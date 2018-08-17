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  • Экс-защитник минского «Динамо» Островский: «Все футболисты в «Динамо» – клоуны!»

Экс-защитник минского «Динамо» Островский: «Все футболисты в «Динамо» – клоуны!»

17 августа 2018, 11:26
8

Бывший защитник минского «Динамо» Андрей Островский назвал позорным результат ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

«Позор! Все футболисты в «Динамо» Минск – это клоуны!» – написал Островский в фейсбуке.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

Источник: Facebook.com
Лига Европы Динамо Мн Островский Андрей
Комментарии (8)
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Рубик Докоян
1534494827
В нашем "футбольном цирке" теперь все клоуны, либо дрессировщики...
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Сержтир
1534500874
Футболисты не виноваты дали установку проиграть что они и сделали.А кто на этом руки нагрел осталось за кадром.
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FanatSerj
1534501988
Какие же некоторые люди флюгеры или не некоторые.
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Мария Мария
1534503610
блин, значит сам ты экс-клоун))) вот че за урод, а? на фига оскорблять коллег по цеху? причем куча таких среди спортсменов и даже среди тренеров...помню один мне втирал мол ща вообще все играть разучились...ага, сам то ты какой был когда выступал?
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alexivanof197
1534517065
Клоуны...согласен с ним
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prezent2017
1534518011
Да не клоуны. Просто у них экс-игрок СКА Хабаровск чуть не лучшим считается. А в Зенит его только дорожки подметать взяли бы.
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пряник929
1534518268
Вот если бы показали по тв, можно что то утверждать.... а по текстовой трансляции кроме вау и ничего не скажешь...
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