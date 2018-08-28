Егоров: «Будем добиваться, чтобы приняли запрет на критику судей»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что намерен добиться принятия запрета на критику судей РПЛ.

«Пока предложение находится в стадии разработки, будем добиваться его принятия, потому что эта критика переходит все грани в моем понимании. Людей спрашивают про игру, им интересно узнать, как тренеры все видят, а все разговоры начинаются с обсуждения судейства.

Понимаете, это как бы мне задали вопрос по оценке судейства, а я начну рассуждать, по какой тактической схеме играли команды, какие были сделаны замены, почему кто-то не попал в пустые ворота. Это будет не очень интересно и некорректно с моей стороны. И я же себе такого не позволяю.

Поймите правильно: я не против критики, если арбитр ошибся, я сам об этом говорю. Я ничего не скрываю, а когда есть действительно очень сложные моменты, когда может быть какой-то люфт, я это объясняю. И если есть очевидные ошибки, я этого не скрываю, не называю черное белым или наоборот», – сказал Егоров.

Егоров: «Я не учу Тихонова тренировать, пусть он не учит меня работать»