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    «Крылья Советов» подпишут контракт с уругвайским защитником. Игрока хотел купить «Милан»

    Защитник Августин Рохель в ближайшее время станет игроком «Крыльев Советов». Об этом заявил директор по развитию самарского клуба Александр Шикунов.

    «Крылья Советов» собираются подписать четырехлетний контракт с Агустином Рохелем. Это перспективный и серьезный футболист. В течение двух дней окончательно договоримся, получим все документы и будем заявлять. Он перейдет в качестве свободного агента, но необходимо выплатить компенсацию», – сказал Шикунов.

    Последний клуб 20-летнего уругвайца – «Насьональ». Ранее игроком интересовался «Милан».

    Источник: Р-Спорт

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    21.08.2018 20:32
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 10:11

      значит Милан просто присматривался, интересовался но качеств нужных для себя не разглядел. посмотрим не ошиблись ли Крылья с этим приобретением.

      3
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      Рейтинг: +155

      Васьок86 22 августа 2018, 06:59

      Много новых игроков в этом сезоне в КС, посмотрим на игру и поймем как сработали новоиспеченные менеджеры клуба.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 августа 2018, 21:04

      Ну "Милан" мог на него посмотреть и не увидеть перспективы для себя. А для "КС" может и сгодится, посмотрим когда появится.

      3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 20:58

      Посмотрим какого игрока потерял Милан.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 августа 2018, 20:46

      верно у милана денег на него не хватило а у КС куры не клюют

      3
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