Ришарлисон: «Хочу стать лучшим бомбардиром АПЛ и вывести «Эвертон» в Лигу чемпионов»

за 50 лямов от него будут ждать соответствующей отдачи.лучшим бомбардиром стать-задача малореальная именно в Эвертоне,а уж выход с ним в зону ЛЧ-вообще утопия..но большие цели перед собою ставить необходимо.факт
Нападающий «Эвертона» Ришарлисон готов приложить максимум усилий, чтобы вывести английский клуб в Лигу чемпионов и стать лучшим бомбардиром АПЛ.
«Я сам чувствую, что стал заметно сильнее. Я уже знаком с ритмом и стилем Премьер-лиги.
Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата Англии, вывести «Эвертон» в Лигу чемпионов и попасть в сборную Бразилии.
Я был взволнован, когда объявляли заявку на чемпионат мира-2018. Я смотрел ее с ожиданием, но, к сожалению, меня не вызвали. Но несмотря на это, я все еще надеюсь и буду готов к вызову в будущем», – заявил новичок клуба АПЛ в интервью UOL.
По неофициальным данным, клуб из Ливерпуля заплатил за трансфер «Уотфорду» 50 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Ришарлисон провел в АПЛ 33 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.