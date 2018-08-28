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  • Бывший арбитр ФИФА: «Вилков подтвердил умение влиять на результат матча своими неправильными решениями»

Бывший арбитр ФИФА: «Вилков подтвердил умение влиять на результат матча своими неправильными решениями»

28 августа 2018, 12:49
14

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов подверг критике работу судьи Михаила Вилкова в матче 5-го тура РПЛ между «Енисеем» и «Крыльями Советов» (1:0).

«Вилков подтвердил своe умение нарушать судейскую этику в интересах одной из команд. Грубо говоря, вмешиваться не только в ход игры, но влиять на результат матча своими неправильными решениями», – сказал Хусаинов.

В данной игре Вилков удалил полузащитника гостей Олега Ланина.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Енисей Крылья Советов Вилков Михаил
Комментарии (14)
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ilichkadr
1535450548
Да, уж...корпоративная этика у российских футбольных судей на уровне.
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серега кашин
1535450936
скорее всего он продажный
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giluxa1963
1535451062
пока не будет повторов судейский без предел не прекратится
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sined1951
1535451375
Удалил то он правильно, плохо, что не на все нарушения реагировал.
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alp
1535451665
хусаинов - это тот, которого не допустили судить игру кубка УЕФА изза того, что он нажрался в лоскуты перед матчем ?? ))))))))))
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Мары
1535452112
Это вполне вписывается в мою концепцию, что любую команду можно удавить судейскими решениями.Сколько Вилков за эти годы накосячил, уму не постижимо.В другой стране его уже давно бы или отстранили бы пожизнено или посадили если б доказали умысел.У нас же он всё ещё со свистком бегает.Лепота мать её.
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vick-north-west
1535454099
Эту особенность Вилкова отметил еще Рамзан Кадыров в 12-м году, не новость.
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zigbert
1535458800
Сыграно всего 5 туров ,а у Вилкова это уже второй матч ,проведенный с грубыми ошибками. Допускать таких арбитров к обслуживанию РПЛ нельзя.
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Павелий
1535469781
Так Вилков и Безбородов - они же внештатные работники Зенита. Тут всё очевидно.
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OfaZavr
1535471107
верно сказал, его косяков уже набралось выше крыши за эти годы. но самое главное его вновь назначают и скоро всем запретят даже критиковать.
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