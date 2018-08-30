Промес будет зарабатывать в «Севилье» 3,2 миллиона. Подписной бонус игроку – 2 миллиона

Стали известны финансовые подробности трансфера атакующего игрока «Спартака» Квинси Промеса в «Севилью». О них сообщил в телеграм-канале спортивный журналист Максим Алланазаров.

«Медосмотр Промеса завтра в 10 утра по местному. Братуха станет самым высокооплачиваемым игроком «Севильи».

В последний момент испанцы увеличили зп чуть ли не на 500 тысяч евро. Бонус при подписании – 2 миллиона евро. Зарплата – 3,2 миллиона в год без учeта налогов», – сообщил корреспондент.

Промес перешел в «Спартак» в 2014 году из «Твенте».

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