Тарханов: «Удивляло, что Манчини отказался от Дзюбы. Наверное, русских не любит»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал решение экс-главного тренера «Зенита» Роберто Манчини отказаться от нападающего Артема Дзюбы.

– Дзюба после чемпионата мира надолго сохранит кураж?

– Он и в тульском «Арсенале» весной хорошо играл. Меня удивляло, что Роберто Манчини отказался от Дзюбы. Отправил в аренду и его, и Олега Шатова. Наверное, русских не любит. Я даже не могу сравнивать с Дзюбой тех, кого раньше ставили в атаку.

Вторую половину прошлого сезона Дзюба провел на правах аренды в тульском «Арсенале».