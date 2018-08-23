Стали известны возможные соперники клубов РПЛ в 1/16 финала Кубка России

Вы все еще верите, что на жеребьевке будет править слепой жребий ? Не смешите - "Зенит", как всегда дальше своего региона (СЗ и Твери) не поедет, как и "Спартак" не Московской и Тульской областей. Нынешнему "Ростову", благодаря бывшим спартаковским в руководстве и Карпухе, имеющих хорошие связи в РПЛ и РФС (смотрите календарь, постоянные трансляции по МАТу, лояльный арбитраж) даже лететь НИКУДА не придется, можно будет добраться на автобусе. А вот "Рубину" опять ( как и много предыдущих лет) "выпадет" Хабаровск... Вот так и живем в "честном" футболе российском.
В пятницу, 24 августа, состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ.
При жеребьевке команды Премьер-лиги разобьют на четыре группы в зависимости от мест, занятых по итогам сезона-2017/18.
Возможные соперники для клубов РПЛ:
«Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар»: «Балтика», «Авангард», «Черноморец», «Тюмень».
«Зенит», «Уфа», «Арсенал», «Динамо»: «Торпедо» (Москва), «Волгарь», «Нижний Новгород», «Сахалин».
«Ахмат», «Рубин», «Ростов», «Урал»: «Химки», «Сызрань– 2003», «Нефтехимик», «СКА-Хабаровск».
«Оренбург», «Крылья Советов», «Енисей», «Анжи»: «Луки-Энергия», «Тамбов», «Чайка», «Динамо» (Барнаул).
Матчи 1/16 финала Кубка России пройдут 26–27 сентября. Команды из РПЛ проведут игры на выезде.