Семак: «Очень высока вероятность, что Нобоа выбыл надолго»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (4:1) прокомментировал травму полузащитника Кристиана Нобоа. Игрок покинул поле на носилках во втором тайме.

– Насколько высока вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок?

– Очень высока. По симптоматике, по внутренним ощущениям все очень нехорошо. Надеюсь, что у Нобоа не очень серьезная травма.

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