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  • Болельщик «Ротора» призвал бойкотировать матч с «Факелом» на «Волгоград Арене»

Болельщик «Ротора» призвал бойкотировать матч с «Факелом» на «Волгоград Арене»

20 августа 2018, 16:45
18

Один из болельщиков «Ротора» призвал поклонников команды бойкотировать матч восьмого тур ФНЛ с «Факелом», который пройдет 26 августа на стадионе «Волгоград Арена».

На сайте Change.org он опубликовал соответствующую петицию, которую на данный момент подписали 872 человека.

«Я более 20 лет болею за футбольный клуб «Ротор», видел своими глазами все его взлеты и падения. Но сегодня не могу оставаться спокойным: очередной позор и очередное поражение! Уже два года нам врут! Меняют тренера за тренером, каждые полгода меняют полностью состав команды, тратят огромные бюджетные деньги на команду без какого-либо толка!

Чтобы обратить внимание руководства области на тот бардак, что происходит в великом клубе «Ротор» призываю не ходить на игру «Ротор» – «Факел» 26 августа 2018 года на «Волгоград Арене»!!!» – говорится в тексте петиции.

Безвыигрышная серия «Ротора» в ФНЛ составляет пять матчей. После семи туров волгоградцы занимают 18-е место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ротор Факел
Комментарии (18)
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hevbn 28
1534773588
Странная инициатива ,как будто бы от того, что несколько тысяч человек не придут на стадион что то изменится . У нас если посмотреть может сложится впечатление что почти каждая команда каждую игру проводит такие акции, вот если бы руководство команды было бы заинтересованы в том чтобы болельщики ходили на матчи это было бы другое дело , но этого не будет по крайней мере пока подавляющие большинство наших команд являются административными , а не частными.
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woyser
1534774505
Обратить внимание руководства области? Так они все в теме! Такие вещи происходят не только в Волгограде, возьми любую провинцию, где ФК на госке, там чинуши казнокрады сосут член спортивного бюджета.
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вместе с ЦСКА
1534774844
в ВЕЛИКОМ клубе....... чуваку надо в тандем к Петросяну, вместо Степаненко
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mdu86
1534774903
Такая же беда творится и в Факеле...
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Chesn0k
1534776388
Наивный волгоградский болельщик)
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salexeich
1534777458
А я верю, что и Балтика, и Ротор всё-таки выстрелят и вылезут из ямы. Очень уж крепкие составы у них. И не удивлюсь, что в конце 1 круга 28 октября обе команды будут в первой десятке.
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ROTORFORZA
1534782069
Собирался ехать на стадио, но терперь наверно врядли, хотя время еще есть, посмотрим как в Сызрани в кубке сыграют.
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OfaZavr
1534782417
все равно толку не будет никакого даже если он и добьется того что просит. в руководстве от этой акции ничего не поменяется. много где твориться подобное но качественные сдвиги редко где происходят.
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zigbert
1534788715
От этой акции Ротор лучше играть не будет.
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ROTORFORZA
1534809480
Акция для того и производится, что бы показать что есть проблемы
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