Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Егоров: «Я не учу Тихонова тренировать, пусть он не учит меня работать»

Егоров: «Я не учу Тихонова тренировать, пусть он не учит меня работать»

27 августа 2018, 22:17
32

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал высказывание главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова о судействе в матче 5-го тура РПЛ против «Енисея» (0:1).

«Я не учу Тихонова тренировать, пусть он не учит меня работать. Все комментарии по игре я дам завтра. Сейчас очень много людей появилось, которые знают как работать судьям, на свою работу у них времени не остается. Прежде чем искать соломинку в моем глазу, пусть вытащат из своего глаза бревно», – сказал Егоров.

Тихонов: «Судейство в матче с «Енисеем» было безобразным. Пусть все слышат»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Енисей Тихонов Андрей Егоров Александр
Комментарии (32)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Глебусик
1535397693
Соломинка? - Да, там секвойный лес у тебя растет. Вся страна видит, а этот, слепотура, не замечает
Ответить
Тraumtanzеr
1535398163
Егоров 3,14здить стал много. Вилков пусть лучше на кол посадит.
Ответить
Project Бабангида
1535398345
а чему ты можешь научить тихонова? судьёй по сути может стать даже бездарь(что за частую и бывает) а вот тренерам, даже заурядным - никогда. тиихонов всего лишь призывает по правилам судить, а не отсебятину пороть
Ответить
Krasnodar 123
1535400134
КОГО И ЧЕМУ ТЫ МОЖЕШЬ НАУЧИТЬ? У ТЕБЯ СОЛОМИНКА В ГЛАЗУ? ЧЕЛОВЕК БЕЗ СОВЕСТИ И ЧЕСТИ СМОТРИШЬ И ВРЕШЬ ВСЕЙ СТРАНЕ В ГЛАЗА!
Ответить
Dieter Günther Bohlen
1535401446
Тихонов лучше бы зэков охранял, как на срочной службе. Тренер из него никакущий.
Ответить
BANNIKOV1970
1535403464
все ожидали после Егорова наступит рассвет, однако становиться ещё темней в каждом туре судейские результативные ошибки
Ответить
prezent2017
1535434654
Егоров: брал, беру и буду брать, и некер Тихонову учить меня работать!
Ответить
polozovs
1535436598
Слушайте, если уж всегда корректный Тихонов такое сказал, то явно, что-то выпиющее происходит. Нам со стороны кажет, что это дно, а тренерам видна не только верхушка айсберга... А Егоров пусть сначала в футбол поиграет столько, сколько Тихонов поиграл и поймёт игру изнутри, прежде чем уважаемому человеку в таком тоне отвечать.
Ответить
zigbert
1535436848
Конечно Егоров будет оправдывать действия Вилкова. Но если судить по справедливости - игроку КС ,желтую а игроку Енисея ,красную.
Ответить
OfaZavr
1535440842
покрывает и защищает опять своих хотя видно же невооруженным глазом их косяки из раз а в раз. и это как раз в его глазу бревно а не соломинка.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+