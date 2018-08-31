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Португалия сократила отставание от России в рейтинге клубов УЕФА

31 августа 2018, 10:05
11

Вчера состоялись ответные матчи четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них «Уфа» сыграна вничью с «Рейнджерс» – 1:1 (первый матч – 0:1). Чуть позже «Зенит» на выезде уступил «Мольде» со счетом 1:2 (первый матч – 3:1). Благодаря этим результатам Россия на этой неделе заработала только 0,083 балла.

Представители Португалии положили в копилку 1 балл: «Бенфика» на выезде обыграла ПАОК в Лиге чемпионов (4:1).

Россия отстала от Франции, которой 0,166 балла принесла победа «Бордо» над «Гентом» в Лиге Европы.

На данный момент Россия сохраняет за собой шестое место в рейтинге УЕФА, имея на своем счету 45,215 очка. Португалия идет следом (39,832). Возглавляет рейтинг Испания (87,140).

Источник: Sport24
Лига Европы Лига чемпионов Зенит Уфа Бенфика Бордо
Комментарии (11)
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овертайм
1535699552
так будет продолжаться и перегонит....
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m40
1535700776
Никто никого не перегонит- ни наши французов, ни португальцы наших. У них осталось всего 3 команды, причем 2 из них в ЛЧ. А здесь тяжелее набирать очки против грандов. У наших же 5 команд- 3 в ЛЕ, где проще и по нормальному все 3 должны выходить из группы. Так что отрыв от Португалии должен только расти. Франция же сохранила 6 команд и вероятнее всего тоже немного оторвется
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Cules2013
1535703128
Вы что, после каждого матча будете рейтинг пересчитывать?))) Сейчас это такое же гадание на кофейной гуще, как и определение того, кто какое место займёт, например, в АПЛ, основываясь на результатах первых туров. Пока групповой этап ЛЧ и ЛЕ не закончится, то даже говорить о рейтинге не стоит. А уж, дай бог, хоть кто-то из наших будет в плей-офф, вот тогда и поговорим о том, кто от кого куда может оторваться.
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zubr252
1535703616
Отрыв солидный но все впереди, еще.жаль Уфу не потянуло дальше.
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!ce man
1535707138
Надеемся наши 5 клубов увеличат отрыв от Португалии иобгонят лягушатников
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mihapaevlov
1535713620
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Тraumtanzеr
1536180117
ЕвроОчки не нужны,а что бы не считать их и не думать об этом, надо выносить всех, но к сожалению у нас чемпионат донный.
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