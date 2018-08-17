Экс-защитник минского «Динамо» Островский: «Все футболисты в «Динамо» – клоуны!»

Бывший защитник минского «Динамо» Андрей Островский назвал позорным результат ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Зенитом».

«Позор! Все футболисты в «Динамо» Минск – это клоуны!» – написал Островский в фейсбуке.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» Минск завершился в дополнительное время со счетом 8:1 (первая игра – 0:4). В следующем раунде команда из Санкт-Петербурга сыграет с «Мольде».

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