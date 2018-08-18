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    Ари: «Все знают, что судьи помогают командам из Москвы»

    Нападающий «Краснодара» Ари прокомментировал результат матча 4-го тура РПЛ против«Спартака» (1:0).

    «Сегодня сыграли очень важный матч – в первый раз дома в этом сезоне. Обидно, что не выиграли.

    Красная карточка? Все знают, что рефери всегда помогают московским командам. Это очень сложно. Сначала была рука в штрафной, потом это мое падение, там был чистый пенальти, Промес наступил мне на ногу», – сказал Ари.

    Судья не заметил нарушение Максименко. Он сыграл глупо

    Ари боднул защитника «Спартака». На поле полетели бутылки

    Источник: Twitter

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    18.08.2018 22:11
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 19 августа 2018, 12:55

      Надо было играть и забивать а не постоянно выпрашивать пенальти.

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 августа 2018, 11:01

      так себя вести и еще после этого сметь кого-то винить? руки в штрафной не было а мяч попал в грудь а красную получил за несдержанность и наглое бодание. винить нужно только себя. даже малейшее уважение думаю к нему у многих пропало.

      7
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 19 августа 2018, 10:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Был пенальти или нет решает судья. Но Массимо себя всегда ведёт как мужик, никогда не ноет и не жалуется на судейство. Возможно при спорных эпизодах это даёт свои плоды. Я бы на месте судей тоже уважал такого человека как Карера. А нытиков никто не любит

      -15
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      Рейтинг: +8027

      nik55 19 августа 2018, 08:19

      Ари тебе должны помогать врачи----голову лечи

      7
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      Рейтинг: +1573

      Муруал 19 августа 2018, 05:12

      Возможно,Ари сказал это от обиды и на эмоциях,но факт благосклонности судей к московским клубам в играх с провинциалами замечается.

      4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Муруал 19 августа 2018, 06:20

      Особенно к "Торпедо"... :-)))
      Два сезона подряд судьи регулярно рисовали очки питерскому "Зениту", хотя и это не помогло... Теперь рождается миф о "московских клубах"...?! Это как со сказкой хохлов о том, что они весь Союз кормили... Хотя положительное сальдо было в Союзе только у РСФСР и Туркменской ССР. И это ещё при халявных, а не мировых, ценах на нефть и газ. Отделились. Нищета и голодранство!!!
      В нулевые годы был один сезон, когда судьи ЦСКА помогали в двух матчах подряд - с "Динамо" и "Зенитом". И оба показывали по ТВ. Так возмущались больше всего, насколько помню, армейские болельщики. Не все, конечно, но значительная часть!

      3
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      Рейтинг: +1573

      Муруал > cska-62 19 августа 2018, 06:40

      Вы о каком-то исторически далёком прошлом.Я имел в виду то,что происходило в постсоветское время.

      2
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 19 августа 2018, 01:55

      Что получается что в том чемпионством локо где ты был помогали судьи и нах... Нам такой чемпионат

      2
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 18 августа 2018, 23:50

      Когда он за Локо играл - походу особо сильно помогали

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 августа 2018, 23:08

      Не зря Ари за быков играет, бодаться умеет... Умел бы реализовывать свои моменты в игре было бы намного лучше для него и клуба. А так подвёл команду, получит дискву на 2-3 матча. Лишить на фиг российского гражданства за то, что "быковал" в игре. )))

      10
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 августа 2018, 22:59

      Давно пора видеоповтор вводить !!! А так , что не игра -- то скандал !!!

      15
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 > Zenmaster 19 августа 2018, 06:46

      Согласен, и ни кокого пенальти там не было бы и близко... Но этот, то ли бык, то ли баран ещё и своих же справоцировал болел

      3
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 18 августа 2018, 22:57

      Локомотив тоже из Москвы как бы

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