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    Луценко – о праздновании гола «Спартаку»: «Не сторонник провокационных жестов. Шашлык жарить не буду»

    Нападающий «Динамо» Евгений Луценко рассказал о том, будет ли он праздновать возможный гол в ворота «Спартака».

    Матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, в 19:00 по московскому времени.

    – Как собираетесь праздновать гол в ворота красно-белых? Может быть, изобразите, что жарите шашлык, как это делал Александр Сапета?

    – Ой, я не сторонник всех этих ритуалов, провокационных жестов. У меня все зависит от эмоций, все естественно. Даже не знаю, как себя поведу, если забью в субботу. Может быть, кувыркнусь, может быть, прыгну (улыбается).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.08.2018 09:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 16:41

      Зачем об этом говорить до игры. Никто не знает кто забьет гол и вообще будут ли забитые мячи в этом матче?

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 24 августа 2018, 16:31

      Не остаться бы вам без шашлычка и лечь спать голодными и неудовлетворенными.
      Кто много хочет, тот , как правило, мало получает. Но мечтать не вредно!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 августа 2018, 16:06

      Матч ещё не начался, а гол уже забил.
      Прэлэстно.
      Это как обозвать человека циклопом, а на уточнение, что у тебя два глаза, ответить: скоро будет один.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 11:28

      правильно, зачем лишний раз нагнетать и провоцировать. журналисты с этим итак неплохо справляются.

      6
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 24 августа 2018, 10:21

      Что бы ни говорили, но есть подозрение, что без красных карточек матч не обойдется.
      В центре у Динамо два здоровенных и злых опорника, да и в защите парни мощные. Думается не упустят случая припечатать в кость.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 августа 2018, 10:05

      да-да, конечно прыгнешь... на лавку

      5
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > piligrim1986 24 августа 2018, 10:17

      На свинячью и там шашлык жарить начнёт.)))

      -3
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