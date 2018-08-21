Тарханов: «Удивляло, что Манчини отказался от Дзюбы. Наверное, русских не любит»

У русских с детства плохая скоростная подготовка,техника ниже одногодков из Европы,напряженность постоянная,мешающая расслабиться и играть,именно -играть,а не работать. Вот и все наши недостатки. Но если впереди дзот,мы возмем его любыми путями,если нас мобилизуют. Но в Европе надо играть в неделю по два матча,поэтому все время мобилизовывать не могут.Дело не в том,что не любят,просто мы не можем.(тем более не знание языков)-дремучий лес.
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал решение экс-главного тренера «Зенита» Роберто Манчини отказаться от нападающего Артема Дзюбы.
– Дзюба после чемпионата мира надолго сохранит кураж?
– Он и в тульском «Арсенале» весной хорошо играл. Меня удивляло, что Роберто Манчини отказался от Дзюбы. Отправил в аренду и его, и Олега Шатова. Наверное, русских не любит. Я даже не могу сравнивать с Дзюбой тех, кого раньше ставили в атаку.
Вторую половину прошлого сезона Дзюба провел на правах аренды в тульском «Арсенале».