Адиев: «Финансовые трудности? «Анжи» не должны жалеть»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ против «Локомотив» (1:2).

– Первый тайм нормально отыграли. Конечно, хотелось больше агрессии в атаке, но опять же, отталкиваясь от предыдущих игр, действовали лучше.

Во втором тайме «Локомотив» взвинтил темп. Мы не хотели низко садиться в оборону, а планировали встречать в середине поля и контратаковать. Но банальные ошибки привели к первому голу. Плюс пропустили второй мяч в несвойственной нам манере. Спасибо ребятам, что не бросили играть, бились до конца.

– Учитывая финансовые трудности клуба, как удается мотивировать ребят?

– Мотивация одна – мы футболисты. Нас не должны жалеть. Мы конкурентоспособная команда, пусть и со своими изъянами. И стараемся выкладываться по максимуму.

Смолов забил первый гол за «Локомотив»