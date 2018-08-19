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    Семак: «Очень высока вероятность, что Нобоа выбыл надолго»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча 4-го тура РПЛ против «Урала» (4:1) прокомментировал травму полузащитника Кристиана Нобоа. Игрок покинул поле на носилках во втором тайме.

    – Насколько высока вероятность, что Нобоа выбыл на долгий срок?

    – Очень высока. По симптоматике, по внутренним ощущениям все очень нехорошо. Надеюсь, что у Нобоа не очень серьезная травма.

    Нобоа получил травму в матче с «Уралом». Игрока унесли на носилках с поля

    Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.08.2018 21:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2018, 10:57

      здоровья Кристиану! сейчас он очень даже неплох и потерять его на длительный срок будет плохо для команды.

      2
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      Рейтинг: +11219

      knikos 19 августа 2018, 23:11

      Кузяев и Шатов хороши , но Нобоа -мозг . Кстати , Ерохин может и не настолько быстр , как Шатов , но играет на его позиции намного эффективнее. Знает , что технически и в скорости слабее , потому играет в одно касание и лучше выбирает позицию.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 августа 2018, 23:02

      Кузяев и Шатов вернутся и будет кем Нобоа заменить за период его отсутствия в середине поля. Тревожно, но похоже, что ПКС травмирована.

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      Рейтинг: +597

      Krd123 19 августа 2018, 22:08

      Здоровья! Хороший игрок, пахарь!

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 августа 2018, 22:06

      Кристиану здоровья! Пусть он и соперник, но достойный уважения!

      8
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 22:00

      Здоровья Кристиан.

      8
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      Рейтинг: +11219

      knikos 19 августа 2018, 21:56

      Он вернётся ! Как вернулся , и не один раз , Данни. Нобоа нашёл свою команду . Он чувствует свою полезность и он вернётся !!!!

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 19 августа 2018, 21:52

      У него и в матче с Минском были проблемы, так что стоило его поберечь и раз у вас все шло хорошо, могли менять после 2 тайма, игроки центра поля выполняют огромны объем работы, а Нобоа провел 3 матча подряд, 2 из которых был с удалением игрока Зенита, ошибка тренерского штаба Семака ВОЗМОЖНО. Если травма надолго то Зениту проще будет разрывать контракт, иначе будет как с Файзулиным

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