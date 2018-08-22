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    Хохлов: «У меня нет обиды на Ташаева. Каждый сам хозяин своей судьбы»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал летний трансфер полузащитника Александра Ташаева в «Спартак». Специалист не обижается на своего бывшего игрока.

    – Каждый человек хозяин своей судьбы, сам выбирает свой жизненный путь. Но я хотел, чтобы он остался в «Динамо». К сожалению, этого не произошло.

    – Вы считаете Ташаева предателем?

    – Нет, не считаю.

    – На Ваш взгляд, он поспешил с переходом в «Спартак»?

    – Да никто не знает, рано он ушел или поздно. Просто Александр сделал такой выбор. Как я уже сказал, мне хотелось оставить его в своей команде. Но… Личной обиды на него нет. Человек принял такое решение.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.08.2018 23:19
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 2 сентября 2018, 22:02

      хахлов очин харошай тренир!!!!

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 17:28

      Спокойный и рассудительный ,без грязных выражений. Хохлов вызывает уважение.

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 23 августа 2018, 12:58

      Шатай - с очень скромным интеллектуальным уровнем парень,который не в состоянии самостоятельно провести анализ подобных предшествующих переходов. По четырём играм отличившийся выскочка,который безвольно, как овечка на заклание повёлся на золотые горы ушлого агента. Он думал,что будет следующим баловнем судьбы вслед за Данни и зобниным. Х. ему!
      Полёт соловья,надеюсь начался. Траекторию задала его бесхребетность и беспринципность.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 10:31

      адекватно рассуждает, респект Дмитрию. не то что некоторые.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 августа 2018, 09:27

      "Отец" всех сыновей своих любит, даже таких )))

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 23 августа 2018, 06:58

      Хохлов вызывает уважение. Жаль, что не все думают также, как он. Футбол у нас уже давно стал профессиональным, поэтому корпоративность, патриотизм ушли на второй план. К этому придется всем привыкать и не сотрясать воздух дешевыми нападками на игроков, которые решили поменять обстановку в своей личной и профессиональной деятельности. Это их судьба и они решают ее сами.

      3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Т34 23 августа 2018, 10:11

      Жаль таких болельщиков, которые таковыми даже не яаляются.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 августа 2018, 05:02

      Это ж какие нервы надо иметь, чтоб корректно говорить. Ведь Хохлов на этого игрунка рассчитывал. Иуда он и в африке иуда.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 23 августа 2018, 00:36

      Валерьич очень корректен, а мог бы назвать вещи своими именами: Шлюшаев - Иуда.

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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 22 августа 2018, 23:53

      Пора закрыть эту тему.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 22 августа 2018, 23:49

      Молодец Хохлов, как тренер и как дипломат. Не припомню что бы он кого то оскорблял!

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