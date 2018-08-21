Самедов: «Заслуживаем ли мы ЗМС? Не могу сказать»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал присвоение игрокам национальной команды званий заслуженных мастеров спорта.

– Мусэрский и Гамова возмутились. Как вы, как член сборной, относитесь к этой ситуации? И вообще, нужно ли лично вам это звание? – вопрос Самедову.

– Мне очень приятно. Получить звание ЗМС – большая честь. Достойны ли мы? Не могу сказать. Я очень уважаю людей, которые высказались на эту тему, и не хотел бы развивать дискуссию. Но в футбол на высоком уровне играют многие страны. В волейболе таких, наверное, поменьше. Сколько там топовых национальных команд?

– 4-5.

– Я насчитал 7-8 максимум. В футболе путь к наградам длиннее. Да, действительно, мы не стали чемпионами мира или олимпийскими чемпионами, как волейболисты, но ситуации в наших видах немного разные. Рассуждать, заслужили мы звание ЗМС или нет, не в моей компетенции.

– В «Спартаке» подшучиваете на тему ЗМС?

– Да. Ломовицкому сказал, чтобы обращался ко мне «Заслуженный мастер спорта».

– Где храните значок?

– Положил на видном месте дома.

На домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучший результат в истории команды.