Дриусси – полезный игрок для «Зенита». Но скоро его уберут

Время аргентинцев в «Зените» почти вышло. Почти все из пришедших при Манчини сейчас испытывают проблемы с попаданием в состав. Причины разные, но первую жертву уже отправили в Италию. Эмилиано Ригони арендован «Аталантой» из-за ненадобности «Зениту» Семака. Почти такая же участь ждала и Себастьяна Дриусси, но его в «Зените» неожиданно оставили. Российский клуб мог заработать на продаже иностранного нападающего в «Сампдорию» около 20-ти миллионов евро, а вместо этого отдал в аренду россиянина Панюкова.

Дриусси нужен «Зениту» по нескольким причинам:

1. Это лишний конкурент для россиян в линии атаки. Дриусси пока считается амбициозным парнем, который борется за место в основе и делает рекламу самому себе. Карьера в России вечной не будет, а дальше хочется получить приличный контракт.

2. Дриусси очень здорово действует в прессинге. Его скорость позволяет полностью компенсировать недостатки габаритного Дзюбы. Даже если Себастьян ничего не делает в атаке, он напрягает соперников в борьбе и дает «Зениту» дополнительное преимущество. Даже Кокорин не любит заниматься подобными вещами, а больше хочет забивать.

3. У Дриусси может попереть. В своем последнем аргентинском сезоне парень наколотил 17 голов, хотя за предыдущий год в РПЛ их набралось только пять. Матч с «Уралом» показал, что у аргентинца есть потенциал. Два гола и голевой пас на Дзюбу – те показатели, которых ждали от Себастьяна очень давно.

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Сейчас Дриусси наслаждается игрой в «Зените» и получает уверенность в себе. В перспективе ему отдадут игру в Лиге Европы, но в чемпионате России будут держать на скамейке. Игра в три нападающих может быть слишком рискованной для «Зенита» Семака, а возвращение Кокорина – большой шанс на возрождение хорошей атакующей связки с Дзюбой. По паспорту и голевым способностям Дриусси все равно проигрывает Кокорину, а парой удачных матчей конкуренцию не выиграть.

Есть вариант, что Дриусси будут выпускать ближе к краям. Выход нападающего на фланге – уменьшение его эффективности и потеря уверенности. Да и конкуренция в «Зените» тут еще больше, чем в центре нападения. Поэтому фигура Дриусси – это история про классного нападающего, который снова будет ждать шанса. Главное, чтобы он не перестал забивать.

Текстовый онлайн матча «Зенит» – «Урал»

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