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    Самедов: «Заслуживаем ли мы ЗМС? Не могу сказать»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов прокомментировал присвоение игрокам национальной команды званий заслуженных мастеров спорта.

    – Мусэрский и Гамова возмутились. Как вы, как член сборной, относитесь к этой ситуации? И вообще, нужно ли лично вам это звание? – вопрос Самедову.

    – Мне очень приятно. Получить звание ЗМС – большая честь. Достойны ли мы? Не могу сказать. Я очень уважаю людей, которые высказались на эту тему, и не хотел бы развивать дискуссию. Но в футбол на высоком уровне играют многие страны. В волейболе таких, наверное, поменьше. Сколько там топовых национальных команд?

    – 4-5.

    – Я насчитал 7-8 максимум. В футболе путь к наградам длиннее. Да, действительно, мы не стали чемпионами мира или олимпийскими чемпионами, как волейболисты, но ситуации в наших видах немного разные. Рассуждать, заслужили мы звание ЗМС или нет, не в моей компетенции.

    – В «Спартаке» подшучиваете на тему ЗМС?

    – Да. Ломовицкому сказал, чтобы обращался ко мне «Заслуженный мастер спорта».

    – Где храните значок?

    – Положил на видном месте дома.

    На домашнем ЧМ-2018 сборная России дошла до 1/4 финала. Это лучший результат в истории команды.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.08.2018 23:24
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 10:33

      Все правильно сказал без зазнайства.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3560

      Axe111 22 августа 2018, 09:00

      НЕТ!!! Позор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 22 августа 2018, 05:19

      НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ!!!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 22 августа 2018, 01:03

      Может в футбике конкуренция и побольше, только в волейболе мы входим в топ, а в футболе днище. А четверть финал чистое везение, как греки выиграли ЧЕ 00

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 августа 2018, 00:19

      У этого хотя бы совесть есть.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 21 августа 2018, 23:50

      Кажется совесть не совсем потеряна. А отвечает как по бумажке, понятно, что научили.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +34

      Lucky80 21 августа 2018, 23:28

      Нет

      1
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