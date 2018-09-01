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Летние трансферы ЦСКА – удивительная история. Такого больше не будет

Масштаб изменений

ЦСКА завершал сезон-2017/18 вот в таком составе:

Летом из команды ушли братья Березуцкие, Игнашевич, Вернблум, Натхо, Миланов, Оланаре, Головин и Витиньо. Завершилась и аренда Ахмеда Мусы, который теперь зажигает в Саудовской Аравии. Ткачева и Базелюка отдали в годовую аренду сами армейцы. На их место в ЦСКА взяли сразу девять игроков, трех из которых вообще подписали в заключительный день ТО. Так масштабно ЦСКА на рынке еще не работал.

Кого взяли?

Семь новичков считаются легионерами, двое взяты в аренду, еще двое перешли свободными агентами. Обляков, Сигурдссон, Магнуссон, Нисимура, Бийол, Ахметов, Эрнандес, Влашич, Бекао – эти фамилии вам о чем-то говорят?

Кто из них самый важный?

Хорват Никола Влашич пришел из «Эвертона» в аренду без права выкупа, хотя ЦСКА хотел заплатить за его трансфер 10 миллионов евро. Свободный агент Абель Эрнандес вызывается в сборную Уругваю, долго котировался на топ-уровне, но испытывает проблемы с травмами. Родриго Бекао неожиданно непроходим, хотя в бразильском клубе «Байя» вообще не попадал в стартовый состав. Иван Обляков чуть не прошел в Лигу Европы с «Уфой», а Хердур Магнуссон когда-то тренировался в «Ювентусе». Пока именно эти игроки выглядят главным усилением.

Что творилось в заключительный день?

ЦСКА бомбил с самого утра и набрал сразу три покупки. Портал Transfermarkt утверждает, что за лето клуб потратил 12,2 миллиона евро. 9 из них ушли на трансферы перед закрытием ТО. Дальше пойдем по персоналиям.

Такума Нисимура. 21-летний нападающий в этом японском сезоне шел с результативностью в гол за два матча (16 мячей за 32 игры). В составе клуба «Вегалта Сэндай» его научили играть оттянутого форварда, выдвинутого нападающего и даже флангового игрока. Главное достоинство Нисимуры – скорость, но удар поставлен лучше, чем у Ахмеда Мусы. В японской команде Нисимуру считали главной звездой, а до этого он получал награду лучшему молодому игроку чемпионата Японии. ЦСКА подписал его за миллион евро, хотя у Нисимуры скоро заканчивался контракт. Японца представили креативно.

Арнор Сигурдссон. Играл в шведском «Норчепинге», а Transfermarkt оценивает полузащитника всего в 250 тысяч евро. Кажется, ЦСКА серьезно переплатил, потому что за трансфер Сигурдссона армейцы отдали сразу 4 миллиона. Арнор может играть в центрального полузащитника и опорника, хотя его основная позиция на левом краю. Сигурдссона можно и нужно рассматривать именно на усиление фланга. 19-летний исландец классно подключается к атаке и идеально вписывается в схему 3-5-2, где фланговые игроки должны закрывать всю бровку.

Иван Обляков. Бывший полузащитник «Уфы» подписал пятилетний контракт с ЦСКА, хотя еще за день до этого играл в квалификации Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс». В той игре Обляков запорол выход один на один, но цельно смотрелся на европейском уровне. 20-летний воспитанник петербургской СДЮСШОР «Зенит» два сезона играл в основном составе «Уфы», а в его переходе сыграла большую роль именно неудача клуба в еврокубках. По игровым амплуа и цене Обляков очень напоминает Сигурдссона. За россиянина тоже отдали 4 миллиона евро, но он все-таки чаще выходит в центре поля.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кого еще могли подписать?

Сразу после оформления аренды Влашича ЦСКА интересовался полузащитником «Ливерпуля» Груйичем. Его тоже хотели взять на сезон, но позже перешли к другим кандидатурам. ЦСКА делал два предложения по трансферу Венделла из «Спортинга», но оба раза португальцы отказывали. Серьезным был настрой и на поляка Шиманьски. Полузащитник «Легии» даже пропускал матч чемпионата Польши, но «Легия» запросила за него 7 миллионов евро. ЦСКА такие деньги платить не захотел, хотя Шиманьски мог быть полезен.

Кто теперь в составе?

Вратари: Акинфеев, Помазун.

Защитники: Бекао, Васин, Магнуссон, Набабкин, Фернандес, Чернов, Щенников.

Полузащитники: Ахметов, Бийол, Бистрович, Влашич, Гордюшенко, Дзагоев, Ефремов, Кучаев, Макаров, Обляков, Сигурдссон, Хосонов.

