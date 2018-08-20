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    Болельщик «Ротора» призвал бойкотировать матч с «Факелом» на «Волгоград Арене»

    Один из болельщиков «Ротора» призвал поклонников команды бойкотировать матч восьмого тур ФНЛ с «Факелом», который пройдет 26 августа на стадионе «Волгоград Арена».

    На сайте Change.org он опубликовал соответствующую петицию, которую на данный момент подписали 872 человека.

    «Я более 20 лет болею за футбольный клуб «Ротор», видел своими глазами все его взлеты и падения. Но сегодня не могу оставаться спокойным: очередной позор и очередное поражение! Уже два года нам врут! Меняют тренера за тренером, каждые полгода меняют полностью состав команды, тратят огромные бюджетные деньги на команду без какого-либо толка!

    Чтобы обратить внимание руководства области на тот бардак, что происходит в великом клубе «Ротор» призываю не ходить на игру «Ротор» – «Факел» 26 августа 2018 года на «Волгоград Арене»!!!» – говорится в тексте петиции.

    Безвыигрышная серия «Ротора» в ФНЛ составляет пять матчей. После семи туров волгоградцы занимают 18-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.08.2018 16:45
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +110

      ROTORFORZA 21 августа 2018, 02:58

      Акция для того и производится, что бы показать что есть проблемы

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 20 августа 2018, 21:11

      От этой акции Ротор лучше играть не будет.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 19:26

      все равно толку не будет никакого даже если он и добьется того что просит. в руководстве от этой акции ничего не поменяется. много где твориться подобное но качественные сдвиги редко где происходят.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      ROTORFORZA 20 августа 2018, 19:21

      Собирался ехать на стадио, но терперь наверно врядли, хотя время еще есть, посмотрим как в Сызрани в кубке сыграют.

      -1
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      Рейтинг: +3560

      Axe111 20 августа 2018, 18:47

      Великий клуб)))

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 августа 2018, 18:45

      Волгоград - воровская яма.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 августа 2018, 18:44

      Может Сельмаши троллят,а эти подписываются!XD

      0
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      Рейтинг: +261

      salexeich 20 августа 2018, 18:04

      А я верю, что и Балтика, и Ротор всё-таки выстрелят и вылезут из ямы. Очень уж крепкие составы у них. И не удивлюсь, что в конце 1 круга 28 октября обе команды будут в первой десятке.

      2
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      Рейтинг: +3120

      erma 20 августа 2018, 17:51

      Опять человеческий фактор. Очень понимаю болельщика Ротора, такая же хрень творится во многих клубах. Только мощное общественное движение может заставить этих м...ков что-то изменить. Нельзя плыть как дерьмо по течению и ждать что все само наладится.

      0
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > erma 20 августа 2018, 18:27

      Срали они на общественное движение ибо живут в другом мире где его не существует в принцепе

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 20 августа 2018, 17:46

      Наивный волгоградский болельщик)

      2
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