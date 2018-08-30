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  • Промес будет зарабатывать в «Севилье» 3,2 миллиона. Подписной бонус игроку – 2 миллиона

Промес будет зарабатывать в «Севилье» 3,2 миллиона. Подписной бонус игроку – 2 миллиона

30 августа 2018, 21:08
23

Стали известны финансовые подробности трансфера атакующего игрока «Спартака» Квинси Промеса в «Севилью». О них сообщил в телеграм-канале спортивный журналист Максим Алланазаров.

«Медосмотр Промеса завтра в 10 утра по местному. Братуха станет самым высокооплачиваемым игроком «Севильи».

В последний момент испанцы увеличили зп чуть ли не на 500 тысяч евро. Бонус при подписании – 2 миллиона евро. Зарплата – 3,2 миллиона в год без учeта налогов», – сообщил корреспондент.

Промес перешел в «Спартак» в 2014 году из «Твенте».

Промес должен уйти. Объясняем в 9 предложениях

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Севилья Промес Квинси
Комментарии (23)
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BRO_football
1535653287
Да какого нафиг трансфера? Сами же сегодня написали, что Промес тренируется на базе Спартака и не собирается никуда уезжать. Хватит эту желтуху распространять.
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oyabun
1535653476
Хватит постить непроверенную информацию от журналиста сомнительного пошиба! Уважайте чувства болельщиков!
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ufos73
1535655925
В Спартаке больше, да и налоги у них под 50 процентов...
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Мары
1535656250
Если это не сайт Спартака, то и не фиг верить всяким Алланазаровым и Аивазовским.Объявит сайт, то можно верить.А журналистам сейчас вообще веры нет.Убили они напрочь свою профессию.Теперь много потребуется времени, чтобы восстановить доверие к этим шелкопёрам.
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!ce man
1535656260
Ураааа завтра последний день трансферов,наконец-то эти слухи закончатся а то тошнит уже
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slavа0508
1535657239
Спасибо Антохе за его игру....за его голы....И удачи Антохе в Испании....да и ещё Антоха плюс к своей игре принёс Спартаку 10лямов евриков купили за 10-12...продали за 20 с хвостиком
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Vitaly1960
1535659886
Не знаешь, кого слушать...Его же ,вроде, зарплата не устроила. И что он там принёс, ещё не известно. А вот зарплатная ведомость заметно полегчает!
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FCSM555
1535660464
Максим Алланазаров Кто это?????? Братуха????? какой то сомнительный типок!!!
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Freyd
1535660816
Что-то инсайдов от Нобеля нету:))а то этот журналист не внушает доверия,хотя и нобелито не всегда;)
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ItalianFootball
1535699296
Братуха)))) Так мило)))
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