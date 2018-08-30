Аликин: «Уфа» сама виновата, что не забила «Рейнджерс» больше»

Защитник «Уфы» Павел Аликин прокомментировал исход ответного матча четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Рейнджерс» (1:1). Дальше прошли шотландцы.

– Первое впечатление – разочарование, не смогли использовать преимущество, все-таки два удаления у соперника, создали массу моментов. Не прошли дальше, хотя возможности были для этого.

– Почему не смогли взломать оборону?

– Моменты были – не хватило завершения, соперник качественно оборонялся, весь верх снял. В первом тайме было два хороших момента, плюс Сильвестр Игбун в концовке, во втором парочку стопроцентных моментов, мы сами виноваты, что не смогли забить.