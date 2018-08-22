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  • Хохлов: «У меня нет обиды на Ташаева. Каждый сам хозяин своей судьбы»

Хохлов: «У меня нет обиды на Ташаева. Каждый сам хозяин своей судьбы»

22 августа 2018, 23:19
14

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал летний трансфер полузащитника Александра Ташаева в «Спартак». Специалист не обижается на своего бывшего игрока.

– Каждый человек хозяин своей судьбы, сам выбирает свой жизненный путь. Но я хотел, чтобы он остался в «Динамо». К сожалению, этого не произошло.

– Вы считаете Ташаева предателем?

– Нет, не считаю.

– На Ваш взгляд, он поспешил с переходом в «Спартак»?

– Да никто не знает, рано он ушел или поздно. Просто Александр сделал такой выбор. Как я уже сказал, мне хотелось оставить его в своей команде. Но… Личной обиды на него нет. Человек принял такое решение.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Ташаев Александр
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Мары
1534969544
Судя по тому, что почти в каждом интервью о парне вспоминает, обида всё таки есть. Глубоко, глубоко спрятанная.
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Отчаянный Пердун
1534970966
Молодец Хохлов, как тренер и как дипломат. Не припомню что бы он кого то оскорблял!
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DOCTOR PENALTY
1534971186
Пора закрыть эту тему.
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Shotlandets86
1534973804
Валерьич очень корректен, а мог бы назвать вещи своими именами: Шлюшаев - Иуда.
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Фотон
1534989744
Это ж какие нервы надо иметь, чтоб корректно говорить. Ведь Хохлов на этого игрунка рассчитывал. Иуда он и в африке иуда.
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Т34
1534996714
Хохлов вызывает уважение. Жаль, что не все думают также, как он. Футбол у нас уже давно стал профессиональным, поэтому корпоративность, патриотизм ушли на второй план. К этому придется всем привыкать и не сотрясать воздух дешевыми нападками на игроков, которые решили поменять обстановку в своей личной и профессиональной деятельности. Это их судьба и они решают ее сами.
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FanatSerj
1535005639
"Отец" всех сыновей своих любит, даже таких )))
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OfaZavr
1535009470
адекватно рассуждает, респект Дмитрию. не то что некоторые.
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yurdin
1535018314
Шатай - с очень скромным интеллектуальным уровнем парень,который не в состоянии самостоятельно провести анализ подобных предшествующих переходов. По четырём играм отличившийся выскочка,который безвольно, как овечка на заклание повёлся на золотые горы ушлого агента. Он думал,что будет следующим баловнем судьбы вслед за Данни и зобниным. Х. ему! Полёт соловья,надеюсь начался. Траекторию задала его бесхребетность и беспринципность.
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zigbert
1535034537
Спокойный и рассудительный ,без грязных выражений. Хохлов вызывает уважение.
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