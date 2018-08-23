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    Стали известны возможные соперники клубов РПЛ в 1/16 финала Кубка России

    В пятницу, 24 августа, состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ.

    При жеребьевке команды Премьер-лиги разобьют на четыре группы в зависимости от мест, занятых по итогам сезона-2017/18.

    Возможные соперники для клубов РПЛ:

    «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар»: «Балтика», «Авангард», «Черноморец», «Тюмень».

    «Зенит», «Уфа», «Арсенал», «Динамо»: «Торпедо» (Москва), «Волгарь», «Нижний Новгород», «Сахалин».

    «Ахмат», «Рубин», «Ростов», «Урал»: «Химки», «Сызрань– 2003», «Нефтехимик», «СКА-Хабаровск».

    «Оренбург», «Крылья Советов», «Енисей», «Анжи»: «Луки-Энергия», «Тамбов», «Чайка», «Динамо» (Барнаул).

    Матчи 1/16 финала Кубка России пройдут 26–27 сентября. Команды из РПЛ проведут игры на выезде.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.08.2018 14:46
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +429

      Qranat 24 августа 2018, 10:30

      Вы все еще верите, что на жеребьевке будет править слепой жребий ? Не смешите - "Зенит", как всегда дальше своего региона (СЗ и Твери) не поедет, как и "Спартак" не Московской и Тульской областей. Нынешнему "Ростову", благодаря бывшим спартаковским в руководстве и Карпухе, имеющих хорошие связи в РПЛ и РФС (смотрите календарь, постоянные трансляции по МАТу, лояльный арбитраж) даже лететь НИКУДА не придется, можно будет добраться на автобусе. А вот "Рубину" опять ( как и много предыдущих лет) "выпадет" Хабаровск... Вот так и живем в "честном" футболе российском.

      -2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 августа 2018, 06:16

      локо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 23 августа 2018, 23:00

      Ох, если Рубину опять придётся ехать на Дальний Восток...
      Или Нефтехимик - из одного региона...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 августа 2018, 20:01

      Ростов опять возьмёт кубок! Карпину это нужно!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 19:08

      Из верхней четверки выделяется Авангард.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 18:34

      если к этим соперникам клубы РПЛ отнесутся с должным уважением то пройти их не составит труда.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 августа 2018, 18:22

      Что-то закрутили очень! Все равно Луки-Энергия кубок возьмет, как ни закруячивай. А потом ее расформируют, как Тосно, чтобы не позориться на международной арене.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 23 августа 2018, 18:21

      В этом кубке спортивные принципы не работают (доказано прошлым сезоном), такой турнир не нужен. Разумнее его убрать вовсе.

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 23 августа 2018, 17:33

      Кому он вср***я этот никчемный турнир

      0
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      Рейтинг: +1445

      GreyDM 23 августа 2018, 17:01

      надо зеньку в ссылку на сахалин,ну и старинное московское дерби конечно,всё-таки советская классика.

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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > GreyDM 23 августа 2018, 17:19

      Сахалин будет играть в Тюмени

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      Рейтинг: +1445

      GreyDM > тщмек 19 23 августа 2018, 17:38

      ну пускай хоть туда смотаются,жаль,конечно,не на сахалин...

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