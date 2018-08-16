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    Самый странный матч для «Зенита» в еврокубках. Сплошные загадки


    1.8
    Голосов: 5
    16.08.2018 20:00
    Стадион, трансляция, все не так.

    Отыгрываться с 0:4. Это вообще «Зенит»?

    Почти 20 лет санкт-петербургский клуб не терпел таких жестоких поражений в еврокубках. Обидные проигрыши были, но более крупно «Зенит» уступал еще во времена СССР – по 0:5 от «Брюгге» и «Штутгарта», причем это были вторые матчи, где уже никак нельзя было отыграться.

    Теперь же «Динамо» Минск, и аж 0:4 в первой игре – совершенно шокирующий результат. Отыгрывать дома выездное крупное поражение зенитовцы пытались весной 2006-го («Севилья», 1:4), но камбэка не вышло (1:1). Через пять лет неприятность настигла «Зенит» в Энсхеде («Твенте», 0:3), но вновь неудача (2:0). Впрочем, и поражения в два мяча на выезде «Зенит» отыгрывал далеко не всегда.

    Еще и при пустых трибунах

    УЕФА наказал «Зенит» матчем без зрителей после встречи 1/8 финала Лиги Европы прошлого сезона с «Лейпцигом». Об это стало известно еще в июне. «Зенит» был оштрафован на 20 тысяч евро за летящие с трибун посторонние предметы и еще на 50 тысяч за расистские выкрики. А дисквалификация трибун, скорее всего, – за песню «Убили негра» после того, как темнокожий игрок «Лейпцига» пострадал от удара мячом в лицо во время матча.

    Интересно, что 200 фанатов минского «Динамо» этот матч посетят. В клубе сообщили, что, в соответствии с регламентом УЕФА, на такой игре могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, несмотря на дисквалификацию. В общем, двойное наказание для «Зенита».

    Не на новом стадионе

    «Зенит» решил не задействовать арену «Санкт-Петербург» для этой игры и заявил стадионе «Петровский». Решение было принято как раз после того, как УЕФА вынес вердикт по итогам игры с «Лейпцигом». «Зенит» не играл тут целый год – последний раз зенитовцы выходили на поле «Петровского» 30 июля 2017-го и победили «Тосно» (1:0).

    Что касается новой арены, то на ней, на ее больших экранах, состоится трансляция матча против минского «Динамо».

    Обе игры не показывают по общедоступному ТВ

    И это удивительно. Разгром «Зенита» в Минске увидели в Интернете, но не по ТВ. По телевизору матч смотрели только те, кто настроил у себя один из белорусских каналов. «Матч ТВ» вместо трансляции показывал чемпионат Европы по водным видам спорта. По слухам, за показ матча была запрошена слишком серьезная цена.

    Ответную игру, в свою очередь, не покажут в Белоруссии. При этом не будет она показана и на «Матч ТВ». Трансляция запланирована на канале «Матч Премьер», который появился на смену телеканалу «Наш футбол» и является платным.

    «Зенит» давно не проигрывал так позорно

    «Тотальный контрактный и трансферный разврат». Страна реагирует на разгром «Зенита»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, «Зенит»
    Рейтинг: 1.8 Голосов: 5
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 17 августа 2018, 19:41

      Радость от этой уникальной, блестящей победой сравнима разве с подвигом нашей сборной на ЧМ. Страна развивается не виданными темпами. В мультиках летят ракеты с атомными двигателями, футбол вышел на передовые позиции в мире. И как Зениту не обыграть нищую команду, зарплата всех игроков которой, меньше зарплаты одного Дзюбы. Хорошо, что Газпром, щедрая душа, не поскупился и премировал игроков Динамо.

      0
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      Рейтинг: +28

      УРДАН 17 августа 2018, 18:31

      продажный матч

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      Рейтинг: +20

      Слава Семенов > УРДАН 17 августа 2018, 21:58

      Конспирологам типа тебя советую развить тему, что Минск , если бы не хотел слить игру, мог под благовидным предлогам в Питер не ехать, получить 0-3 и по итогам пройти дальше. Но Минск хотел бабосов подзаработать, потому в Питер и приперся. Обсосите эту темку

      0
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 16 августа 2018, 22:51

      Радоваться нужно а не обсуждать

      0
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 16 августа 2018, 21:39

      Не пойму как можно было проиграть в Минске такой команде 4:0. Ужастная команда Динамо, ни какой игры, только отбой.

      0
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 16 августа 2018, 20:15

      Я смотрю,хоть и болельщик ЦСКА.В этом случае все НАШИ,РОДНЫЕ

      4
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > GSKA1974 16 августа 2018, 21:06

      Зе сейм!!!

      1
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