не работал.

Кого взяли?

Семь новичков считаются легионерами, двое взяты в аренду, еще двое перешли свободными агентами. Обляков, Сигурдссон, Магнуссон, Нисимура, Бийол, Ахметов, Эрнандес, Влашич, Бекао – эти фамилии вам о чем-то говорят?

Кто из них самый важный?

Хорват Никола Влашич пришел из «Эвертона» в аренду без права выкупа, хотя ЦСКА хотел заплатить за его трансфер 10 миллионов евро. Свободный агент Абель Эрнандес вызывается в сборную Уругваю, долго котировался на топ-уровне, но испытывает проблемы с травмами. Родриго Бекао неожиданно непроходим, хотя в бразильском клубе «Байя» вообще не попадал в стартовый состав. Иван Обляков чуть не прошел в Лигу Европы с «Уфой», а Хердур Магнуссон когда-то тренировался в «Ювентусе». Пока именно эти игроки выглядят главным усилением.

Что творилось в заключительный день?

ЦСКА бомбил с самого утра и набрал сразу три покупки. Портал Transfermarkt утверждает, что за лето клуб потратил 12,2 миллиона евро. 9 из них ушли на трансферы перед закрытием ТО. Дальше пойдем по персоналиям.

Такума Нисимура. 21-летний нападающий в этом японском сезоне шел с результативностью в гол за два матча (16 мячей за 32 игры). В составе клуба «Вегалта Сэндай» его научили играть оттянутого форварда, выдвинутого нападающего и даже флангового игрока. Главное достоинство Нисимуры – скорость, но удар поставлен лучше, чем у Ахмеда Мусы. В японской команде Нисимуру считали главной звездой, а до этого он получал награду лучшему молодому игроку чемпионата Японии. ЦСКА подписал его за миллион евро, хотя у Нисимуры скоро заканчивался контракт. Японца представили креативно.

Арнор Сигурдссон. Играл в шведском «Норчепинге», а Transfermarkt оценивает полузащитника всего в 250 тысяч евро. Кажется, ЦСКА серьезно переплатил, потому что за трансфер Сигурдссона армейцы отдали сразу 4 миллиона. Арнор может играть в центрального полузащитника и опорника, хотя его основная позиция на левом краю. Сигурдссона можно и нужно рассматривать именно на усиление фланга. 19-летний исландец классно подключается к атаке и идеально вписывается в схему 3-5-2, где фланговые игроки должны закрывать всю бровку.

Иван Обляков. Бывший полузащитник «Уфы» подписал пятилетний контракт с ЦСКА, хотя еще за день до этого играл в квалификации Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс». В той игре Обляков запорол выход один на один, но цельно смотрелся на европейском уровне. 20-летний воспитанник петербургской СДЮСШОР «Зенит» два сезона играл в основном составе «Уфы», а в его переходе сыграла большую роль именно неудача клуба в еврокубках. По игровым амплуа и цене Обляков очень напоминает Сигурдссона. За россиянина тоже отдали 4 миллиона евро, но он все-таки чаще выходит в центре поля.

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Кого еще могли подписать?

Сразу после оформления аренды Влашича ЦСКА интересовался полузащитником «Ливерпуля» Груйичем. Его тоже хотели взять на сезон, но позже перешли к другим кандидатурам. ЦСКА делал два предложения по трансферу Венделла из «Спортинга», но оба раза португальцы отказывали. Серьезным был настрой и на поляка Шиманьски. Полузащитник «Легии» даже пропускал матч чемпионата Польши, но «Легия» запросила за него 7 миллионов евро. ЦСКА такие деньги платить не захотел, хотя Шиманьски мог быть полезен.

Кто теперь в составе?

Вратари: Акинфеев, Помазун.

Защитники: Бекао, Васин, Магнуссон, Набабкин, Фернандес, Чернов, Щенников.

Полузащитники: Ахметов, Бийол, Бистрович, Влашич, Гордюшенко, Дзагоев, Ефремов, Кучаев, Макаров, Обляков, Сигурдссон, Хосонов.

Нападающие: Жамалетдинов, Нисимура, Чалов, Эрнандес.

Почему это важно?

Такой масштабной перестройки в ЦСКА еще не было. Команду покинули игроки на целый основной состав, а им на замену подписали много перспективных парней. ЦСКА начинал сезон самым молодым клубом РПЛ по среднему возрасту (23,5 года). С августовскими трансферами ничего существенно не поменялось. Основа обновлена, но болельщики шутят, что в ближайшие несколько лет трансферов от ЦСКА не стоит ждать вообще. К такому поведению клуба во время ТО никто не привык.

Удобная таблица трансферов РПЛ