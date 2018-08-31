Хохлов – о возвращении Ташаева: «Динамо» качественные футболисты нужны»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов не скрывает, что хотел бы увидеть возвращение в команду полузащитника Александра Ташаева, который этим летом со скандалом перешел в «Спартак».

– Вы расстроились или обрадовались, когда узнали, что в дерби не сыграет Ташаев?

– Ни то, ни другое. Мы просто готовились к «Спартаку». Не играет Ташаев – играет Самедов. Не выходит Ханни – выходит условно Глушаков. У красно-белых много индивидуально сильных футболистов, но есть такое понятие, как общий рисунок игры. Мы больше готовились именно к тому, как противостоять всей структуре «Спартака» в целом.

– Представим ситуацию: у Ташаева не пошло, он приходит к вам и просится назад. Ваша реакция?

– (Улыбается). Давайте думать о таком сценарии тогда, когда он случится. Но «Динамо» качественные футболисты нужны.