Нападающие: Жамалетдинов, Нисимура, Чалов, Эрнандес.

Почему это важно?

Такой масштабной перестройки в ЦСКА еще не было. Команду покинули игроки на целый основной состав, а им на замену подписали много перспективных парней. ЦСКА начинал сезон самым молодым клубом РПЛ по среднему возрасту (23,5 года). С августовскими трансферами ничего существенно не поменялось. Основа обновлена, но болельщики шутят, что в ближайшие несколько лет трансферов от ЦСКА не стоит ждать вообще. К такому поведению клуба во время ТО никто не привык.

Удобная таблица трансферов РПЛ

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Эрнандес Абель Магнуссон Хердур Ахметов Ильзат Обляков Иван Влашич Никола Бекао Родриго Бийол Яка
Комментарии (28)
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Александ1982
1535792757
посмотрим что получится)) будет интересно взглянуть на японца
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dinar7777dinar
1535794231
даааааа жид раскошелился ! но зажучил больше половины денег от продажи головина ! еврей че с него взять.
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Olga85
1535795268
Конечно, от такого молодого и обновленного состава не стоит ждать стабильной игры в первом, а возможно даже в первых 2-3 сезонах, хотя, я уверена, что красивые и зажигательные матчи в их исполнении будут. Надеюсь, Гончаренко удастся создать команду, которая лет через 5 сможет взять еврокубковый трофей, поскольку такие молодые игроки явно покупаются на перспективу. Конечно, ЦСКА обычно не очень активен на трансферном рынке, да и игроки как правило не звездные, а молодые и перспективные, зато армейцы умеют создавать команду со стабильным и сыгранным составом лет на 10-15 вперед. В любом случае, с учетом молодости состава, команда не должна показывать скучный футбол. Удачи армейцам!
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84aivengo
1535795556
давно такого не было... даже за три-четыре трансферные окна план перевыполнили .... желаю одно- чтобы молодежь оказалась качественной порослью
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Вомбат
1535796830
Целую команду подписали за полцены Головина и меньше чем за премию от участия в группе ЛЧ. Причем я не сомневаюсь, что Ганчаренко сделает из них минимум 3-4 игроков уровня прежнего ЦСКА. Короче, ЦСКА удачи в деле строительства новой команды.
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sobaka120982
1535797332
Я очень опасаюсь того что в нашем случае количество это не значит качество... По мне просто наполнили корзинку не качественным товаром. Мне лично будет очень стыдно если эти ребята не выстрелят!
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vladimir-7
1535798210
Теперь самое главное в команде-сыгранность и взаимозаменяемость игроков. Кроме этого не нужно забывать и об игроках из молодежного состава ЦСКА и при возможности подключать к основному составу, хотя бы на сборах. Удачи и успехов ПФК ЦСКА!!!
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DeStar
1535798305
Ну мне. например, нравится. По итогу закупились не плохо в плане имен и того что вижу. Особенно понравился влашич, сразу влился и показал , что может тащить и развивать атаки, а это , пожалуй, самое главное звено в любой команде рпл, ибо всем не хватает "умений" в построении атаки. эрнандес - не плох, чалов - человек замена, но зато эффективен. По японцу же пока нет мнения, но в любом случае, вмеасто одного чалова в атаке, теперь еще 2 новых игрока. В ПЗ так вообще не хило затарились, даже есть для ротации люди. В защите очень нравится бекао, не лучший в мире конечно, но пока очень надежен, а магнусон хорош в " первом действии", т.е от него с защиты начинаются действия вперед, еще васин поправится и будет лучше. Главное, чтобы сыгрались по быстрее, и я уверен, что может быть интересно, и даже лучше чем было. Сейчас очень многое зависит от Гончаренко. ОЧЕНЬ. Ибо это вам не 40-летних трех защитников перестраивать и чему-то учить, как и с остальными, ведь мужика в 35 уже ничего не научишиь, особенно когда много лет их слуцкий тренировал, теперь все лепить заново и делать как хочешь. Посмотрим. Реально интересно понаблюдать.
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Mirex_CSKA
1535798358
Да всё будет хорошо) Все заиграют) в ЛЧ выступим достойно) Удачи команде) и Поменьше травм)
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cska-62
1535803614
Со всеми линиями разобрались... А с дублёром Акинфееву? Второй год об этом пишу! С тех пор, как в двух матчах подряд имел несчастье лицезреть Помазуна... Бесполезно! Будем молиться за здоровье Игоря! Иначе кранты!!!
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