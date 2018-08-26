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    Адиев: «Финансовые трудности? «Анжи» не должны жалеть»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Локомотив» (1:2).

    – Первый тайм нормально отыграли. Конечно, хотелось больше агрессии в атаке, но опять же, отталкиваясь от предыдущих игр, действовали лучше.

    Во втором тайме «Локомотив» взвинтил темп. Мы не хотели низко садиться в оборону, а планировали встречать в середине поля и контратаковать. Но банальные ошибки привели к первому голу. Плюс пропустили второй мяч в несвойственной нам манере. Спасибо ребятам, что не бросили играть, бились до конца.

    – Учитывая финансовые трудности клуба, как удается мотивировать ребят?

    – Мотивация одна – мы футболисты. Нас не должны жалеть. Мы конкурентоспособная команда, пусть и со своими изъянами. И стараемся выкладываться по максимуму.

    Смолов забил первый гол за «Локомотив»

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.08.2018 22:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 13:30

      В отсутствии самоотдачи Анжи упрекнуть нельзя.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 августа 2018, 23:29

      В игре вас жалеть точно не будут...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 26 августа 2018, 22:29

      правила для всех

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 26 августа 2018, 22:22

      на перелет 50-ти человек средства находят...финансовые трудности..

      1
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