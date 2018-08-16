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  • Самый странный матч для «Зенита» в еврокубках. Сплошные загадки

Самый странный матч для «Зенита» в еврокубках. Сплошные загадки

Отыгрываться с 0:4. Это вообще «Зенит»?

Почти 20 лет санкт-петербургский клуб не терпел таких жестоких поражений в еврокубках. Обидные проигрыши были, но более крупно «Зенит» уступал еще во времена СССР – по 0:5 от «Брюгге» и «Штутгарта», причем это были вторые матчи, где уже никак нельзя было отыграться.

Теперь же «Динамо» Минск, и аж 0:4 в первой игре – совершенно шокирующий результат. Отыгрывать дома выездное крупное поражение зенитовцы пытались весной 2006-го («Севилья», 1:4), но камбэка не вышло (1:1). Через пять лет неприятность настигла «Зенит» в Энсхеде («Твенте», 0:3), но вновь неудача (2:0). Впрочем, и поражения в два мяча на выезде «Зенит» отыгрывал далеко не всегда.

Еще и при пустых трибунах

УЕФА наказал «Зенит» матчем без зрителей после встречи 1/8 финала Лиги Европы прошлого сезона с «Лейпцигом». Об это стало известно еще в июне. «Зенит» был оштрафован на 20 тысяч евро за летящие с трибун посторонние предметы и еще на 50 тысяч за расистские выкрики. А дисквалификация трибун, скорее всего, – за песню «Убили негра» после того, как темнокожий игрок «Лейпцига» пострадал от удара мячом в лицо во время матча.

Интересно, что 200 фанатов минского «Динамо» этот матч посетят. В клубе сообщили, что, в соответствии с регламентом УЕФА, на такой игре могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, несмотря на дисквалификацию. В общем, двойное наказание для «Зенита».

Не на новом стадионе

«Зенит» решил не задействовать арену «Санкт-Петербург» для этой игры и заявил стадионе «Петровский». Решение было принято как раз после того, как УЕФА вынес вердикт по итогам игры с «Лейпцигом». «Зенит» не играл тут целый год – последний раз зенитовцы выходили на поле «Петровского» 30 июля 2017-го и победили «Тосно» (1:0).

Что касается новой арены, то на ней, на ее больших экранах, состоится трансляция матча против минского «Динамо».

Обе игры не показывают по общедоступному ТВ

И это удивительно. Разгром «Зенита» в Минске увидели в Интернете, но не по ТВ. По телевизору матч смотрели только те, кто настроил у себя один из белорусских каналов. «Матч ТВ» вместо трансляции показывал чемпионат Европы по водным видам спорта. По слухам, за показ матча была запрошена слишком серьезная цена.

Ответную игру, в свою очередь, не покажут в Белоруссии. При этом не будет она показана и на «Матч ТВ». Трансляция запланирована на канале «Матч Премьер», который появился на смену телеканалу «Наш футбол» и является платным.

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Комментарии (7)
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GSKA1974
1534439744
Я смотрю,хоть и болельщик ЦСКА.В этом случае все НАШИ,РОДНЫЕ
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Ростов рулит.
1534444797
Не пойму как можно было проиграть в Минске такой команде 4:0. Ужастная команда Динамо, ни какой игры, только отбой.
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Bozigit
1534449106
Радоваться нужно а не обсуждать
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УРДАН
1534519919
продажный матч
Ответить
Spiridonovich
1534524104
Радость от этой уникальной, блестящей победой сравнима разве с подвигом нашей сборной на ЧМ. Страна развивается не виданными темпами. В мультиках летят ракеты с атомными двигателями, футбол вышел на передовые позиции в мире. И как Зениту не обыграть нищую команду, зарплата всех игроков которой, меньше зарплаты одного Дзюбы. Хорошо, что Газпром, щедрая душа, не поскупился и премировал игроков Динамо.
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