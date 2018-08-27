Лопетеги дал «Реалу» добро на приобретение Алонсо у «Челси» за 60 миллионов

Защитник «Челси» Маркос Алонсо может перейти в «Реал» за 31 августа.

Главный тренер мадридцев Хулен Лопетеги дал добро клубу на приобретение 27-летнего футболиста. Он будет выполнять роль дублера Марсело на левом фланге обороны.

Ранее сообщалось, что лондонцы установили цену на испанца в размере 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Алонсо провел за «Челси» 46 матчей, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи. Контракт защитника с «Челси» рассчитан до июня 2021 года.