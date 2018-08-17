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    Экс-защитник минского «Динамо» Островский: «Все футболисты в «Динамо» – клоуны!»

    Бывший защитник минского «Динамо» Андрей Островский назвал позорным результат ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

    «Позор! Все футболисты в «Динамо» Минск – это клоуны!» – написал Островский в фейсбуке.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

    Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное

    Источник: Facebook.com

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    17.08.2018 11:26
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 августа 2018, 18:04

      Вот если бы показали по тв, можно что то утверждать.... а по текстовой трансляции кроме вау и ничего не скажешь...

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 17 августа 2018, 18:00

      Да не клоуны. Просто у них экс-игрок СКА Хабаровск чуть не лучшим считается. А в Зенит его только дорожки подметать взяли бы.

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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 17 августа 2018, 17:44

      Клоуны...согласен с ним

      1
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 17 августа 2018, 14:00

      блин, значит сам ты экс-клоун))) вот че за урод, а? на фига оскорблять коллег по цеху? причем куча таких среди спортсменов и даже среди тренеров...помню один мне втирал мол ща вообще все играть разучились...ага, сам то ты какой был когда выступал?

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 августа 2018, 13:33

      Какие же некоторые люди флюгеры или не некоторые.

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 17 августа 2018, 13:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Футболисты не виноваты дали установку проиграть что они и сделали.А кто на этом руки нагрел осталось за кадром.

      -4
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > Сержтир 17 августа 2018, 16:45

      Во, БРЕД СИВОГО МЕРИНА!!! Никакой установки не было, чего зря хренотень говорить?! Обычные матч с необычным счётом, коих много по миру бывает!!! А вот за ложь и поклёп писды бы тебе выписать, чтоб кровью падло умылся!!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 августа 2018, 11:33

      В нашем "футбольном цирке" теперь все клоуны, либо дрессировщики...

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