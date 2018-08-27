Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тихонов: «Судейство в матче с «Енисеем» было безобразным. Пусть все слышат»

Тихонов: «Судейство в матче с «Енисеем» было безобразным. Пусть все слышат»

27 августа 2018, 20:24
25

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Енисея» (0:1). На 34-й минуте встречи у «Крыльев» был удален хавбек Олег Ланин.

«Судья безобразно отработал этот матч. Были моменты, когда Обрадович нырял в штрафной – без внимания, Кичину за подкат обоими ногами даже карточку не дали.

Повторюсь, судейство было просто безобразное. Пусть все слышат и пусть подумают. Пусть в РФС разбираются, это нельзя просто так оставлять.

Обидно, что Антон получил повреждение. Понимаю, что на синтетике мы давно не играли и вот такие травмы. Мы не заслужили поражения, интрига была до самого финального свистка и я благодарен ребятам», – сказал Тихонов.

Главным арбитром матча был Михаил Вилков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Енисей Тихонов Андрей
Комментарии (25)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zigbert
1535391190
Не объективное судейство и как всегда Вилков.
Ответить
Рубик Докоян
1535391190
Как других писателей для нас так и футбольных арбитров... К сожалению, их уровень квалификации таков и они судят как умеют, а умеют они это хреново.
Ответить
Вомбат
1535392048
Егоров, ты же обещал ввести наказания за критику судейства не нашими, когда наши судят в пользу наших против не наших? Почему всякие Тихоновы из Самары до сих пор смеют критиковать наших непогрешимых судей?
Ответить
RedWhiteFans2
1535393212
Благодаря Вилковую можно уже распределить с вероятностью 50% ко какое место займет в чемпионате. Столько молодых рябят прекрасно судят разные любительские лиги, а РФС предпочитают Вилковых и все знают почему.....
Ответить
polozovs
1535394402
Вилков, в своём репертуаре
Ответить
BANNIKOV1970
1535395451
судьи вообще творят хрен знает что
Ответить
Глебусик
1535396545
Судья, извините, но реально ублюдок просто, всю игру сломал самарцам, гнида. Не поставил чистый пенальти в ворота Енисея и удалил ни за что игрока самарцев. РФС ваще смотрит куда?
Ответить
Мары
1535400757
Стабильно непутёвый Вилков стабильно непутёво отсудил. Этого неумейку даже до суждения дворовых команд допускать нельзя.
Ответить
Юрий Б.
1535432024
VAR в студию ( на стадионы)
Ответить
OfaZavr
1535440054
из тура в тур одно и тоже с этим судейством. VAR бы ввести пора да только тормозят этот процесс как могут.
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
3
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
1
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
3
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
Вчера, 21:24
2
Жубал из «Краснодара» сделал заявление о топливном кризисе
Вчера, 21:14
ФотоТрансфер Батракова в «Галатасарай» зарегистрирован
Вчера, 21:01
1
«Фламенго» ответил на предложение «Краснодара» по Эвертону
Вчера, 20:46
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
Вчера, 20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
Вчера, 20:26
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
Вчера, 20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
Вчера, 19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 19:33
9
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
Вчера, 19:18
2
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
Вчера, 19:04
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
Вчера, 18:57
3
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
Вчера, 18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
Вчера, 18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
Вчера, 18:18
23
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
Вчера, 18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
Вчера, 17:40
6
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
Вчера, 17:28
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+