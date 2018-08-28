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  • Егоров: «Будем добиваться, чтобы приняли запрет на критику судей»

Егоров: «Будем добиваться, чтобы приняли запрет на критику судей»

28 августа 2018, 12:20
43

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что намерен добиться принятия запрета на критику судей РПЛ.

«Пока предложение находится в стадии разработки, будем добиваться его принятия, потому что эта критика переходит все грани в моем понимании. Людей спрашивают про игру, им интересно узнать, как тренеры все видят, а все разговоры начинаются с обсуждения судейства.

Понимаете, это как бы мне задали вопрос по оценке судейства, а я начну рассуждать, по какой тактической схеме играли команды, какие были сделаны замены, почему кто-то не попал в пустые ворота. Это будет не очень интересно и некорректно с моей стороны. И я же себе такого не позволяю.

Поймите правильно: я не против критики, если арбитр ошибся, я сам об этом говорю. Я ничего не скрываю, а когда есть действительно очень сложные моменты, когда может быть какой-то люфт, я это объясняю. И если есть очевидные ошибки, я этого не скрываю, не называю черное белым или наоборот», – сказал Егоров.

Егоров: «Я не учу Тихонова тренировать, пусть он не учит меня работать»

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Егоров Александр
Комментарии (43)
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серега кашин
1535448628
критика всегда должна быть, если ее запрещаешь начинается полный беспредел
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SunRomeS
1535448941
Страшно за свои/ваши всех вместе взятых доходы??? Запрет на критику, а...ли совсем
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Чикомас
1535450059
Этого мало! Надо добиваться, что бы все решения судей признавались гениальными! А за каждое гениальное действие, выплачивать премии..А можно и дальше пойти. Убрать футболистов с поля, что бы не мешали судьям принимать гениальные решения.
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alp
1535451742
ну тогда нужно ввести обязательные похвалы в адрес судей после каждого матча. а кто не похвалит - тому штраф и уголовное дело... ну ладно, что мы звери чтоли.. административное
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VikNMar
1535452442
Если примут такой закон , судьи вообще будут творить произвол , хотя они его уже творят ...
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BRO_football
1535453333
- А может быть просто стоит привести в порядок всю систему судейства, тогда и критиковать её не придётся? - Да ну, бред какой-то. Зачем вообще что-то делать, когда намного проще всё запретить. Если о проблеме не говорят, значит её как будто бы и нет. В СССР всегда так было. Под страхом репрессий люди боялись сказать, что им плохо живётся, что в стране всё не так хорошо, как говорят в СМИ.
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zigbert
1535457042
Работа судей ухудшилась, а глава департамента судейства хочет принять запрет на критику судей.
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OfaZavr
1535470555
лучше бы добивался роста качества судейства а не пытался каждому на роток накинуть платок.
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Serjoga
1535473022
Вилков накосячил, Турбин накосячил, а общественность должна молчать? Тренеры засунуть язык в .....? Демократия по Егоровски! Прочь "языки" от судей! "МЫ ФУТБОЛЬНЫЕ БОГИ" и сами будем судить КАК ХОТИМ!
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Рубик Докоян
1535475255
Надо добиваться не запрета на критику судей, а чтобы судей кретинов не было, особенно в их руководстве...
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