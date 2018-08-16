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    «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!


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    Голосов: 18
    16.08.2018 21:48
    0:4 в Минске – катастрофа? Только не для Дзюбы.

    Четыре пропущенных безответных гола в столице Белоруссии. Домашний матч без зрителей. 200 чужих кричащих болельщиков на арене. Шансов на проход у «Зенита», казалось, не было вообще. Паредес открыл счет в первом тайме, красиво выполнив штрафной (хотя ошибся вратарь), но на перерыв команды ушли при всего лишь 1:0.

    С 66-й минуты стали твориться чудеса.

    • Кристиан Нобоа реализовал еще один штрафной – 2:0.

    • Судья не увидел несколько нарушений в штрафной площади минского «Динамо» и оставил «Зенит» без пенальти.

    • Затем еще и удалил Паредеса за отмашку.

    • А потом Артем Дзюба в течение четырех минут забил два гола – 4:0!

    • Чудом несколько раз в ворота белорусов не влетел и пятый мяч.

    • В овертайме «Зенит» пропустил и вынужден был отыгрывать два. И отыграл. 8:1. Восемь-один. Это невероятно.

    От «Зенита» можно было ждать чудес. Подобный суперкамбэк с четырьмя голами уже случился пару лет назад в Израиле. Тель-авивский «Маккаби» вел у «Зенита» 3:0 к 75-й минуте, но умудрился проиграть 3:4 после голов Кокорина, Маурисио, Жулиано и Джорджевича. Случилось это в групповом этапе Лиги Европы. Но здесь покруче. «Барселона» могла бы рассказать. Она тоже знает, каково это – выигрывать 6:1 после выездных 0:4. А наши сделали восемь.

    «Зенит», мы в шоке. Ты даже не космос, а гораздо круче.

    С ума сойти!

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

    Зенит (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 8:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Паредес, 22; 2:0 – Нобоа, 66; 3:0 – Дзюба, 75; 4:0 – Дзюба, 78; 4:1 – Яхайя, 99; 5:1 – Дриусси, 108; 6:1 – Дзюба (с пенальти), 115; 7:1 – Мак (с пенальти), 120+1; 8:1 – Мак, 120+3.

    Самый странный матч для «Зенита» в еврокубках. Сплошные загадки

    «Зенит» – «Динамо» Минск: с 0:4 в еврокубках отыгрывалась только «Барселона»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 4 Голосов: 18
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    Комментарии80
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      Рейтинг: +6979

      1bear 17 августа 2018, 19:20

      ...Дзюба - молодец,а кто пишет про договорняк - просто завидует...

      0
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      Рейтинг: +96

      vlad10180v 17 августа 2018, 17:36

      150 млн евро против 9 млн вот это фантастика . общая стоймость команды

      -1
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      Рейтинг: +96

      vlad10180v 17 августа 2018, 17:30

      газпром их напугал

      -1
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 17 августа 2018, 13:37

      рад за Зенит!
      За Сашу Анюкова очень рад тоже!) удачи в ЛЕ ЗЕня!

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 17 августа 2018, 12:09

      Дзюбинатор...

      1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 17 августа 2018, 11:36

      Надо почаще Зениту на пустых стадионах играть )))

      0
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      Рейтинг: +8028

      nik55 17 августа 2018, 11:04

      выиграли у дворовой команды и сравнивают себя с Барселоной-----клоуны

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > nik55 17 августа 2018, 16:39

      Во-первых, ВЫИГРАЛИ!!! Во-вторых, а ну попробуй хоть 2 забить, а надо было 4!!! А забили - ВОСЕМЬ!!! Вот и подумай, что ты сказал и как это выглядит? Оскорблять не буду, ты сам себя назвал - КЛОУН!!!!

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 17 августа 2018, 09:53

      Это ерундистика

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 > olic29ivica 17 августа 2018, 16:42

      - Это не ерунда! Это совсем не ерунда!!
      Генрих Мюллер 1945г. Детский приют.

      -1
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      Рейтинг: +81

      Kugal 17 августа 2018, 07:42

      Еще забыли написать, что 5 забили играя в меньшинстве....

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 16 августа 2018, 23:53

      Зенитушку категорически поздравляет с победой вся страна!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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