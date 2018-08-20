«Челси» и «МЮ» следят за хавбеком «Арсенала» Рэмзи

Сразу два клуба АПЛ заинтересованы в полузащитнике «Арсенала» Аароне Рэмзи. Речь идет о «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Претенденты на игрока следят за ситуацией с игроком. Футболист на данный момент не соглашается на продление своего контракта, что вызывает беспокойство в руководстве «Арсенала». Соглашение между сторонами рассчитано до конца этого сезона.

27-летний футболист в прошлом сезоне провел 22 матча в Премьер-лиге, забив в них семь голов и отдав семь результативных передач.