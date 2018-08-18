Влашич и Эрнандес выйдут в стартовом составе ЦСКА, Джорджевич и Кангва сыграют с первых минут у «Арсенала»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч четвертого тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Бийол, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.
Встреча пройдет сегодня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Источник: РПЛ