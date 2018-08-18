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  • Ригони собирается вернуться в «Зенит» после аренды в «Аталанте». У итальянцев есть опция выкупа игрока

Ригони собирается вернуться в «Зенит» после аренды в «Аталанте». У итальянцев есть опция выкупа игрока

18 августа 2018, 13:42
5

Агент Хуан Крус Ольер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, рассказал, что футболист намерен вернуться в Санкт-Петербург после аренды в «Аталанте». Он назвал причину, по которой аргентинцу пришлось сменить команду.

«Конечно, Ригони хочет вернуться в «Зенит» после аренды. Эмилиано не забыл, кто поверил в него, когда он приехал в Европу. Единственная проблема в том, что у «Зенита» много легионеров в команде и из-за лимита не все могут играть.

В том, что Ригони ушел в аренду, нет ничьей ошибки. Ему нужно играть, и «Зениту» нужно, чтобы он играл», – сказал Ольер.

Вчера 25-летний игрок перешел из «Зенита» в «Аталанту» на правах аренды до конца текущего сезона. По ее истечении клуб из Бергамо имеет право выкупить хавбека.

Петербуржцы приобрели Ригони у «Индепендьенте» прошлым летом за 9 миллионов евро.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Аталанта Ригони Эмилиано
Комментарии (5)
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STAFOR13
1534589732
лучше бы избавились от Эрнани, Краневиттера, Оздоева, Заболотного, Лодыгина, разгрузив зарплатную ведомость, ещё и пару млн 10 получили за них, и купили бы одного хорошего уровня опорника...
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prezent2017
1534594510
Хороший игрок, зря отпустили. При зенитовской нагрузке по 2 матча в неделю плюс игры сборной, вполне могли нагрузить. В ЛЕ лимита легов нет.
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Рубик Докоян
1534598618
Я за него очень ратовал, когда затянулась эпопея с его покупкой, тем более, что цена для "Зенита" за него была смешная. То, что он показывал в Аргентине, играя на обеих флангах, исполняя стандарты и забивая шикарные голы, вселяло надежды, что такой игрок "Зениту" очень нужен. Но здесь его использовали совсем в другом качестве. Этакий челнок на бровке от сих до сих по установке Манчини с навесами и прострелами в штрафную. Стандарты все Паредес исполнял, Ригони с флангов редко смещался в центр как это делает Роббен, и нанося удар по воротам с левой ноги. Я тоже надеюсь, что он вернётся в "Зенит" к Семаку, а за это время уже избавятся от других "легов" от которых нечего ждать.
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Zenmaster
1534603328
Как себя в аренде проявит -- так и будет !!!
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