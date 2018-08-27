Аршавин в 100-м матче за «Кайрат» забил гол и отдал две результативные передачи

Российский полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в игре чемпионата Казахстана с «Атырау» (4:2) провел 100-й матч в карьере за алматинский клуб.
37-летний футболист появился на поле во втором тайме, выйдя на замену на 59-й минуте при счете 1:2. Уже на 71-й минуте Аршавин сравнял счет, а через минуту сделал результативную передачу. Еще одну передачу он записал на свой счет в добавленное время.
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Источник: ФК «Кайрат»