Егоров: «Я не учу Тихонова тренировать, пусть он не учит меня работать»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал высказывание главного тренера «Крыльев Советов» Андрея Тихонова о судействе в матче 5-го тура РПЛ против «Енисея» (0:1).

«Я не учу Тихонова тренировать, пусть он не учит меня работать. Все комментарии по игре я дам завтра. Сейчас очень много людей появилось, которые знают как работать судьям, на свою работу у них времени не остается. Прежде чем искать соломинку в моем глазу, пусть вытащат из своего глаза бревно», – сказал Егоров.

Тихонов: «Судейство в матче с «Енисеем» было безобразным. Пусть все слышат»