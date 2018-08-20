Болельщик «Ротора» призвал бойкотировать матч с «Факелом» на «Волгоград Арене»

Один из болельщиков «Ротора» призвал поклонников команды бойкотировать матч восьмого тур ФНЛ с «Факелом», который пройдет 26 августа на стадионе «Волгоград Арена».

На сайте Change.org он опубликовал соответствующую петицию, которую на данный момент подписали 872 человека.

«Я более 20 лет болею за футбольный клуб «Ротор», видел своими глазами все его взлеты и падения. Но сегодня не могу оставаться спокойным: очередной позор и очередное поражение! Уже два года нам врут! Меняют тренера за тренером, каждые полгода меняют полностью состав команды, тратят огромные бюджетные деньги на команду без какого-либо толка!

Чтобы обратить внимание руководства области на тот бардак, что происходит в великом клубе «Ротор» призываю не ходить на игру «Ротор» – «Факел» 26 августа 2018 года на «Волгоград Арене»!!!» – говорится в тексте петиции.

Безвыигрышная серия «Ротора» в ФНЛ составляет пять матчей. После семи туров волгоградцы занимают 18-е место в турнирной таблице.