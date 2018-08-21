«Крылья Советов» подпишут контракт с уругвайским защитником. Игрока хотел купить «Милан»

Защитник Августин Рохель в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». Об этом заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

«Крылья Советов» собираются подписать четырехлетний контракт с Агустином Рохелем. Это перспективный и серьезный футболист. В течение двух дней окончательно договоримся, получим все документы и будем заявлять. Он перейдет в качестве свободного агента, но необходимо выплатить компенсацию», – сказал Шикунов.

Последний клуб 20-летнего уругвайца – «Насьональ». Ранее игроком интересовался «Милан».