Главный тренер «Краснодара-2»: «Стиль важнее результата»

Главный тренер «Краснодара-2» Игорь Пикущак прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне. После семи туров «быки» занимают первое место в турнирной таблице ФНЛ.

– Мало кто верил, что «Краснодар-2», только-только вышедший в ФНЛ, сразу взлетит на первое место. Для вас это тоже сюрприз?

– Сюрприз, не сюрприз… Я не мыслю такими категориями. Да, лидируем, выдали хороший отрезок, но никто не обольщается. ФНЛ – тяжелейший турнир, много мужской борьбы. А средний возраст нашей команды, составленной из воспитанников академии, – 19 лет. Мы двигаемся вперед, не обращая внимания на место в таблице. В каждом матче выходим играть на победу. Пока получается.

– За счет чего?

– Сыгранность – фактор очень весомый. Плюс огромное желание ребят. Они мотивированы. Здорово обучены технически. У них колоссальный потенциал. Матчи в ФНЛ должны помочь им сделать качественный скачок на новый уровень.

– Именно такую задачу поставило перед вами руководство?

– Да. Нужно обкатывать молодежь, плавно подводить ее к основному составу. Ну и, конечно, удержаться в ФНЛ. Сейчас не буду говорить про первые места, тем более по регламенту выход в Премьер-лигу нам все равно не светит. Но в десятке с таким подбором исполнителей быть обязаны.

– Галицкий на «Краснодар-2» ходит?

– Да, почти на каждом матче присутствует. Приезжает и на тренировки. Как основного состава, так и «Краснодара-2», дубля, академии. Просто ему все это очень интересно.

– Он часто повторяет: «Стиль важнее результата». Согласны?

– Да. Мы всегда стараемся играть в комбинационный, атакующий футбол. На радость зрителям.

– Можете забить один и откатиться назад, поставить «автобус»?

– Иногда более опытный и сильный соперник вынуждает строже действовать в обороне. Как «Тамбов», например. Хотя мы и тогда в атаке смотрелись достойно. Удерживать победный счет любой ценой для нас не самоцель. Качество игры – вот, что главное! По крайней мере сейчас есть возможность расставлять приоритеты именно так. И это прекрасно!