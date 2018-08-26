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    Кулаков: «Победу над «Ахматом» мы вымучили»

    Футболист «Урала» Денис Кулаков прокомментировал победу своей команды в матче пятого тура РПЛ над «Ахматом» (2:1). Украинец считает ее вымученной.

    «Наконец-то вымучили мы победу! Я считаю, что в прошлых матчах мы не заслуживали такого плохого результата. Играли хорошо, создавали моменты, но какой-то злой рок нас преследовал.

    И против «Ахмата» нужно было перетянуть удачу на свою сторону. Слава богу, всe сложилось так, что взяли три очка», – сказал игрок.

    Уральцы идут в таблице 11-ми.

    Источник: ФК «Урал»

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    26.08.2018 15:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 26 августа 2018, 20:47

      До этого Дуню Кулакову только....

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