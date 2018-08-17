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    Сумасшедшая победа «Зенита». Только главное


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    Голосов: 9
    17.08.2018 00:15
    Рекорды, цифры, эмоции.

    • Игра без зрителей проходила на стадионе «Петровский». На арене «Санкт-Петербург» организовали фан-зону с большими экранами. Все это чем-то напоминает чемпионат мира, но вмешались санкции за плохое поведение в матче с «Лейпцигом». Вокруг «Петровского» плавали корабли, где пели фанаты. Игроки их слышали.

    • Победа «Зенита» вошла в историю. Российский клуб – первый после «Барселоны», кому удалось отыграться в еврокубках после счета 0:4 в первом матче. Испанцы в основное время выигрывали у «ПСЖ» со счетом 6:1. «Зенит» впервые победил в овертайме.

    • Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко высказал после матча очень громкие слова: «У «Зенита» был только один шанс. За счет продавливания нас через центр, за счет подач, за счет фолов, стандартов и «Газпрома». Это не намек, это я так». Он уже не первый раз публично бомбит после поражений.

    • Шесть из восьми голов в матче с «Динамо» забили игроки, которые вернулись в «Зенит» из аренд. Хет-трик на счету Дзюбы, дубль оформил Мак, а еще одним голом отметился Нобоа. Паредес и Дриусси – два других автора мячей.

    • Восемь мячей в одном матче «Зенит» уже творил. В 2002 году команда разгромила «Энкамп» из Андорры со счетом 8:0. Ни один российский клуб подобного никогда не добивался.

    • «Матч ТВ» не показывал игру в прямом эфире. Встреча транслировались на канале «Матч Премьер». Ночью и днем следующего дня общедоступный спортивный канал все-таки транслирует встречу.

    • Единственная радость для проигравших. Полузащитник «Динамо» Яхая забил впервые за четыре года и три месяца. Кажется, это самый бесполезный и ненужный гол в его жизни.

    • Следующий соперник «Зенита» – норвежский «Мольде», которому Семак разгромно проигрывал в 1999 году в качестве капитана ЦСКА (0:4). Да, сейчас самое время подумать о прошлом и будущем, которое у нас появилось.

    Материалы об удивительном:

    «Барселона», переодевайся – мы тебя узнали!». Страна в шоке от матча «Зенита»

    «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

    Самый странный матч для «Зенита» в еврокубках. Сплошные загадки

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 августа 2018, 19:05

      На 67 минуте, Семаку позвонил Мюллер и сказал что если не выиграют, все перей дут на оклады бюджетников!!!

      -1
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      Рейтинг: +20

      Слава Семенов 17 августа 2018, 20:26

      Зашёл на белорусские сайты и удивился .То что Зеня продул 0-4 в Минске болелы из Белоруси полагают само собой разумеющимся . А 8-1 по их мнению это позорно-умышленный слив и подкуп судьи. А я вот считаю , что Зеня просто потешил белорусов в Минске. чтобы им не было так грустно под Батькой, а в Питере расставил все по местам, чтобы знали Кто есть кто

      3
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      Рейтинг: +161

      Лошак 17 августа 2018, 14:12

      Загорелось на табло. Спартак - гавно!

      0
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      Рейтинг: +187

      zubr252 17 августа 2018, 12:57

      Суперкласс Зенита Браво!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +16

      Маркиз 67 17 августа 2018, 11:33

      Здорово. Эмоции запредельные. Спасибо парни.

      3
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      Рейтинг: +709

      monser08 17 августа 2018, 10:50

      Молодцы, ждём продолжения!!!!!

      3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 17 августа 2018, 10:39

      нормуль!

      1
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 17 августа 2018, 10:38

      Зенит сыграл с редкой самоотдачей. МОЛОДЦЫ!!!

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 августа 2018, 10:08

      Да, кстати, что я говорил 10 августа ?)))

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 августа 2018, 10:05

      1) Гуренко заявил об одном шансе, а озвучил пять возможностей.
      2) Анюкову надо заканчивать.
      3) Матч ТВ - жулики. Зашел на сайт посмотреть - посмотрел 2 рекламы, и только потом мне сообщили, что данная трансляция в инете недоступна. Тина, Тиночка.

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