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    Влашич и Эрнандес выйдут в стартовом составе ЦСКА, Джорджевич и Кангва сыграют с первых минут у «Арсенала»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч четвертого тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чернов, Магнуссон, Щенников, Бистрович, Бийол, Влашич, Жамалетдинов, Эрнандес.

    «Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Хагуш, Беляев, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Костадинов, Джорджевич, Кангва.

    Встреча пройдет сегодня в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: РПЛ

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    18.08.2018 15:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 августа 2018, 16:20

      Приятно видеть, что теперь ЦСКА заявляет игроков впритык лимита на легионеров. За последние пару лет я от такого уже отвык

      1
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      Рейтинг: -1

      dedes 18 августа 2018, 16:00

      Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.

      -2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 августа 2018, 15:32

      Джорджевич отгрузит рекордсмену 2.

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > prezent2017 18 августа 2018, 15:46

      Посмотрим)

      1
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