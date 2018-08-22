Хохлов: «У меня нет обиды на Ташаева. Каждый сам хозяин своей судьбы»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал летний трансфер полузащитника Александра Ташаева в «Спартак». Специалист не обижается на своего бывшего игрока.
– Каждый человек хозяин своей судьбы, сам выбирает свой жизненный путь. Но я хотел, чтобы он остался в «Динамо». К сожалению, этого не произошло.
– Вы считаете Ташаева предателем?
– Нет, не считаю.
– На Ваш взгляд, он поспешил с переходом в «Спартак»?
– Да никто не знает, рано он ушел или поздно. Просто Александр сделал такой выбор. Как я уже сказал, мне хотелось оставить его в своей команде. Но… Личной обиды на него нет. Человек принял такое решение.
Источник: «Спорт-Экспресс»