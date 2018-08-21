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    Ерохин: «Значок ЗМС лежит дома на видном месте. Приятно, что нас отметили»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал, что сделал со значком «Заслуженный мастер спорта», который он получил за выступление на чемпионате мира.

    На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

    «К чему прикрепил значок «Заслуженный мастер спорта»? Он лежит дома на видном месте. Приятно, что нас отметили и пригласили на прием к президенту в Кремль. Но, как сказал наш тренер, мы играли не за награды или значки, а за страну, за свою честь. Мы хотели показать, что готовы и достойны выступать на чемпионате мира.

    Что чувствовал на приеме у Путина? Волновался. Перед этим нам детально рассказали, как будет проходить церемония, это немного успокоило. Удалось немного пообщаться с президентом в неформальной обстановке, обменяться впечатлениями и шутками. Его основная мысль: главное, чтобы национальная сборная продолжала радовать россиян и становилась сильнее», – сказал Ерохин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.08.2018 15:28
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 22 августа 2018, 10:58

      Неправильно все это.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 августа 2018, 20:26

      Ерохин, наверно, входит в тройку игроков сборной меньше всех заслуживших звание ЗМС.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 21 августа 2018, 20:23

      Наша сборная по футболу,на ЧМ, доставила мне и моей семье много положительных эмоций! Ребята играли,ребята забивали,ребята не разочаровали.. Если в каждом турнире они будут так же играть,то никаких значков ЗМС не жалко..

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 19:34

      Не надо идеализировать ,особого успеха наша сборная не добилась.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 августа 2018, 19:04

      ну и радуйтесь это соска пустышка для вас

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 21 августа 2018, 17:52

      В СССР это звание присваивалось ТАКИМ игрокам, до которых всей этой гоп-компании "новых русских ЗМС", как до Китая раком!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 21 августа 2018, 17:20

      Не хочется и поздравлять....Чтобы заслужить звание "Заслуженный мастер спорта" не 8 место занимать нужно.....Даже смешно...

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 21 августа 2018, 16:59

      если бы ещё игра соответствовала тому значку,ну хотя бы процентов на 30...

      3
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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 21 августа 2018, 16:53

      За сколько минут игрового времени он ЗМС получил?

      4
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 21 августа 2018, 16:47

      Поздравляем нападающего сборной России и «Зенита» Александра Ерохина с присвоением звания "Заслуженного мастера спорта".
      Наша ВЕРА, мощная ПОДДЕРЖКА родных стен, футбольное ЧУДО и везение, помогли сборной России успешно выйти из группы, не ярко, но ВЫИГРАТЬ у испанцев, показали характер в игре с хорватами!
      Сборная России, при всех "ЗА" и "ПРОТИВ", выступила ДОСТОЙНО и показала максимально возможный результат, на который она способна в настоящее время.
      Наша сборная ОЧЕНЬ нуждалась нашей в поддержке и мы изо всех сил, все россияне, как могли оказывали эту ПОДДЕРЖКУ.
      Многие сошли, а наши вошли в восьмёрку СИЛЬНЕЙШИХ!
      Все МОЛОДЦЫ!
      Желаем нашей сборной новых ярких побед! Ура!

      -1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > amazonaws 21 августа 2018, 19:21

      Кто ставит плюсы этому админскому боту с поломанным капсом ???

      135 плюсов = 135 идиотов, которые новости по тв (о том как у нас всё замечательно) тоже плюсовали бы наверно!

      2
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