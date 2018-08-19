Тренер «Краснодара» Фоменко: «Ари не прав, но там была провокация, чистый пенальти»

Тренер «Краснодара» Олег Фоменко после матча 4-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) высказал мнение о красной карточке нападающего Ари. Бразилец был удален с поля после того, как боднул защитника красно-белых Самуэля Жиго.

– К Ари будут применены наказания за красную карточку?

– Понятно, что Ари не прав. Но там была провокация, чистая точка. Вот и проявил эмоции. Опять же, Георгий Джикия его спровоцировал, там было чистое нарушение правил с его стороны. Посмотрим. По игре к Ари претензий нет.