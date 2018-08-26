Кулаков: «Победу над «Ахматом» мы вымучили»

Футболист «Урала» Денис Кулаков прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура РПЛ над «Ахматом» (2:1). Украинец считает ее вымученной.

«Наконец-то вымучили мы победу! Я считаю, что в прошлых матчах мы не заслуживали такого плохого результата. Играли хорошо, создавали моменты, но какой-то злой рок нас преследовал.

И против «Ахмата» нужно было перетянуть удачу на свою сторону. Слава богу, всe сложилось так, что взяли три очка», – сказал игрок.

Уральцы идут в таблице 11-ми.