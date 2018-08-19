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    Тренер «Краснодара» Фоменко: «Ари не прав, но там была провокация, чистый пенальти»

    Тренер «Краснодара» Олег Фоменко после матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) высказал мнение о красной карточке нападающего Ари. Бразилец был удален с поля после того, как боднул защитника красно-белых Самуэля Жиго.

    – К Ари будут применены наказания за красную карточку?

    – Понятно, что Ари не прав. Но там была провокация, чистая точка. Вот и проявил эмоции. Опять же, Георгий Джикия его спровоцировал, там было чистое нарушение правил с его стороны. Посмотрим. По игре к Ари претензий нет.

    Источник: «Матч ТВ»

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    19.08.2018 07:25
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 19 августа 2018, 19:32

      Как у всех недоброжелателей Спартака пуканы то горят))) игры нет, судьи купленные, рфс помогает))) ору в голосину с этих людей)))

      -1
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 19 августа 2018, 15:08

      Конечно Ари не прав. "Боднуть" на глазах у судьи - это верх идиотизма. Лавры Зидана покоя не дают? А Джикия и Жиго - это вообще разные люди. Понять тренера можно. Краснодар играл хорошо, были моменты. Но подвела реализация и не хватило везения. Были пенальти или нет, очень сложно сказать. Даже посмотрев повторы - не всё однозначно. Жаль что нет повторов выхода Ари после паса Игнатьева на предмет "вне игры" - там всё было на тоненького. И очень хочется что бы тренеры не руководствовались эмоциями, а сначала посмотрели эпизоды - потом говорили.

      1
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 13:57

      Пенальти должен назначаться за 100% нарушение ,а не за то ,которое трудно определить.

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 августа 2018, 12:56

      Ну почему люди такие идиоты ? Ведь не сложно посмотреть повтор и увидеть, что ни чего не было.Вчера один из тренеров Краснодара мне очень понравился, что спокойно и грамотно объяснял журналисту, что нужно проводить всесторонний разбор полётов и не бросаться обвинениями в пенальти или нет.Этот же дебил опять в бутылку лезет.
      Такой же тупой, как и Ари, который и в Спартаке нормальным поведением не отличался.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 11:52

      сначала бы повторы посмотрел прежде чем говорить.

      8
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 19 августа 2018, 11:13

      Он по себе судит. ))) Там был Жиго, но для него Джикия. У них тренер Мусаев на самом деле, а Фоменко считает, что он. ))) Дурилка картонная.

      6
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      Рейтинг: +210

      azar80 19 августа 2018, 10:58

      Фоменко, пересмотри игру, и научи, как тренер, Ари забивать с игры, а не кувыркаться, и выпрашивать пенальти. И еще где вы господин Фоменко в том эпизоде Джикию увидели?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 августа 2018, 10:29

      Судья 2 пенальти не поставил в ворота спама.

      1
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      Рейтинг: +886

      kolyma999 19 августа 2018, 10:24

      Фоменко если вы мужчина,пересмотрите эпизод,исвинитесь за свои слова а Ари накажите за то что подставил команду.А иначе-на базар семечками торговать.

      7
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel > kolyma999 19 августа 2018, 12:53

      как Ари подставил команду???

      игра была почти закончена...

      из двух пеналей один НУЖНО было ставить!!

      Ари реально сбили.. Промес признался... Когда свистка на пеналь на прозвучало, игрок Спартака подскочил к Ари - вставай, хватит симулировать... именно такой был жест...

      этот эпизод произошёл ПОСЛЕ неназначенного первого пеналя и после забитого гола...

      Ари поступил так, как поступил...

      разумеется правила нарушил... но в эпизоде было ДВА провокатора: Лапочкин и Жиго...

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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 19 августа 2018, 10:07

      мм а мы одну игру смотрели??? В эпизоде был Промес и Жиго, а провоцировал Джикия?)))

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