Ерохин: «Значок ЗМС лежит дома на видном месте. Приятно, что нас отметили»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал, что сделал со значком «Заслуженный мастер спорта», который он получил за выступление на чемпионате мира.

На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«К чему прикрепил значок «Заслуженный мастер спорта»? Он лежит дома на видном месте. Приятно, что нас отметили и пригласили на прием к президенту в Кремль. Но, как сказал наш тренер, мы играли не за награды или значки, а за страну, за свою честь. Мы хотели показать, что готовы и достойны выступать на чемпионате мира.

Что чувствовал на приеме у Путина? Волновался. Перед этим нам детально рассказали, как будет проходить церемония, это немного успокоило. Удалось немного пообщаться с президентом в неформальной обстановке, обменяться впечатлениями и шутками. Его основная мысль: главное, чтобы национальная сборная продолжала радовать россиян и становилась сильнее», – сказал Ерохин.