Тихонов: «Судейство в матче с «Енисеем» было безобразным. Пусть все слышат»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Енисея» (0:1). На 34-й минуте встречи у «Крыльев» был удален хавбек Олег Ланин.

«Судья безобразно отработал этот матч. Были моменты, когда Обрадович нырял в штрафной – без внимания, Кичину за подкат обоими ногами даже карточку не дали.

Повторюсь, судейство было просто безобразное. Пусть все слышат и пусть подумают. Пусть в РФС разбираются, это нельзя просто так оставлять.

Обидно, что Антон получил повреждение. Понимаю, что на синтетике мы давно не играли и вот такие травмы. Мы не заслужили поражения, интрига была до самого финального свистка и я благодарен ребятам», – сказал Тихонов.

Главным арбитром матча был Михаил Вилков.