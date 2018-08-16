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  • «Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

Четыре пропущенных безответных гола в столице Белоруссии. Домашний матч без зрителей. 200 чужих кричащих болельщиков на арене. Шансов на проход у «Зенита», казалось, не было вообще. Паредес открыл счет в первом тайме, красиво выполнив штрафной (хотя ошибся вратарь), но на перерыв команды ушли при всего лишь 1:0.

С 66-й минуты стали твориться чудеса.

• Кристиан Нобоа реализовал еще один штрафной – 2:0.

• Судья не увидел несколько нарушений в штрафной площади минского «Динамо» и оставил «Зенит» без пенальти.

• Затем еще и удалил Паредеса за отмашку.

• А потом Артем Дзюба в течение четырех минут забил два гола – 4:0!

• Чудом несколько раз в ворота белорусов не влетел и пятый мяч.

• В овертайме «Зенит» пропустил и вынужден был отыгрывать два. И отыграл. 8:1. Восемь-один. Это невероятно.

От «Зенита» можно было ждать чудес. Подобный суперкамбэк с четырьмя голами уже случился пару лет назад в Израиле. Тель-авивский «Маккаби» вел у «Зенита» 3:0 к 75-й минуте, но умудрился проиграть 3:4 после голов Кокорина, Маурисио, Жулиано и Джорджевича. Случилось это в групповом этапе Лиги Европы. Но здесь покруче. «Барселона» могла бы рассказать. Она тоже знает, каково это – выигрывать 6:1 после выездных 0:4. А наши сделали восемь.

«Зенит», мы в шоке. Ты даже не космос, а гораздо круче.

С ума сойти!

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

Зенит (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 8:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Паредес, 22; 2:0 – Нобоа, 66; 3:0 – Дзюба, 75; 4:0 – Дзюба, 78; 4:1 – Яхайя, 99; 5:1 – Дриусси, 108; 6:1 – Дзюба (с пенальти), 115; 7:1 – Мак (с пенальти), 120+1; 8:1 – Мак, 120+3.

Самый странный матч для «Зенита» в еврокубках. Сплошные загадки

«Зенит» – «Динамо» Минск: с 0:4 в еврокубках отыгрывалась только «Барселона»

Лига Европы Лига Европы Зенит Динамо Мн Дзюба Артем
Комментарии (91)
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FC CSKA moscow
1534447719
Снимаю шляпу. Красавчики. Больше добавлять нечего и не за чем )))
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kazak161
1534448412
Ставил на 7:1 а иполучилось 8:1,молодцы, жаль что при пустых трибунах!
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polt
1534448773
Невероятно! Особенно после удаления и 4-1. Снимаю шляпу.
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Zubo
1534448858
Как вас благодарить ???? Я могу гетры постирать или бутцы почистить, только скажите, молодцы, ГОРДИМСЯ ВАМИ !
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ГенГриг
1534448902
Мои искрение поздравления Питерцы! Есть все таки у нас команды с яйцами!!! А не клуб пижонов и пенсионеров.да простят меня спартачи..но то во что превратился мой любимый клуб.иначе не скажешь.Вперед Россия !!!
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SOKOL 75
1534448951
Если бы не создали себе проблем в Минске, то сегодня была бы скучная игра. Молодцы ребята! И себя превзошли и тренера не подставили!
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qawzsexdr
1534449085
Это просто чудо, шикарный матч.
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Toomans
1534449150
Горжусь! просто нет слов. Спасибо, парни!
Ответить
BOOMBASTIKSPB
1534449202
Красавцы! Но без валидола не обошлось
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Вальдемар IV
1534450053
радости то сколько мешок денежный с пятого места обыграл пфлцев
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