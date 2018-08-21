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    Тарханов: «Удивляло, что Манчини отказался от Дзюбы. Наверное, русских не любит»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал решение экс-главного тренера «Зенита» Роберто Манчини отказаться от нападающего Артема Дзюбы.

    – Дзюба после чемпионата мира надолго сохранит кураж?

    – Он и в тульском «Арсенале» весной хорошо играл. Меня удивляло, что Роберто Манчини отказался от Дзюбы. Отправил в аренду и его, и Олега Шатова. Наверное, русских не любит. Я даже не могу сравнивать с Дзюбой тех, кого раньше ставили в атаку.

    Вторую половину прошлого сезона Дзюба провел на правах аренды в тульском «Арсенале».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.08.2018 21:47
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 22 августа 2018, 10:59

      У русских с детства плохая скоростная подготовка,техника ниже одногодков из Европы,напряженность постоянная,мешающая расслабиться и играть,именно -играть,а не работать. Вот и все наши недостатки. Но если впереди дзот,мы возмем его любыми путями,если нас мобилизуют. Но в Европе надо играть в неделю по два матча,поэтому все время мобилизовывать не могут.Дело не в том,что не любят,просто мы не можем.(тем более не знание языков)-дремучий лес.

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 22 августа 2018, 10:50

      это провокация-русских не любят. Дзюба ,как игрок =о. Семак волшебник сегодня,что будет завтра никому не известно. Характеристики Дзюбы - скорости нет,пластичности нет,неуклюжесть-в общем это не футбол. Уровень РПФЛ-возможно. Но надо двигаться вперед.

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      Рейтинг: +722

      Urry 22 августа 2018, 09:54

      всех удивляло

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 августа 2018, 09:29

      при Манчини Дзюба был кто? просто нападающий,а сейчас он ЗМС вот и играет соответственно званию

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 августа 2018, 08:19

      Дзюба полгода валял дурака. А что было делать Манчини, когда в его активе был всего 1 гол?

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      Рейтинг: +16

      Marsovich1881 22 августа 2018, 05:51

      Сейчас главный тренер Урала не Тврханов, а Парфенов из Тосно. Поэтому Урал на дне.

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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 августа 2018, 03:28

      Удивляюсь, как вроде понимающие футбол люди, поддаются этой истерии. Во всех командах, за Дзюбу делают игру другие футболисты. Сам он технически слаб.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > woyser 22 августа 2018, 09:30

      технически слаб? он на порядок технически сильнее Заболотного

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 21 августа 2018, 23:54

      потому что Дзюба хер валял и хихикал ходил как идиот.Это временное,Дзюба будет прежним бревном...продать его бы пока стоит чего-то.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 21 августа 2018, 23:22

      Да он просто за баблом -- на годик приезжал !!!

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      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 21 августа 2018, 23:11

      Да нет здесь ничего удивительного, скоро всё встанет на свои места.

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