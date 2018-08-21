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  • Ерохин: «Значок ЗМС лежит дома на видном месте. Приятно, что нас отметили»

Ерохин: «Значок ЗМС лежит дома на видном месте. Приятно, что нас отметили»

21 августа 2018, 15:28
13

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин рассказал, что сделал со значком «Заслуженный мастер спорта», который он получил за выступление на чемпионате мира.

На ЧМ-2018 россияне дошли до четвертьфинала, где проиграли Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).

«К чему прикрепил значок «Заслуженный мастер спорта»? Он лежит дома на видном месте. Приятно, что нас отметили и пригласили на прием к президенту в Кремль. Но, как сказал наш тренер, мы играли не за награды или значки, а за страну, за свою честь. Мы хотели показать, что готовы и достойны выступать на чемпионате мира.

Что чувствовал на приеме у Путина? Волновался. Перед этим нам детально рассказали, как будет проходить церемония, это немного успокоило. Удалось немного пообщаться с президентом в неформальной обстановке, обменяться впечатлениями и шутками. Его основная мысль: главное, чтобы национальная сборная продолжала радовать россиян и становилась сильнее», – сказал Ерохин.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Россия Ерохин Александр
Комментарии (13)
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Т34
1534855748
Хотел написать мое мнение по этому поводу, но что-то совсем не комфортно внутри, лучше не трогать эту тему, тухлая она.
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amazonaws
1534859262
Поздравляем нападающего сборной России и «Зенита» Александра Ерохина с присвоением звания "Заслуженного мастера спорта". Наша ВЕРА, мощная ПОДДЕРЖКА родных стен, футбольное ЧУДО и везение, помогли сборной России успешно выйти из группы, не ярко, но ВЫИГРАТЬ у испанцев, показали характер в игре с хорватами! Сборная России, при всех "ЗА" и "ПРОТИВ", выступила ДОСТОЙНО и показала максимально возможный результат, на который она способна в настоящее время. Наша сборная ОЧЕНЬ нуждалась нашей в поддержке и мы изо всех сил, все россияне, как могли оказывали эту ПОДДЕРЖКУ. Многие сошли, а наши вошли в восьмёрку СИЛЬНЕЙШИХ! Все МОЛОДЦЫ! Желаем нашей сборной новых ярких побед! Ура!
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subbotaspartak
1534859583
За сколько минут игрового времени он ЗМС получил?
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koli4ka
1534859947
если бы ещё игра соответствовала тому значку,ну хотя бы процентов на 30...
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zico2205
1534861254
Не хочется и поздравлять....Чтобы заслужить звание "Заслуженный мастер спорта" не 8 место занимать нужно.....Даже смешно...
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derrik2000
1534863135
В СССР это звание присваивалось ТАКИМ игрокам, до которых всей этой гоп-компании "новых русских ЗМС", как до Китая раком!
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Полная Канистра
1534867459
ну и радуйтесь это соска пустышка для вас
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zigbert
1534869279
Не надо идеализировать ,особого успеха наша сборная не добилась.
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за ЦСКА с 1980г
1534872187
Наша сборная по футболу,на ЧМ, доставила мне и моей семье много положительных эмоций! Ребята играли,ребята забивали,ребята не разочаровали.. Если в каждом турнире они будут так же играть,то никаких значков ЗМС не жалко..
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Бухбух
1534872366
Ерохин, наверно, входит в тройку игроков сборной меньше всех заслуживших звание ЗМС.
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