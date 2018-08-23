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  • Стали известны возможные соперники клубов РПЛ в 1/16 финала Кубка России

Стали известны возможные соперники клубов РПЛ в 1/16 финала Кубка России

23 августа 2018, 14:46
27

В пятницу, 24 августа, состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ.

При жеребьевке команды Премьер-лиги разобьют на четыре группы в зависимости от мест, занятых по итогам сезона-2017/18.

Возможные соперники для клубов РПЛ:

«Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар»: «Балтика», «Авангард», «Черноморец», «Тюмень».

«Зенит», «Уфа», «Арсенал», «Динамо»: «Торпедо» (Москва), «Волгарь», «Нижний Новгород», «Сахалин».

«Ахмат», «Рубин», «Ростов», «Урал»: «Химки», «Сызрань– 2003», «Нефтехимик», «СКА-Хабаровск».

«Оренбург», «Крылья Советов», «Енисей», «Анжи»: «Луки-Энергия», «Тамбов», «Чайка», «Динамо» (Барнаул).

Матчи 1/16 финала Кубка России пройдут 26–27 сентября. Команды из РПЛ проведут игры на выезде.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Локомотив ЦСКА Спартак Краснодар Зенит Уфа Арсенал Динамо Ахмат Рубин Ростов Урал Оренбург Крылья Советов Енисей Анжи
Комментарии (27)
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Добрый Бобер
1535025086
Хочу матч "Торпедо" - "Динамо".
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Вальдемар IV
1535025995
зину на сахалин опять не пошлют
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Garrincha58
1535026577
уверен Зенит полетит на Сахалин
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ВикторВВ
1535031022
Динамо-Торпедо М, ностальгия по старым временам! Если жребий конечно определит их в соперники!!!
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Axe111
1535034788
Кому он вср***я этот никчемный турнир
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OfaZavr
1535038475
если к этим соперникам клубы РПЛ отнесутся с должным уважением то пройти их не составит труда.
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zigbert
1535040498
Из верхней четверки выделяется Авангард.
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Serjoga
1535043670
Ростов опять возьмёт кубок! Карпину это нужно!
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Denis SPb
1535054427
Ох, если Рубину опять придётся ехать на Дальний Восток... Или Нефтехимик - из одного региона...
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Qranat
1535095839
Вы все еще верите, что на жеребьевке будет править слепой жребий ? Не смешите - "Зенит", как всегда дальше своего региона (СЗ и Твери) не поедет, как и "Спартак" не Московской и Тульской областей. Нынешнему "Ростову", благодаря бывшим спартаковским в руководстве и Карпухе, имеющих хорошие связи в РПЛ и РФС (смотрите календарь, постоянные трансляции по МАТу, лояльный арбитраж) даже лететь НИКУДА не придется, можно будет добраться на автобусе. А вот "Рубину" опять ( как и много предыдущих лет) "выпадет" Хабаровск... Вот так и живем в "честном" футболе российском.
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