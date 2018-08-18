Ари: «Все знают, что судьи помогают командам из Москвы»

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против«Спартака» (1:0).

«Сегодня сыграли очень важный матч – в первый раз дома в этом сезоне. Обидно, что не выиграли.

Красная карточка? Все знают, что рефери всегда помогают московским командам. Это очень сложно. Сначала была рука в штрафной, потом это мое падение, там был чистый пенальти, Промес наступил мне на ногу», – сказал Ари.

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