Бывший арбитр ФИФА: «Вилков подтвердил умение влиять на результат матча своими неправильными решениями»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов подверг критике работу судьи Михаила Вилкова в матче 5-го тура РПЛ между «Енисеем» и «Крыльями Советов» (1:0).

«Вилков подтвердил своe умение нарушать судейскую этику в интересах одной из команд. Грубо говоря, вмешиваться не только в ход игры, но влиять на результат матча своими неправильными решениями», – сказал Хусаинов.

В данной игре Вилков удалил полузащитника гостей Олега Ланина.

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