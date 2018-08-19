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    Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут


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    Голосов: 20
    19.08.2018 20:55
    Пусть радуется до возвращения Кокорина.

    Время аргентинцев в «Зените» почти вышло. Почти все из пришедших при Манчини сейчас испытывают проблемы с попаданием в состав. Причины разные, но первую жертву уже отправили в Италию. Эмилиано Ригони арендован «Аталантой» из-за ненадобности «Зениту» Семака. Почти такая же участь ждала и Себастьяна Дриусси, но его в «Зените» неожиданно оставили. Российский клуб мог заработать на продаже иностранного нападающего в «Сампдорию» около 20-ти миллионов евро, а вместо этого отдал в аренду россиянина Панюкова.

    Дриусси нужен «Зениту» по нескольким причинам:

    1. Это лишний конкурент для россиян в линии атаки. Дриусси пока считается амбициозным парнем, который борется за место в основе и делает рекламу самому себе. Карьера в России вечной не будет, а дальше хочется получить приличный контракт.

    2. Дриусси очень здорово действует в прессинге. Его скорость позволяет полностью компенсировать недостатки габаритного Дзюбы. Даже если Себастьян ничего не делает в атаке, он напрягает соперников в борьбе и дает «Зениту» дополнительное преимущество. Даже Кокорин не любит заниматься подобными вещами, а больше хочет забивать.

    3. У Дриусси может попереть. В своем последнем аргентинском сезоне парень наколотил 17 голов, хотя за предыдущий год в РПЛ их набралось только пять. Матч с «Уралом» показал, что у аргентинца есть потенциал. Два гола и голевой пас на Дзюбу – те показатели, которых ждали от Себастьяна очень давно.

    Сейчас Дриусси наслаждается игрой в «Зените» и получает уверенность в себе. В перспективе ему отдадут игру в Лиге Европы, но в чемпионате России будут держать на скамейке. Игра в три нападающих может быть слишком рискованной для «Зенита» Семака, а возвращение Кокорина – большой шанс на возрождение хорошей атакующей связки с Дзюбой. По паспорту и голевым способностям Дриусси все равно проигрывает Кокорину, а парой удачных матчей конкуренцию не выиграть.

    Есть вариант, что Дриусси будут выпускать ближе к краям. Выход нападающего на фланге – уменьшение его эффективности и потеря уверенности. Да и конкуренция в «Зените» тут еще больше, чем в центре нападения. Поэтому фигура Дриусси – это история про классного нападающего, который снова будет ждать шанса. Главное, чтобы он не перестал забивать.

    Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Урал»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 20
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 августа 2018, 09:04

      ну парень то хороший и в последних матчах поперло

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 20 августа 2018, 16:12

      Не насилуй русский язык товарищ, от ваших "попереть" наступает судорога ЖК-тракте.)))

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Боцман59rus 20 августа 2018, 16:16

      Здесь всегда надо держать под рукой нитроглицерин и имодиум... )))

      3
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      Рейтинг: +11

      Piterboll 20 августа 2018, 15:49

      Автор забыл, что на дворе Семак, а не Манчини. Семак прекрасно знает как запустить игрока а не сломать.

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 20 августа 2018, 12:02

      Как-будто Кокорин сразу заиграет,до зимы на замену минут на 10,максимум 15 и будут выпускать,так что аргенту пока нечего бояться...

      2
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 20 августа 2018, 11:15

      "По паспорту".... и это печально...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 08:40

      Игр в чемпионате, на Кубок и в ЛЕ предостаточно, чтобы Себу выпускать в основе и на замену по позиции. Кокорин будет постепенно набирать форму играя не полный матч после такой травмы и отсутствия игровой практики. В зависимости от соперника и выбранной тактики на игру, Семак может играть с двумя быстрыми напами без габаритного столба. В другом варианте с Дзюбой и с кем-то из этих шустрых малышей. Но и схему 4-3-3 никто не отменял как и травмы и болезни. Поэтому рассуждения автора это для домохозяек про перспективы Дриусси в " Зените".

      8
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      Рейтинг: +69

      доктор 48 20 августа 2018, 07:41

      После разрыва крестов игрок может и не восстановиться!! Вспомним Сычёва!!Вообще потух после травмы!!

      0
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      Рейтинг: +229

      ТОПТЫГИН 20 августа 2018, 06:46

      Добавлю лишь то, что Дзюбиньо может вылететь из обоймы, так как же и Кокорин может не добрать.... ПЕРЕЖИВАЮ за то, что б Дриусси и дальше забивал, а не за место в стартовом составе

      4
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 20 августа 2018, 05:21

      Плеханов, просто иди в 04к0. такой аут ск

      1
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 августа 2018, 03:53

      Полный бред.

      3
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