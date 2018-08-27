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  • Аршавин в 100-м матче за «Кайрат» забил гол и отдал две результативные передачи

Аршавин в 100-м матче за «Кайрат» забил гол и отдал две результативные передачи

27 августа 2018, 06:34
15

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в игре чемпионата Казахстана с «Атырау» (4:2) провел 100-й матч в карьере за алматинский клуб.

37-летний футболист появился на поле во втором тайме, выйдя на замену на 59-й минуте при счете 1:2. Уже на 71-й минуте Аршавин сравнял счет, а через минуту сделал результативную передачу. Еще одну передачу он записал на свой счет в добавленное время.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Кайрат»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (15)
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сапёр75
1535341475
Не стареют душой ветераны ! Мог бы ещё и в ПФЛ позабивать )
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Шумаххер
1535343041
Герой наш
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Garrincha58
1535345365
красава!
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Caniggia
1535345853
Красавчик, Андрей! Вот почему-то хочется, чтобы лысый осёл вызвал Аршавина на ближайшие игры сборной.
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Salahaddin
1535348820
В сборной России да и в любом клубе РПЛ он бы погоду не испортил! Наоборот, зрители потянулись бы на стадионы смотреть на его игру "с умом" несмотря на возраст, который, вообще-то, не самый старый пока что
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ilichkadr
1535350904
Андрюха молодца, особенно 3-й гол! Мастерский пас.
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Sanches 1204
1535354129
Он всегда был мастером этого у него не отнять
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OfaZavr
1535354395
молодец! большой респект Андрею что тихо, спокойно делает свое дело и приносит результат команде а не просто как некоторые доигрывает спустя рукава.
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PUZIAKA
1535360353
Вот кто бы что не говорил, а все равно Аршавин - самый талантливый и успешный (Аленичев поспорит) российский футболист 21го века. Посмотрим, как пойдут дела у Головина.
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zigbert
1535368655
Молодец. А ведь мог бы поиграть и в РПЛ.
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