«Зенит» отыграл 4 гола у минского «Динамо» и выиграл 8:1. Это фантастика!

Четыре пропущенных безответных гола в столице Белоруссии. Домашний матч без зрителей. 200 чужих кричащих болельщиков на арене. Шансов на проход у «Зенита», казалось, не было вообще. Паредес открыл счет в первом тайме, красиво выполнив штрафной (хотя ошибся вратарь), но на перерыв команды ушли при всего лишь 1:0.

С 66-й минуты стали твориться чудеса.

• Кристиан Нобоа реализовал еще один штрафной – 2:0.

• Судья не увидел несколько нарушений в штрафной площади минского «Динамо» и оставил «Зенит» без пенальти.

• Затем еще и удалил Паредеса за отмашку.

• А потом Артем Дзюба в течение четырех минут забил два гола – 4:0!

• Чудом несколько раз в ворота белорусов не влетел и пятый мяч.

• В овертайме «Зенит» пропустил и вынужден был отыгрывать два. И отыграл. 8:1. Восемь-один. Это невероятно.

От «Зенита» можно было ждать чудес. Подобный суперкамбэк с четырьмя голами уже случился пару лет назад в Израиле. Тель-авивский «Маккаби» вел у «Зенита» 3:0 к 75-й минуте, но умудрился проиграть 3:4 после голов Кокорина, Маурисио, Жулиано и Джорджевича. Случилось это в групповом этапе Лиги Европы. Но здесь покруче. «Барселона» могла бы рассказать. Она тоже знает, каково это – выигрывать 6:1 после выездных 0:4. А наши сделали восемь.

«Зенит», мы в шоке. Ты даже не космос, а гораздо круче.

С ума сойти!

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Ответный матч

Зенит (Россия) – Динамо (Белоруссия) – 8:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Паредес, 22; 2:0 – Нобоа, 66; 3:0 – Дзюба, 75; 4:0 – Дзюба, 78; 4:1 – Яхайя, 99; 5:1 – Дриусси, 108; 6:1 – Дзюба (с пенальти), 115; 7:1 – Мак (с пенальти), 120+1; 8:1 – Мак, 120+3.

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