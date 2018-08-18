Ригони собирается вернуться в «Зенит» после аренды в «Аталанте». У итальянцев есть опция выкупа игрока

Агент Хуан Крус Ольер, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони, рассказал, что футболист намерен вернуться в Санкт-Петербург после аренды в «Аталанте». Он назвал причину, по которой аргентинцу пришлось сменить команду.

«Конечно, Ригони хочет вернуться в «Зенит» после аренды. Эмилиано не забыл, кто поверил в него, когда он приехал в Европу. Единственная проблема в том, что у «Зенита» много легионеров в команде и из-за лимита не все могут играть.

В том, что Ригони ушел в аренду, нет ничьей ошибки. Ему нужно играть, и «Зениту» нужно, чтобы он играл», – сказал Ольер.

Вчера 25-летний игрок перешел из «Зенита» в «Аталанту» на правах аренды до конца текущего сезона. По ее истечении клуб из Бергамо имеет право выкупить хавбека.

Петербуржцы приобрели Ригони у «Индепендьенте» прошлым летом за 9 миллионов евро.