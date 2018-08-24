Гончаренко – о матче с «Тюменью»: «Будем настраиваться на тяжелую игру»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России, которая прошла сегодня.

Московский клуб на данной стадии турнира встретится с «Тюменью».

«По крайней мере, мы уже хорошо знаем поле, стадион. О «Тюмени» говорить сейчас сложно, потому что пока не обладаем полной информацией. Но на этой стадии легких соперников не бывает, в 1/16 финала часто вылетают клубы Премьер-лиги.

Будем настраиваться на тяжелую игру. Но до нее еще далеко, пока все мысли о чемпионате и Лиге чемпионов. Перед самим матчем оценим состояние команды и решим, кто будет играть», – сказал Гончаренко.

Встреча «Тюмень» – ЦСКА состоится 26 или 27 сентября.