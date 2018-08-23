Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ришарлисон: «Хочу стать лучшим бомбардиром АПЛ и вывести «Эвертон» в Лигу чемпионов»

Ришарлисон: «Хочу стать лучшим бомбардиром АПЛ и вывести «Эвертон» в Лигу чемпионов»

23 августа 2018, 08:06
9

Нападающий «Эвертона» Ришарлисон готов приложить максимум усилий, чтобы вывести английский клуб в Лигу чемпионов и стать лучшим бомбардиром АПЛ.

«Я сам чувствую, что стал заметно сильнее. Я уже знаком с ритмом и стилем Премьер-лиги.

Хочу стать лучшим бомбардиром чемпионата Англии, вывести «Эвертон» в Лигу чемпионов и попасть в сборную Бразилии.

Я был взволнован, когда объявляли заявку на чемпионат мира-2018. Я смотрел ее с ожиданием, но, к сожалению, меня не вызвали. Но несмотря на это, я все еще надеюсь и буду готов к вызову в будущем», – заявил новичок клуба АПЛ в интервью UOL.

По неофициальным данным, клуб из Ливерпуля заплатил за трансфер «Уотфорду» 50 миллионов фунтов стерлингов. В прошлом сезоне Ришарлисон провел в АПЛ 33 матча, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Эвертон Бразилия Ришарлисон
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Рубик Докоян
1535002536
Заявление громкое, желание огромное, чтобы только не получилось как говорили в моём далёком детстве у нас во дворе :" Замах рублёвый, удар копеечный"... Удачи парню, пусть дерзает.
Ответить
спанчес
1535003861
с 5 голами красавчик
Ответить
Kolyukh_17
1535004805
Не говори гоп пока не перепрыгнешь!
Ответить
Garrincha58
1535005416
сначала надо сделать, а уж потом говорить
Ответить
ItalianFootball
1535008655
Шкед напутсвует самого себя, а народ ниже скепсис такой включили будто их жену потребовал бразилец.
Ответить
OfaZavr
1535011386
цели себе высокие поставил но вот получиться ли все это реализовать?
Ответить
zigbert
1535036529
Решительный игрок ,ставящий себе высокие цели.
Ответить
Marley Bob
1535049128
за 50 лямов от него будут ждать соответствующей отдачи.лучшим бомбардиром стать-задача малореальная именно в Эвертоне,а уж выход с ним в зону ЛЧ-вообще утопия..но большие цели перед собою ставить необходимо.факт
Ответить
Главные новости
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
1
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
1
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Батраков сделал заявление о переходе в «Галатасарай»
Вчера, 23:56
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
3
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
Вчера, 23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
Вчера, 23:12
2
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
19 августа
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
19 августа
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
19 августа
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
19 августа
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
19 августа
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
19 августа
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
19 августа
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+