Луценко – о праздновании гола «Спартаку»: «Не сторонник провокационных жестов. Шашлык жарить не буду»

Нападающий «Динамо» Евгений Луценко рассказал о том, будет ли он праздновать возможный гол в ворота «Спартака».

Матч пятого тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» состоится в субботу, 25 августа, в 19:00 по московскому времени.

– Как собираетесь праздновать гол в ворота красно-белых? Может быть, изобразите, что жарите шашлык, как это делал Александр Сапета?

– Ой, я не сторонник всех этих ритуалов, провокационных жестов. У меня все зависит от эмоций, все естественно. Даже не знаю, как себя поведу, если забью в субботу. Может быть, кувыркнусь, может быть, прыгну (улыбается).