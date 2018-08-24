Директор «Тюмени»: «Мы побеждали «Зенит» в Кубке России. Почему бы не повторить это с ЦСКА»

Директор «Тюмени» Александр Попов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России, в котором команда из Сибири сыграет с ЦСКА.

Встреча пройдет в Тюмени 26 или 27 сентября.

«Все команды, которые могли нам достаться по жребию, достойные. Рады, что к нам приедет ЦСКА. Москвичи уже играли в Тюмени, тогда собрался полный стадион.

В команде играют футболисты сборной России. Уверен, болельщики заполнят арену на игре, а мы проведем матч достойно.

Несмотря на потери многих лидеров, ЦСКА остается фаворитом, но это кубковая игра. В свое время «Тюмень» обыграла «Зенит» в Кубке России, почему бы нам не повторить это в игре с армейцами», – сказал Попов.