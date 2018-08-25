Карпин – об уходе из «Ростова» Сапеты и Макеева: «Расстались – и расстались»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча с тульским «Арсеналом» (1:0) прокомментировал уход из команды Александра Сапеты и Евгения Макеева.

С футболистами были расторгнуты контракты. Оба игрока не провели в этом сезоне ни одного матча.

– Перед матчем «Ростов» расстался с Сапетой и Макеевым. Можете прокомментировать эти решения? Ждать ли теперь новичков в команде?

– Они разве до этого играли? Нет. Расстались – и расстались. Им нужна игровая практика, здесь бы они, скорее всего, получали ее мало. Поэтому смысла оставлять игроков, а им – оставаться, не было.