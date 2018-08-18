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Ари: «Все знают, что судьи помогают командам из Москвы»

18 августа 2018, 22:11
31

Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против«Спартака» (1:0).

«Сегодня сыграли очень важный матч – в первый раз дома в этом сезоне. Обидно, что не выиграли.

Красная карточка? Все знают, что рефери всегда помогают московским командам. Это очень сложно. Сначала была рука в штрафной, потом это мое падение, там был чистый пенальти, Промес наступил мне на ногу», – сказал Ари.

Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Ари
Комментарии (31)
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Мары
1534619702
Ага . Смотри повтор животное.
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oyabun
1534620251
Как самозабвенно врет то! Как говорится "на чистом глазу". Не умеет парень признавать своих ошибок.
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azar80
1534620932
Ари просто мразь, Промес наступил когда он уже упал, еще гражданство этому черномазому дали
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Obojaemiy
1534620959
Перестал тебя уважать как человека! Подлый и гнилой человек! Слабак! В прошлый раз кому то сзади подбежал и дал в лицо, сегодня опять.... Гнида!
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mialkov
1534621062
Покажите Ари повторы, чтобы не было пустой болтовни!
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derrik2000
1534621081
"...потом это мое падение, там был чистый пенальти, Промес наступил мне на ногу», – сказал Ари. А потом я ударил головой Жиго, потому что ударь я Промеса, он бы мне навалял по полной! ))))))))))))))
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srg38
1534621760
3,14здабол. На ногу никто не наступал. Быстро переобулся из маскаляки))
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Zenmaster
1534622360
Давно пора видеоповтор вводить !!! А так , что не игра -- то скандал !!!
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Рубик Докоян
1534622926
Не зря Ари за быков играет, бодаться умеет... Умел бы реализовывать свои моменты в игре было бы намного лучше для него и клуба. А так подвёл команду, получит дискву на 2-3 матча. Лишить на фиг российского гражданства за то, что "быковал" в игре. )))
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Filllllll
1534663672
Был пенальти или нет решает судья. Но Массимо себя всегда ведёт как мужик, никогда не ноет и не жалуется на судейство. Возможно при спорных эпизодах это даёт свои плоды. Я бы на месте судей тоже уважал такого человека как Карера. А нытиков никто не любит
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