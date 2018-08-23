Стали известны возможные соперники клубов РПЛ в 1/16 финала Кубка России

В пятницу, 24 августа, состоится жеребьевка 1/16 финала Кубка России. С этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы РПЛ.

При жеребьевке команды Премьер-лиги разобьют на четыре группы в зависимости от мест, занятых по итогам сезона-2017/18.

Возможные соперники для клубов РПЛ:

«Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Краснодар»: «Балтика», «Авангард», «Черноморец», «Тюмень».

«Зенит», «Уфа», «Арсенал», «Динамо»: «Торпедо» (Москва), «Волгарь», «Нижний Новгород», «Сахалин».

«Ахмат», «Рубин», «Ростов», «Урал»: «Химки», «Сызрань– 2003», «Нефтехимик», «СКА-Хабаровск».

«Оренбург», «Крылья Советов», «Енисей», «Анжи»: «Луки-Энергия», «Тамбов», «Чайка», «Динамо» (Барнаул).

Матчи 1/16 финала Кубка России пройдут 26–27 сентября. Команды из РПЛ проведут игры на выезде.