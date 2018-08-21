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    Болельщик «Ростова», пронесший ковер на матч с «Енисеем», сфотографировался с ним с Карпиным

    Болельщик «Ростова» Алексей Кумовской сфотографировался с ковром и главным тренером команды Валерием Карпиным.

    Поклонник ростовчан пронес ковер на матч четвертого тура РПЛ с «Енисеем» (4:0). С его помощью он отпраздновал один из голов в ворота красноярцев.

    Сегодня «Ростов» опубликовал новость, что выпускает четвертый комплект формы с расцветкой ковра. В комментариях к ней Кумовской опубликовал фотографию, на которой стоит вместе с Карпиным, и вместе они держат тот самый ковер.

    Источник: «ВКонтакте»

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    21.08.2018 16:18
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 августа 2018, 10:39

      Остроумно и прикольно.

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 21 августа 2018, 20:22

      А чё с ковром-то? Чё не с унитазом?

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 19:48

      Конечно лучше показывать клубную атрибутику ,а ковер он так и останется ковром.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 19:01

      не сотвори ковер кумиром))

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 августа 2018, 18:20

      ну давайте теперь всем ковры паласы пледы с размерами 5на 4 тащить на стадионы и потом фоткаться с тренерами вот мол наш талисман Смешно!!!!!

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 21 августа 2018, 18:19

      Помнится на ЧМ там картонного болельщика везде таскали,которого жена не отпускала на футбол...Намек?...Ковер...Начальство...

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 21 августа 2018, 17:34

      какой же это ковёр? покрывало для дивана

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 21 августа 2018, 16:48

      Хороший имиджевый ход .Наконец у нас в стране поняли, что нельзя упускать случаи для пиара , у нас с этим были большие проблемы .

      5
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 21 августа 2018, 16:42

      Ковер прям талисман удачи

      4
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 21 августа 2018, 16:26

      Ща его ещё некоторое время по пиарят как того бразильца-братана. И через некоторое время забудут(хотя ковры на матч приносили и до этого и чёт не было никакого инфо-повода)

      7
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > GoldPlayFIFARus9 21 августа 2018, 17:24

      если бы забыли, в строящемся микрорайоне висит с ним реклама ЖК -
      "У нас братан офигенно" покупайте квартиры. Причем одни такой билборд кто то спёр, видно дома повесил ))

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