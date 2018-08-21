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  • Тарханов: «Удивляло, что Манчини отказался от Дзюбы. Наверное, русских не любит»

Тарханов: «Удивляло, что Манчини отказался от Дзюбы. Наверное, русских не любит»

21 августа 2018, 21:47
12

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал решение экс-главного тренера «Зенита» Роберто Манчини отказаться от нападающего Артема Дзюбы.

– Дзюба после чемпионата мира надолго сохранит кураж?

– Он и в тульском «Арсенале» весной хорошо играл. Меня удивляло, что Роберто Манчини отказался от Дзюбы. Отправил в аренду и его, и Олега Шатова. Наверное, русских не любит. Я даже не могу сравнивать с Дзюбой тех, кого раньше ставили в атаку.

Вторую половину прошлого сезона Дзюба провел на правах аренды в тульском «Арсенале».

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Урал Дзюба Артем Манчини Роберто Тарханов Александр
Комментарии (12)
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FCTB
1534881558
Благодаря Манчини Зенит занял 5 место. Если бы не он, то результат был бы лучше
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DOCTOR PENALTY
1534882266
Да нет здесь ничего удивительного, скоро всё встанет на свои места.
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Zenmaster
1534882962
Да он просто за баблом -- на годик приезжал !!!
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3a zenit
1534884853
потому что Дзюба хер валял и хихикал ходил как идиот.Это временное,Дзюба будет прежним бревном...продать его бы пока стоит чего-то.
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Marsovich1881
1534906261
Сейчас главный тренер Урала не Тврханов, а Парфенов из Тосно. Поэтому Урал на дне.
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prezent2017
1534915169
Дзюба полгода валял дурака. А что было делать Манчини, когда в его активе был всего 1 гол?
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Garrincha58
1534919341
при Манчини Дзюба был кто? просто нападающий,а сейчас он ЗМС вот и играет соответственно званию
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Urry
1534920877
всех удивляло
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val-berezko
1534924204
это провокация-русских не любят. Дзюба ,как игрок =о. Семак волшебник сегодня,что будет завтра никому не известно. Характеристики Дзюбы - скорости нет,пластичности нет,неуклюжесть-в общем это не футбол. Уровень РПФЛ-возможно. Но надо двигаться вперед.
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val-berezko
1534924764
У русских с детства плохая скоростная подготовка,техника ниже одногодков из Европы,напряженность постоянная,мешающая расслабиться и играть,именно -играть,а не работать. Вот и все наши недостатки. Но если впереди дзот,мы возмем его любыми путями,если нас мобилизуют. Но в Европе надо играть в неделю по два матча,поэтому все время мобилизовывать не могут.Дело не в том,что не любят,просто мы не можем.(тем более не знание языков)-дремучий лес.
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