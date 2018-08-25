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    Карпин – об уходе из «Ростова» Сапеты и Макеева: «Расстались – и расстались»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с тульским «Арсеналом» (1:0) прокомментировал уход из команды Александра Сапеты и Евгения Макеева.

    С футболистами были расторгнуты контракты. Оба игрока не провели в этом сезоне ни одного матча.

    – Перед матчем «Ростов» расстался с Сапетой и Макеевым. Можете прокомментировать эти решения? Ждать ли теперь новичков в команде?

    – Они разве до этого играли? Нет. Расстались – и расстались. Им нужна игровая практика, здесь бы они, скорее всего, получали ее мало. Поэтому смысла оставлять игроков, а им – оставаться, не было.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2018 09:05
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 26 августа 2018, 16:03

      Валера! Ты становишься - ГОВНОМ!!! Стань скромней и следи за метлой! Будь человеком.

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 25 августа 2018, 18:53

      Карпин об уходе Сапеты и Макеева: "У них игра равна - играли два..."

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +837

      eleng 25 августа 2018, 13:16

      Мог бы пару положительных слов на публику про Макеева... ведь "верил" же в него

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 11:30

      Не пришлись "ко двору".

      4
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      Рейтинг: +2726

      a_who 25 августа 2018, 10:38

      Валера верим !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 25 августа 2018, 10:10

      сразу видно, что любви между ними не было )

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 09:51

      Ну.да.

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 25 августа 2018, 09:33

      Валера удачи тебе

      2
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 25 августа 2018, 09:24

      Вот был бы праздник, для соперников Ростова, если бы Валера Вдул Карпин, ставил Макеева, как в Спартаке, в центр обороны...
      -а вед с пеной у рта доказывал баран, что эта деревяшка может сыграть на любой позиции, без качественных потерь, равно тому, что и Кариока лучший опорник европы. Удачи сельмаш, верьте дальше, пока прет.)))

      12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 августа 2018, 09:24

      Клуб избавляется от возрастных "лавочников" получающих большую "личку" и таким образом разгружает платёжную ведомость. Там и с Калачёвым похоже дело подходит к концу, последний сезон...

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