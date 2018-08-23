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    Ришарлисон: «Хочу стать лучшим бомбардиром АПЛ и вывести «Эвертон» в Лигу чемпионов»

    Нападающий «Эвертона» Ришарлисон готов приложить максимум усилий, чтобы вывести английский клуб в Лигу чемпионов и стать лучшим бомбардиром АПЛ.

    «Я сам чувствую, что стал заметно сильнее. Я уже знаком с ритмом и стилем Премьер-лиги.

    Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата Англии, вывести «Эвертон» в Лигу чемпионов и попасть в сборную Бразилии.

    Я был взволнован, когда объявляли заявку на чемпионат мира-2018. Я смотрел ее с ожиданием, но, к сожалению, меня не вызвали. Но несмотря на это, я все еще надеюсь и буду готов к вызову в будущем», – заявил новичок клуба АПЛ в интервью UOL.

    По неофициальным данным, клуб из Ливерпуля заплатил за трансфер «Уотфорду» 50 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Ришарлисон провел в АПЛ 33 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2018 08:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 23 августа 2018, 21:32

      за 50 лямов от него будут ждать соответствующей отдачи.лучшим бомбардиром стать-задача малореальная именно в Эвертоне,а уж выход с ним в зону ЛЧ-вообще утопия..но большие цели перед собою ставить необходимо.факт

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 18:02

      Решительный игрок ,ставящий себе высокие цели.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 11:03

      цели себе высокие поставил но вот получиться ли все это реализовать?

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 августа 2018, 10:17

      Шкед напутсвует самого себя, а народ ниже скепсис такой включили будто их жену потребовал бразилец.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 августа 2018, 09:23

      сначала надо сделать, а уж потом говорить

      2
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      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 23 августа 2018, 09:13

      Не говори гоп пока не перепрыгнешь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Kolyukh_17 23 августа 2018, 10:16

      Мысль материальна, нужно озвучивать свои ожидания, подначивать самого себя.

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес 23 августа 2018, 08:57

      с 5 голами красавчик

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 августа 2018, 08:35

      Заявление громкое, желание огромное, чтобы только не получилось как говорили в моём далёком детстве у нас во дворе :" Замах рублёвый, удар копеечный"... Удачи парню, пусть дерзает.

      4
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