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  • Тренер «Краснодара» Фоменко: «Ари не прав, но там была провокация, чистый пенальти»

Тренер «Краснодара» Фоменко: «Ари не прав, но там была провокация, чистый пенальти»

19 августа 2018, 07:25
18

Тренер «Краснодара» Олег Фоменко после матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) высказал мнение о красной карточке нападающего Ари. Бразилец был удален с поля после того, как боднул защитника красно-белых Самуэля Жиго.

– К Ари будут применены наказания за красную карточку?

– Понятно, что Ари не прав. Но там была провокация, чистая точка. Вот и проявил эмоции. Опять же, Георгий Джикия его спровоцировал, там было чистое нарушение правил с его стороны. Посмотрим. По игре к Ари претензий нет.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ари Фоменко Олег
Комментарии (18)
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Рубик Докоян
1534653658
Претензии есть ко всем : Судьям, игрокам и болельщикам. Эмоций у всех хватало, а вот профессионализма, мастерства и выдержки, увы...
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oyabun
1534654417
И этот туда же. Любую сказочку готовы сочинить, только чтобы только оправдать своего игрока. Провокацию на пустом месте придумал.. Это вместо того чтобы по полной наказать дурака, который подвел всю команду.
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shpilman
1534657239
он ваще футбол смотрел? Промес поднимая руки, показывает, что он не фолит, Ари падает просит пенальти, Жиго подходит и говорит вставай ниче не было, тот с бошки бьёт его в лицо....
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Кинстифа
1534662466
мм а мы одну игру смотрели??? В эпизоде был Промес и Жиго, а провоцировал Джикия?)))
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kolyma999
1534663473
Фоменко если вы мужчина,пересмотрите эпизод,исвинитесь за свои слова а Ари накажите за то что подставил команду.А иначе-на базар семечками торговать.
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prezent2017
1534663789
Судья 2 пенальти не поставил в ворота спама.
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Супермачо
1534666384
Он по себе судит. ))) Там был Жиго, но для него Джикия. У них тренер Мусаев на самом деле, а Фоменко считает, что он. ))) Дурилка картонная.
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OfaZavr
1534668769
сначала бы повторы посмотрел прежде чем говорить.
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Мары
1534672589
Ну почему люди такие идиоты ? Ведь не сложно посмотреть повтор и увидеть, что ни чего не было.Вчера один из тренеров Краснодара мне очень понравился, что спокойно и грамотно объяснял журналисту, что нужно проводить всесторонний разбор полётов и не бросаться обвинениями в пенальти или нет.Этот же дебил опять в бутылку лезет. Такой же тупой, как и Ари, который и в Спартаке нормальным поведением не отличался.
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zigbert
1534676264
Пенальти должен назначаться за 100% нарушение ,а не за то ,которое трудно определить.
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