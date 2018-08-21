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  • Болельщик «Ростова», пронесший ковер на матч с «Енисеем», сфотографировался с ним с Карпиным

Болельщик «Ростова», пронесший ковер на матч с «Енисеем», сфотографировался с ним с Карпиным

21 августа 2018, 16:18
12

Болельщик «Ростова» Алексей Кумовской сфотографировался с ковром и главным тренером команды Валерием Карпиным.

Поклонник ростовчан пронес ковер на матч четвертого тура РПЛ с «Енисеем» (4:0). С его помощью он отпраздновал один из голов в ворота красноярцев.

Сегодня «Ростов» опубликовал новость, что выпускает четвертый комплект формы с расцветкой ковра. В комментариях к ней Кумовской опубликовал фотографию, на которой стоит вместе с Карпиным, и вместе они держат тот самый ковер.

Источник: «ВКонтакте»
Россия. Премьер-лига Ростов Енисей Карпин Валерий
Комментарии (12)
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!ce man
1534857717
Не сотвори себе кумира
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GoldPlayFIFARus9
1534858018
Ща его ещё некоторое время по пиарят как того бразильца-братана. И через некоторое время забудут(хотя ковры на матч приносили и до этого и чёт не было никакого инфо-повода)
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Stavropolets
1534858979
Ковер прям талисман удачи
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hevbn 28
1534859292
Хороший имиджевый ход .Наконец у нас в стране поняли, что нельзя упускать случаи для пиара , у нас с этим были большие проблемы .
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x-x-x-x-x
1534862083
какой же это ковёр? покрывало для дивана
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KOLBIS
1534864746
Помнится на ЧМ там картонного болельщика везде таскали,которого жена не отпускала на футбол...Намек?...Ковер...Начальство...
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Полная Канистра
1534864813
ну давайте теперь всем ковры паласы пледы с размерами 5на 4 тащить на стадионы и потом фоткаться с тренерами вот мол наш талисман Смешно!!!!!
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OfaZavr
1534867301
не сотвори ковер кумиром))
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zigbert
1534870135
Конечно лучше показывать клубную атрибутику ,а ковер он так и останется ковром.
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vgarakh
1534923597
Остроумно и прикольно.
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