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    Главный тренер «Краснодара-2»: «Стиль важнее результата»

    Главный тренер «Краснодара-2» Игорь Пикущак прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне. После семи туров «быки» занимают первое место в турнирной таблице ФНЛ.

    – Мало кто верил, что «Краснодар-2», только-только вышедший в ФНЛ, сразу взлетит на первое место. Для вас это тоже сюрприз?

    – Сюрприз, не сюрприз… Я не мыслю такими категориями. Да, лидируем, выдали хороший отрезок, но никто не обольщается. ФНЛ – тяжелейший турнир, много мужской борьбы. А средний возраст нашей команды, составленной из воспитанников академии, – 19 лет. Мы двигаемся вперед, не обращая внимания на место в таблице. В каждом матче выходим играть на победу. Пока получается.

    – За счет чего?

    – Сыгранность – фактор очень весомый. Плюс огромное желание ребят. Они мотивированы. Здорово обучены технически. У них колоссальный потенциал. Матчи в ФНЛ должны помочь им сделать качественный скачок на новый уровень.

    – Именно такую задачу поставило перед вами руководство?

    – Да. Нужно обкатывать молодежь, плавно подводить ее к основному составу. Ну и, конечно, удержаться в ФНЛ. Сейчас не буду говорить про первые места, тем более по регламенту выход в Премьер-лигу нам все равно не светит. Но в десятке с таким подбором исполнителей быть обязаны.

    – Галицкий на «Краснодар-2» ходит?

    – Да, почти на каждом матче присутствует. Приезжает и на тренировки. Как основного состава, так и «Краснодара-2», дубля, академии. Просто ему все это очень интересно.

    – Он часто повторяет: «Стиль важнее результата». Согласны?

    – Да. Мы всегда стараемся играть в комбинационный, атакующий футбол. На радость зрителям.

    – Можете забить один и откатиться назад, поставить «автобус»?

    – Иногда более опытный и сильный соперник вынуждает строже действовать в обороне. Как «Тамбов», например. Хотя мы и тогда в атаке смотрелись достойно. Удерживать победный счет любой ценой для нас не самоцель. Качество игры – вот, что главное! По крайней мере сейчас есть возможность расставлять приоритеты именно так. И это прекрасно!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.08.2018 07:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +481

      belrus21 25 августа 2018, 09:52

      Быки, вперед!!!

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 25 августа 2018, 07:56

      Выйти в Премьер-Лигу и назваться Кубанью!

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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ > КЭТиК 25 августа 2018, 13:57

      Думаю история Кубани закончилась,когда Ткачёв отказался продавать команду Галицкому

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 25 августа 2018, 07:26

      Так держать, молодцы!!!

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