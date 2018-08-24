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    Гончаренко – о матче с «Тюменью»: «Будем настраиваться на тяжелую игру»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России, которая прошла сегодня.

    Московский клуб на данной стадии турнира встретится с «Тюменью».

    «По крайней мере, мы уже хорошо знаем поле, стадион. О «Тюмени» говорить сейчас сложно, потому что пока не обладаем полной информацией. Но на этой стадии легких соперников не бывает, в 1/16 финала часто вылетают клубы Премьер-лиги.

    Будем настраиваться на тяжелую игру. Но до нее еще далеко, пока все мысли о чемпионате и Лиге чемпионов. Перед самим матчем оценим состояние команды и решим, кто будет играть», – сказал Гончаренко.

    Встреча «Тюмень» – ЦСКА состоится 26 или 27 сентября.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.08.2018 19:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 августа 2018, 21:43

      Лично я считаю КР-турнир для дубля,по крайней мере осенью, когда основа решает задачи в ЛЧ. Пусть играет молодёжь. Им есть что доказывать.. И не надо этого стесняться. Это наша смена.

      2
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 24 августа 2018, 19:36

      На данный момент,всем ведущим клубам РФПЛ матчи на кубок лишняя обуза.Предполагаю, все сольют за отсутсвием интереса.

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