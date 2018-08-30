Защитник ЦСКА Чернов: «Хотелось бы попасть на «Ливерпуль», но, увы, мы в одной корзине»

Защитник ЦСКА Никита Чернов рассказал, что хотел бы встретиться на групповом этапе Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Все в предвкушении жеребьевки, очень интересно узнать наших соперников. Понимаем, что на групповой стадии не бывает слабых команд и с любым оппонентом будет непросто.

Лично мне бы хотелось попасть на «Ливерпуль», но, увы, мы находимся в одной корзине. А вообще, это моя любимая европейская команда. Хочется побывать на их стадионе, увидеть вживую и прочувствовать атмосферу «Энфилда», – сказал Чернов.

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет в Монако 30 августа.