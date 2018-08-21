Болельщик «Ростова», пронесший ковер на матч с «Енисеем», сфотографировался с ним с Карпиным

Болельщик «Ростова» Алексей Кумовской сфотографировался с ковром и главным тренером команды Валерием Карпиным.

Поклонник ростовчан пронес ковер на матч четвертого тура РПЛ с «Енисеем» (4:0). С его помощью он отпраздновал один из голов в ворота красноярцев.

Сегодня «Ростов» опубликовал новость, что выпускает четвертый комплект формы с расцветкой ковра. В комментариях к ней Кумовской опубликовал фотографию, на которой стоит вместе с Карпиным, и вместе они держат тот самый ковер.