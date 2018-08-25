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  • Карпин – об уходе из «Ростова» Сапеты и Макеева: «Расстались – и расстались»

Карпин – об уходе из «Ростова» Сапеты и Макеева: «Расстались – и расстались»

25 августа 2018, 09:05
12

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с тульским «Арсеналом» (1:0) прокомментировал уход из команды Александра Сапеты и Евгения Макеева.

С футболистами были расторгнуты контракты. Оба игрока не провели в этом сезоне ни одного матча.

– Перед матчем «Ростов» расстался с Сапетой и Макеевым. Можете прокомментировать эти решения? Ждать ли теперь новичков в команде?

– Они разве до этого играли? Нет. Расстались – и расстались. Им нужна игровая практика, здесь бы они, скорее всего, получали ее мало. Поэтому смысла оставлять игроков, а им – оставаться, не было.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Сапета Александр Макеев Евгений Карпин Валерий
Комментарии (12)
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val-berezko
1535177791
Реальное решение вопроса. Решает тренер.
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Рубик Докоян
1535178249
Клуб избавляется от возрастных "лавочников" получающих большую "личку" и таким образом разгружает платёжную ведомость. Там и с Калачёвым похоже дело подходит к концу, последний сезон...
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Боцман59rus
1535178276
Вот был бы праздник, для соперников Ростова, если бы Валера Вдул Карпин, ставил Макеева, как в Спартаке, в центр обороны... -а вед с пеной у рта доказывал баран, что эта деревяшка может сыграть на любой позиции, без качественных потерь, равно тому, что и Кариока лучший опорник европы. Удачи сельмаш, верьте дальше, пока прет.)))
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vodomut
1535178814
Валера удачи тебе
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Фотон
1535179901
Ну.да.
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Project Бабангида
1535181033
сразу видно, что любви между ними не было )
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a_who
1535182708
Валера верим !
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zigbert
1535185848
Не пришлись "ко двору".
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eleng
1535192170
Мог бы пару положительных слов на публику про Макеева... ведь "верил" же в него
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plehanov6
1535288638
Валера! Ты становишься - ГОВНОМ!!! Стань скромней и следи за метлой! Будь человеком.
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