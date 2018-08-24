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    Директор «Тюмени»: «Мы побеждали «Зенит» в Кубке России. Почему бы не повторить это с ЦСКА»

    Директор «Тюмени» Александр Попов прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Кубка России, в котором команда из Сибири сыграет с ЦСКА.

    Встреча пройдет в Тюмени 26 или 27 сентября.

    «Все команды, которые могли нам достаться по жребию, достойные. Рады, что к нам приедет ЦСКА. Москвичи уже играли в Тюмени, тогда собрался полный стадион.

    В команде играют футболисты сборной России. Уверен, болельщики заполнят арену на игре, а мы проведем матч достойно.

    Несмотря на потери многих лидеров, ЦСКА остается фаворитом, но это кубковая игра. В свое время «Тюмень» обыграла «Зенит» в Кубке России, почему бы нам не повторить это в игре с армейцами», – сказал Попов.

    Источник: Р-Спорт

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    24.08.2018 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 25 августа 2018, 06:16

      Попробуйте.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2018, 18:24

      Надо вышибать жеребят!

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