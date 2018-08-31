Португалия сократила отставание от России в рейтинге клубов УЕФА

Вчера состоялись ответные матчи четвертого квалификационного раунда Лиги Европы. В одном из них «Уфа» сыграна вничью с «Рейнджерс» – 1:1 (первый матч – 0:1). Чуть позже «Зенит» на выезде уступил «Мольде» со счетом 1:2 (первый матч – 3:1). Благодаря этим результатам Россия на этой неделе заработала только 0,083 балла.

Представители Португалии положили в копилку 1 балл: «Бенфика» на выезде обыграла ПАОК в Лиге чемпионов (4:1).

Россия отстала от Франции, которой 0,166 балла принесла победа «Бордо» над «Гентом» в Лиге Европы.

На данный момент Россия сохраняет за собой шестое место в рейтинге УЕФА, имея на своем счету 45,215 очка. Португалия идет следом (39,832). Возглавляет рейтинг Испания (87,140).