Крыховяк: «Знаем о жеребьевке ЛЧ, но сосредоточены на матче с «Краснодаром»

Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк сосредоточен на предстоящем матче чемпионата России, а не на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

«Знаем о жеребьевке Лиги чемпионов, это очень важно, но мы сейчас сосредоточены на ближайшем матче чемпионата России с «Краснодаром».

Не придаю особого значения тому, кто именно окажется с нами в одном квартете на групповом этапе турнира», – сказал Крыховяк.

Жеребьевка группового этапа турнира пройдет в Монако 30 августа. «Локомотив» попал в первую корзину.