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  • Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут

Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут

Время аргентинцев в «Зените» почти вышло. Почти все из пришедших при Манчини сейчас испытывают проблемы с попаданием в состав. Причины разные, но первую жертву уже отправили в Италию. Эмилиано Ригони арендован «Аталантой» из-за ненадобности «Зениту» Семака. Почти такая же участь ждала и Себастьяна Дриусси, но его в «Зените» неожиданно оставили. Российский клуб мог заработать на продаже иностранного нападающего в «Сампдорию» около 20-ти миллионов евро, а вместо этого отдал в аренду россиянина Панюкова.

Дриусси нужен «Зениту» по нескольким причинам:

1. Это лишний конкурент для россиян в линии атаки. Дриусси пока считается амбициозным парнем, который борется за место в основе и делает рекламу самому себе. Карьера в России вечной не будет, а дальше хочется получить приличный контракт.

2. Дриусси очень здорово действует в прессинге. Его скорость позволяет полностью компенсировать недостатки габаритного Дзюбы. Даже если Себастьян ничего не делает в атаке, он напрягает соперников в борьбе и дает «Зениту» дополнительное преимущество. Даже Кокорин не любит заниматься подобными вещами, а больше хочет забивать.

3. У Дриусси может попереть. В своем последнем аргентинском сезоне парень наколотил 17 голов, хотя за предыдущий год в РПЛ их набралось только пять. Матч с «Уралом» показал, что у аргентинца есть потенциал. Два гола и голевой пас на Дзюбу – те показатели, которых ждали от Себастьяна очень давно.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сейчас Дриусси наслаждается игрой в «Зените» и получает уверенность в себе. В перспективе ему отдадут игру в Лиге Европы, но в чемпионате России будут держать на скамейке. Игра в три нападающих может быть слишком рискованной для «Зенита» Семака, а возвращение Кокорина – большой шанс на возрождение хорошей атакующей связки с Дзюбой. По паспорту и голевым способностям Дриусси все равно проигрывает Кокорину, а парой удачных матчей конкуренцию не выиграть.

Есть вариант, что Дриусси будут выпускать ближе к краям. Выход нападающего на фланге – уменьшение его эффективности и потеря уверенности. Да и конкуренция в «Зените» тут еще больше, чем в центре нападения. Поэтому фигура Дриусси – это история про классного нападающего, который снова будет ждать шанса. Главное, чтобы он не перестал забивать.

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Урал»

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Дриусси Себастьян
Комментарии (26)
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VSt
1534701645
Кокорину еще полгода форму набирать придется.
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nemolod
1534702161
В заголовке фразы,противоречащие друг другу! Никогда полезного игрока не станут держать в запасе,тем более высокооплачиваемого легионера,который забивает-в таких случаях тренер никуда футболиста перемещать не будет,пока он будет приносить максимум пользы!
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val-berezko
1534702369
В Дриусси надо поверить и ему доверить. Он сделает свое дело.
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Bivaliy67
1534702529
"Но скоро его уберут..." - говорится в заголовке. Где в содержании статьи есть хоть что-то близкое по существу опубликованной реплики? Скорее всего автор стремился набрать побольше кликов на свою статью, и он наверное этого добился, но хочу разочаровать, публикации с кричащими заголовками и пустышкой в содержании, вызывают всё больше раздражения и, как следствие, негативную реакцию читателя.
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Обер-КанцлерЪ
1534704908
Чушь какая-то! Если Дриусси сохранит нынешнюю форму и будет забивать стабильно, то это Кокорин будет на замену выходить, и не факт что вместо Себастьяна !
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XaXatyn
1534707239
Не согласен со статьей по мне Дриусси не слабее Кокорина точно , а как по самоотдаче так сильнее в двойне !
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m40
1534711049
Да ну не, какие то домыслы журналиста. Вот Дриусси 2 матча провел хорошо, дальше может пойдет или нет. А вот Кокорин ещё лечится и вообще не известно как у него сложится после травмы. Пока форму наберет и наберет ли...Вон в прошлом году как начал и потом закис. Кто лучше будет готов, тот и будет играть и не надо фантазировать, додумывать за Семака. Если у Дриусси будет в отличной форме, тренер не враг себе держать его на лавке.
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prezent2017
1534711784
Что за придурок эту гадость написал?
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ТОПТЫГИН
1534736806
Добавлю лишь то, что Дзюбиньо может вылететь из обоймы, так как же и Кокорин может не добрать.... ПЕРЕЖИВАЮ за то, что б Дриусси и дальше забивал, а не за место в стартовом составе
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Рубик Докоян
1534743620
Игр в чемпионате, на Кубок и в ЛЕ предостаточно, чтобы Себу выпускать в основе и на замену по позиции. Кокорин будет постепенно набирать форму играя не полный матч после такой травмы и отсутствия игровой практики. В зависимости от соперника и выбранной тактики на игру, Семак может играть с двумя быстрыми напами без габаритного столба. В другом варианте с Дзюбой и с кем-то из этих шустрых малышей. Но и схему 4-3-3 никто не отменял как и травмы и болезни. Поэтому рассуждения автора это для домохозяек про перспективы Дриусси в " Зените".
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